Konkursā piedalījās dalībnieki no Latvijas (Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Lielvārdes un citām pilsētām), Lietuvas (Šauļi), Baltkrievijas (Minska), Krievijas (Maskava) un Ukrainas (Rovno). Kopumā tika iesniegti 68 darbi – Ziemassvētku tematikai veltīti elektroniski dekori.

Visi darbi 15. decembrī bija izvietoti Rīgas Skolēnu pils 1. stāva gaitenī, kur tie bija apskatāmi līdz 13. janvārim. Pa šo laiku darbus aplūkoja daudz skatītāju – Skolēnu pils Ziemassvētku pasākumu apmeklētāji.

Konkursa starptautiskā žūrija, redzot darbu augsto meistarību, izdomu un kvalitāti, tehnisko sarežģītību un vizuālo iespaidīgumu, piešķīra diplomus darbiem iesācēju, meistaru un ekspertu klasē. 13. janvārī, piedaloties konkursa dalībniekiem no Latvijas un viesiem no Minskas, Maskavas, Viļņas, Šauļiem, kā arī pārstāvjiem no Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas rūpniecības asociācijas, konkurss svinīgi tika slēgts. Dalībnieki saņēma diplomus un balvas.

Starp 28 darbiem iesācēju klasē 1. un 2. vietu ieguva Jelgavas 5. vidusskolas skolēnu Artūra Verškova darbs «Muzikāla Ziemassvētku kartīte» un Mašas Polivkinas, Mašas Ļvovas un Sašas Šakurovas «Pūce». 3. vietā – skolēni no Lielvārdes.

Meistaru klasē visinteresantākie darbi bija maskaviešiem, skolēniem no Ventspils, Minskas un Šauļiem – viņi dalīja 1. un 2. vietu. Par savu darbu «Jelgavas Ziemassvētku interaktīvā TV» Jelgavas 5. vidusskolas skolēns Ariels Miturņikovs ieguva 3. vietu, bet Marks Sutika un Iļja Spirts par darbu «Jaungada pulksteņi» – atzinības diplomu. Ekspertu klasē labākie bija puiši no Šauļiem, Rīgas un Lielvārdes.

Konkursu organizēja Bērnu un jauniešu centrs «Rīgas Skolēnu pils» sadarbībā ar Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra. Jau vairākus gadus šo konkursu atbalsta Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija.

Josifs Spirts, Jelgavas 5. vidusskolas robotikas pulciņa vadītājs



Foto: no skolas albuma