Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā (FOTO)

Šā gada augustā noslēdzas Jelgavas pamatskolas “Valdeka”– attīstības centrs “Erasmus +” projekts “Katrs skolēns ir svarīgs – speciālā un iekļaujošā izglītība Eiropā!”.

Projekta aktivitāšu gaitā tā dalībniecēm - direktores vietniecei metodiskajā darbā Līgai Gutnikai, izglītības metodiķēm - Marikai Cabijai un Ilzei Šteinburgai un izglītības psiholoģei Agitai Vimbai bija iespēja piedalīties četrās dažādās apmācību mobilitātēs, kas notika Grieķijas pilsētā Kalamatā. Projektā piedalījās dalībnieki gan no Latvijas, gan no citām Eiropas valstīm – Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Dānijas, Vācijas, Portugāles, Itālijas, Somijas, Gruzijas un Slovēnijas.

Mācību kursu tēmas un saturs tika izvēlēts, balstoties uz skolas attīstības plānu un nepieciešamo pedagogu un vadības kompetenču pilnveidošanu, jaunu pieeju un mācību metožu apguvi, kā arī starptautiskas pieredzes iegūšanu.

Apmeklējot “Educational Management & School Leadership” kursus, tika gūta jauna pieredze un praktiski paņēmieni efektīvas izglītības vadības jautājumos, kas palīdz vēl vairāk uzlabot mācību vidi, pielāgojot to skolēnu individuālajām, izziņas un emocionālajām vajadzībām. Katrs dalībnieks izvērtēja savu vadības stilu, tā efektivitāti, darba organizāciju, dalījās pieredzē, kā arī guva starptautisko pieredzi izglītības vadības jomā.

Tā kā mūsu skolā skolēniem tiek nodrošināta individuāla pieeja un atbalsts izglītības procesā, balstoties uz katra skolēna individuālajām vajadzībām, tad jaunu metožu un labās prakses piemēru iegūšana ir nozīmīgs un atbalstošs pedagogu profesionalitātes rādītājs, kas nodrošina sekmīgu, iekļaujošu uz kompetencēm balstītu mācību procesa nodrošināšanu.

Atbilstoši šai vajadzībai, tika apmeklēti kursi “Towards the inclusive classroom: best practice”, kuru mērķis bija palīdzēt dalībniekiem paplašināt savas zināšanas un prasmes par iekļaujošās klases izveidi un vadību un “Special Needs Education: A step-by-step approach”, kuros guvām ieskatu mācību procesa organizēšanā atbilstoši skolēna speciālajām vajadzībām

Vēl viena no svarīgām tēmām, kura ir aktuāla un kurā mums nepieciešams papildināt zināšanas un pieredzi, ir darbs multikulturālā vidē, tāpēc izvēlējāmies kursus “Dealing with cultural diversity in class: tips, challenges, opportunities”. Kursu dalībniekiem tika piedāvāta iespēja uzlabot prasmes multikulturālu nodarbību vadīšanā. Tika gūta pieredze efektīvāka klases darba organizēšanai saistībā ar kultūras un valodas daudzveidību, kultūru un rases izraisīto konfliktu novēršanu un mazināšanu.

Projekta dalībnieki iepazina, kā tiek īstenota iekļaujošā un speciālā izglītība Grieķijā un citās dalībvalstīs un ar kādām grūtībām tur jāsaskaras. Nodarbību laikā mums bija iespēja dalīties pieredzē ar citu valstu skolotājiem, mācīties vienam no otra un izprast, kādas problēmas mācību procesos mums ir līdzīgas, kādas pilnīgi atšķirīgas.

Kā vērtīgu pieredzi varētu minēt vizītes uz Kalamatas vispārizglītojošajām un speciālajām skolām. Kalamatas skolās projekta dalībnieki iepazinās ar skolu vidi, speciālā pedagoga un atbalsta komandas darbu, iekļaujošās izglītības nodrošināšanas un organizēšanas kārtību, vēroja un piedalījās mācību nodarbībās.

Pēc atgriešanās no Grieķijas, lai dalītos ar “Erasmus+” projektā gūtajām zināšanām un pieredzi, Jelgavas pamatskolā “Valdeka”– attīstības centrā tika organizētas radošās darbnīcas, metodiskās dienas un informatīvas sanāksmes pedagogiem, kurās tika stāstīts par iegūto pieredzi un apgūtajām metodēm, kas palīdz efektīvāk un veiksmīgāk nodrošināt integrētu ikdienas mācību un audzināšanas darbu skolā. Ar iegūto starptautisko pieredzi un skolā jau aprobētajām metodēm, skolas organizētajā konferencē 2019.gada 25.aprīlī tika iepazīstināti arī Zemgales reģiona skolu pedagogi un izglītības iestāžu darbinieki.

Dalība projektā ir devusi izglītības darbiniekiem iespēju paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, veicināt personīgo pašizaugsmi, kā arī salīdzināt Grieķijas un Latvijas izglītības iestāžu darba organizāciju.

Pēc dalības projekta apmācībās jāatzīst, ka pie mums Latvijā, tāpat kā Grieķijā un citās Eiropas valstīs, būtiska loma sekmīgas iekļaujošās izglītības īstenošanā ir skolēna - vecāka - skolotāja sadarbībai.

