Jelgavas 4. vidusskolas audzēkņu un pedagogu pieredze Spānijā (FOTO)

No 11. līdz 17. februārim Jelgavas 4. vidusskolas skolnieces un skolotājas devās uz Spāniju, kur piedalījās “Erasmus+” projektā “Viduslaiku lielie tirdzniecības ceļi un to simbolika”, projekta dalībvalstis ir arī Francija, Itālija, Polija un Grieķija. Šis projekts tiek finansēts no Eiropas Komisijas līdzekļiem.

Projekta pirmā diena sākās ar pārsteigumu. Skolēni pirms zvana nedrīkst iet iekšā skolā, tāpēc visi stāvēja ārā pie skolas un gaidīja zvanu. Kad visi projekta dalībnieki bija ieradušies skolā, spēlējām iepazīšanās spēles, lai iemācītos dalībnieku un skolotāju vārdus. Tad skolas direktore iepazīstināja mūs ar skolu un pilsētu. Pēc tam veidojām dialogus, kur katrs dalībnieks iejutās viduslaiku tirgotāja lomā, bet saziņa notika katram savā valodā. Uzdevums bija notirgot savu preci, izdevīgi iepirkties vai lūgt ārsta palīdzību. Tā kā skolā nav ēdnīcas, katram līdzi bija maizīte no mājām, ko kopīgi apēdām pārtraukumā. Pēc pārtraukuma bija origami nodarbība, kurā mācījāmies izlocīt vienu no spāņu viduslaiku simboliem – Mudejar zvaigzni. Tad iepazināmies ar skolu, kura bija izdekorēta viduslaiku stilā, iekļaujot arī baznīcu durvis, logu vitrāžas un citas lietas. Pēcpusdienā ieturējām kopīgas pusdienas ar ģimenēm un devāmies apskatīt pilsētu. Pēc ekskursijas visiem projekta dalībniekiem bija kopā sanākšana, kur runājāmies cits ar citu un iepazināmies tuvāk.

Otrā diena sākās ar dekoratīvo elementu prezentēšanu, kur katra valsts rādīja pašgatavotu dekoru, piemēram, mēs veidojām piespraudi. Pēc prezentēšanas devāmies uz skolas pagalmā sagatavoto viduslaiku tirdziņu, kur bija uzslietas teltis, sagatavoti galdi un lietas, ko mums, projekta dalībniekiem, pārdeva spāņu skolēni. Tirdziņā varēja iegādāties rokassprādzes, eļļas, sveces, kartītes un dažādus nieciņus. Pēc tirdziņa sporta zālē bija sagatavotas dažādas aktivitātes un uzdevumi viduslaiku stilā, piemēram, virves vilkšana, zobenu cīņas un citi. Likām lietā arī savas mākslinieciskās prasmes, jo bija iespēja praktizēties viduslaiku rakstīšanā ar tinti un otu. To mums rādīja viens no Kalatajudas māksliniekiem. Pēc skolas devāmies pie savām viesģimenēm, atpūtāmies un apmeklējām Spānijas Starptautisko universitāti, kur notiek mācības ļoti daudzās nozarēs, kā arī vairākās valodās, jo uz turieni brauc mācīties studenti no daudzām pasaules valstīm. Interesanti ir tas, ka stundas var apmeklēt tiešsaistē no mājām, jo mācību stundas tiek filmētas, vai arī noskatīties tās vēlāk. Šāda sistēma ir izveidota, lai tie studenti, kuri strādā un nevar apmeklēt kādas stundas, var to visu apgūt vēlāk mājās. Bija arī neliela ekskursija pa augstskolas telpām un bibliotēku.

Trešā diena, kā ierasts sākās ar dažādām prezentācijām skolā, bija jāprezentē sagatavotās brošūras par Latvijas ceļiem un upju ceļiem viduslaikos. Pēc tam devāmies ekskursijā ārpus pilsētas uz Torallbas de Ribotas baznīcu, kura atrodas ļoti skaistā vietā, kalna virsotnē. Baznīca ir ļoti skaista tāpat kā skats uz kalniem no tās. Tanī mēs aplūkojām dažādus viduslaiku simbolus. Dienas beigās devāmies atpakaļ uz skolu, jo spāņu skolotāji mums bija sagatavojuši “Escape room” tipa uzdevumus pa visu skolu. Bijām sadalīti dažādās komandās. Katrā komandā bija viens pārstāvis no katras valsts. Uzdevumi bija diezgan grūti, un bija iespēja pārbaudīt savas atjautības spējas. Bet beigu beigās katra komanda atrada savu klupšanas akmeni, aiz kura tā arī aizķērās un netika tālāk, tāpēc skolotāji nāca talkā un palīdzēja pabeigt spēli. Diena beidzās ar gājienu pēc karstas šokolādes uz nelielu kiosku netālu no skolas, ko mums pasniedza spāņu skolotāji kā balvu par piedalīšanos.

Ceturtajā dienā jau agri no rīta izbraucām no skolas uz De Piedra klosteri, lai apskatītu kādreizējo klosteri un tā parku. Ekskursija iesākās ar pastaigu pa parku, kurš bija visnotaļ iespaidīgs, ar burvīgām dabas takām, kuras papildināja ūdenskritumi. Arī laika apstākļi mūs lutināja. Pēc pastaigas devāmies apskatīt klosteri, kurā aptuveni 700 gadu ir dzīvojuši mūki, celtne būvēta 1194. gadā, tādēļ tā ir apskates vērta. Šajā celtnē mēs atpazinām dažādus viduslaiku simbolus. Diena noslēdzās ar saviesīgu pasākumu un koncertu, kur satikās visi projekta dalībnieki, kā arī viņu vecāki un organizatori, kuri bija saģērbušies dažādos viduslaiku tērpos.

Piektdienā rīts iesākās gausi, kā jau siltajās zemēs – nekādas steigas. Šajā dienā mums bija iespēja apmeklēt stundas un novērot mācību procesu. Novērojām, ka, atšķirībā no Latvijas skolām, bērni ir atvērtāki, vairāk runā un daudz komunicē cits ar citu un arī ar skolotājiem. Protams, turpinājām darbu dažādās darbnīcās. Katra valsts mācīja, kā tika noteikts attālums viduslaikos ar dažādām metodēm. Pēc prezentācijām devāmies uz skolas bibliotēku, kura projektā bija pārtapusi par katedrāli. Tur katrs projekta dalībnieks saņēma akmeni, uz kura vajadzēja uzrakstīt, ko esi ieguvis no projekta. Tad akmeņus salikām simboliskā viduslaiku svētvietā, ko spāņu skolēni bija izveidojuši projektam. Pusdienlaikā notika pēdējā projekta sanāksme, kurā tika izsniegti sertifikāti un pasniegtas simboliskas dāvaniņas. Savukārt dienas noslēgumā mūs sagaidīja skolēnu rīkotas atvadu vakariņas. Sirsnīgi atvadījušās no ārzemju draugiem, devāmies pie viesģimenēm, lai sakravātu koferus garajam mājupceļam.







Marta Emīlija Kļavkalne

Foto: no skolas albuma