Jelgavas 5. vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas skolēni – starptautiska radioelektronikas konkursa laureāti (FOTO)

3. februārī Ventspils Jaunrades namā notika starptautisks radioelektronikas konkurss skolēniem. Konkursa mērķis bija pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, veicinot skolēnu iesaistīšanos elektronikas pulciņu ikdienas darbā un aktivitātēs. Tāpat svarīgi skolēniem parādīt to, cik nepieciešamas ir dabaszinātnes un fizika, radīt viņos interesi par tehniskajām lietām un to nozīmi turpmākajā dzīvē, kā arī veicināt audzēkņos sacensību garu.

Radioelektronikas konkursā piedalījās skolēni no Ventspils, Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Jūrmalas, Lielvārdes, Talsu un citām Latvijas pilsētām, kā arī audzēkņi no Lietuvas skolām. Jelgavu pārstāvēja «Jundas», Amatu vidusskolas, 5. vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas fizikas un radioelektronikas pulciņu dalībnieki.

Audzēkņi varēja pierādīt savas lodēšanas prasmes un zināšanas par elektroniskiem komponentiem un shēmām. Konkursā skolēni aprēķināja elektroniskās shēmas parametrus un lodēja shēmas ar mikroshēmām un gaismas diodēm. Konkursa noslēgumā neatkarīgā elektronikas speciālistu žūrija deva savu vērtējumu audzēkņu darbiem un sadalīja praktiskas balvas un goda rakstus labākajām komandām no Izglītības ministrijas un konkursa organizatoriem.

Žūrijas vērtējums iepriecināja jelgavniekus. Jaunākajā vecuma grupā Jelgavas 5. vidusskolas skolēni ieguva 3. vietu, Jūrmalas Tehniskā jaunrades centra audzēkņi – 2. vietā, bet skolēni no Rīgas – pirmie. Vecākajā grupā uzvarēja Jelgavas meistari no Spīdolas ģimnāzijas, otrie – audzēkņi no Rīgas, trešie – no ventspilnieki. Komandu konkursā labākie bija Rīgas Tehniskā centra (1. un 2. vieta) un Klaipēdas (3. vieta) audzēkņi.

Pēc konkursa bija planetārija apmeklējums un ekskursijas uz Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru vai uz Ventspils Augstskolu, kur skolēni uzzināja par studiju iespējām tieši elektronikas nozarē.

Konkursu organizēja Ventspils Jaunrades nams sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju un Ventspils Augstskolu.







Josifs Spirts, Jelgavas 5. vidusskolas skolotājs



Foto: no 5. vidusskolas albuma