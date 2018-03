Jelgavas 4. vidusskolas skolēni un skolotāji no 4. februāra līdz 10. februārim “Erasmus+” projektā “Sports Formula” piedalījās vizītē Horvātijā.







Svētdiena

Jau iepriekšējā vakarā mani pārņēma neliels satraukums, jo zināju: šis ir mans pirmais ceļojums tik tālu prom no mājām. Nākamajā rītā bija diezgan vēss laiks, taču veiksmīgi visi nokļuvām līdz Rīgas Starptautiskajai lidostai. Sākās lielais piedzīvojums… Uzsākām reģistrāciju lidojumam, kad mana bagāža lēnām aizbrauca prom no mana redzesloka, es sapratu – atpakaļ ceļa vairs nav. Visi bijām pozitīvi noskaņoti un gatavi pārsteigumiem.

Līdz lidmašīnai vēl bija stunda laika. Tā kā ar mums ceļojumā devās mūsu skolas fantastiskākās skolotājas, uzgaidīšanas telpā turpat uz grīdas uzspēlējām galda spēli, lai uzlabotu garastāvokli un aizdzītu uztraukumu.

Pienāca mūsu kārta iekāpt lidmašīnā, nolikām savas somas, piesprādzējāmies un uzsākām pacelšanos. Sajūtas bija neizsakāmas! Tā kā šis bija mans pirmais lidojums, es to īpaši izbaudīju. Būt tik augstu virs zemes bija fantastiski un neaizmirstami!

Pēc trim stundām jau bijām Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, bet ceļš vēl nebija gala. Ar autobusu devāmies uz vēsturisku apskates objektu pilnu un vienkārši skaistu pilsētu – Varaždinu. Tur mēs nonācām ap pulksten astoņiem vakarā, mūs sagaidīja mūsu viesģimenes. Visi devāmies uz savām pagaidu mājām, iepazināmies ar viesģimenēm pie vakariņu galda.

Ņikita Puķe, 10. klase





Pirmdiena

Pirmdiena sākās ar uzņemšanu skolā. Mums bija jāsadalās pa pāriem un piecu minūšu laikā jāuzzina pēc iespējas vairāk par otru cilvēku, un tad jāpastāsta citiem. Tad sekoja darbu prezentēšana, kurus bijām sagatavojuši mājās. Pēc pusdienām bija orientēšanās pa pilsētu, pilsēta bija ļoti skaista. Vēlāk devāmies uz kafejnīcu, lai kopīgi iedzertu kafiju un sasildītos, jo bijām diezgan nosaluši orientēšanās laikā. Pēc kopīgās kafijas baudīšanas katrs devās uz savām mājām, lai pavadītu vakaru, kā vēlas. Mēs spēlējām galda spēles.

Marta Kļavkalne, 10. klase



Otrdiena

Otrdiena iesākās ar uzdevumu veidošanu e-grāmatai, kas būs gala produkts projekta noslēgumā. Pēc aktīva darba bija pārtraukums, kurā kopīgi devāmies uz konditoreju, paēdām maizītes un devāmies atpakaļ uz skolu.

Tad sekoja atjautības spēle “Kurš to izdarīja?”, kurā bija jāatklāj, kurš no astoņiem cilvēkiem ir “izdarījis slepkavību”, izpildot dažādus fizikas, matemātikas un bioloģijas uzdevumus. Mūsu grupa veiksmīgi atklāja “slepkavu”. Pēc atraktīvajiem uzdevumiem devāmies vērot stundas. Pēcpusdienā piedalījāmies interesantā un smieklu pilnā deju nodarbībā, kurā dejojām horvātu dejas. Vēlāk bija brīvais laiks, ko pavadījām ar ģimenēm vai draugiem.

Marta Kļavkalne, 10. klase





Trešdiena

Trešdiena, 7. februāris, sākās ar sniegu. Braucot uz Horvātiju, neviens no mums negaidīja ieraudzīt sniegu, bet tas tomēr notika. Šajā dienā braucām uz Zagrebu, Horvātijas galvaspilsētu, un sniegs mūs nevarēja apturēt.

Visi satikāmies apmēram pulksten 7.30 netālu no skolas. Interesantā lieta, ko novēroju bija tas, ka horvāti izmanto lietussargus, pat ja snieg. Brauciens ilga apmēram pusotru stundu. Sasniedzot Zagrebu, visi bija izgulējušies un gatavi sākt trešo dienu.

Zagrebas apskatīšana sākās ar ekskursiju kopā ar gidu, apmeklējot vispopulārākos un interesantākos apskates objektus. Apskatījām Zagrebas katedrāli, kas tika celta neogotiskajā stilā, Dolacas tirgu, svētvietas un daudz ko citu.

Pēc ekskursijas mums bija dotas trīs brīvas stundas, kuras mēs iztērējām pēc sirds patikas – iepērkoties, mielojoties vai satiekot senus draugus.

Ap pulksten 16 mums bija paredzēta izklaide “Escape Room”'. Tā nu mēs sadalījāmies divās grupās – pirmie iet kā pirmie, kamēr otri gaida kafejnīcā. Kad abas grupas bija vai nu “izglābušas pasauli” vai “apzagušas banku”, vai izdarījušas vēl kādu cienījamu “operāciju”, devāmies atpakaļ uz Varaždinu. Autobusā visi pārrunāja notikušo, vai arī gulēja, lai sakrātu spēkus vakara ballītei.

Artis Ozols, 11. klase





Ceturtdiena

Tā kā iepriekšējā vakarā vēlu bijām mājās no Zagrebas, tad skolā ieradāmies pulksten 9 no rīta. Profesors Mario Slatki novadīja lekciju par veselīgu uzturu un ēšanas paradumiem, kas, manuprāt, bija ļoti noderīgi un interesanti. Pēc 20 minūšu garas kafijas pauzes tikām iepazīstināti ar profesori Tereziju Mlinariču, kura pastāstīja labirintu vēsturi. Tad mums bija jāpapildina labirinta fragments, kas izvērtās par ļoti jautru aktivitāti. Liekot lietā iztēli, radās visdažādākie zīmējumi. Protams, ka netika aizmirsts projekta svarīgākais darbs – e-grāmata. Skolēniem bija jāizveido uzdevumi par kādu no sporta veidiem, izmantojot matemātikas un fizikas zināšanas. Pēc pusdienām devāmies uz pili, kurā ir Varaždinas vēstures muzejs.

Daniela Gelvere, 10. klase





Piektdiena

Jau pulksten 7.30 devāmies uz pirmo stundu, kurā varējām piedalīties un papildināt savas zināšanas. Pēc mācību stundas tikām sadalīti pa grupām, lai izveidotu aptauju par to, kā motivēt skolēnus mācīties dabaszinību priekšmetus.

Pēc kafijas pauzes tika pasniegti sertifikāti par dalību vizītē, uzstājās skolēni no Horvātijas, un tika parādīts video par visu nedēļu – tas bija ļoti jauks projekta oficiālās daļas nobeigums.

Pēc oficiālās daļas piedalījāmies viktorīnā, kuras jautājumi nebija nemaz tik vienkārši. Tad sekoja pusdienas un brīvais laiks.

Horvātu skolēni bija sarīkojuši atvadu vakariņas picērijā, kurā ļoti jauki pavadījām laiku.

Daniela Gelvere, 10. klase





Sestdiena

Kad aizlidojām, tāpat kā Latvijā, ārā bija vēss un apmācies laiks. Pēc ilgām atvadām pie mūsu Varaždinas skolas iekāpām autobusā un devāmies ceļā uz Zagrebu. Es biju priecīgs par to, ka varēšu atgriezties mājās, tomēr mani māca nelielas skumjas par to, ka mans piedzīvojums Horvātijā ir beidzies.

Nonākuši Zagrebas lidostā, uztaisījām pēdējo kopbildi Horvātijā un devāmies ceļā atpakaļ uz Latviju. Šoreiz lidojums ar lidmašīnu vairs nebija tik pārsteidzošs, taču skats pa iluminatoru tāpat aizrauj elpu.

Jelgavā mēs nonācām ap septiņiem vakarā. Atvadījāmies no saviem pedagogiem, kuri šīs nedēļas laikā kļuva par mūsu labākajiem draugiem un beidzot satikāmies ar savām ģimenēm. Biju ļoti priecīgs atgriezties mājās, bet noteikti nekad neaizmirsīšu visu to, ko piedzīvoju Horvātijā. Tā arī beidzās mūsu lielais, nedēļu garais piedzīvojums!

Ņikita Puķe, 10. klase



Foto: no skolas albuma