“Mācīties darot” (FOTO)

Sveiki visiem, kuri ir mācīties griboši! Šo rakstu par "Erasmus +" projektu raksta Antra Embrekša un Vita Zakse. Esam angļu valodas skolotājas no Līvbērzes pagasta Aizupes pamatskolas, kuras uzdrošinājās uzrakstīt projektu un 13.-19. janvārī aizbraukt uz Korkas pilsētu Īrijā, lai ēnotu kolēģus.

Mūsu projekts ar moto “Mācīties darot” Learning by doing” ietvēra sevī :

1. Kultūras mantojuma apzināšanu (Eiropas kultūras mantojuma gadā)

Šajā ceļojumā apskatījām daudzas īpašas baznīcas.

2. Svešvalodu mācīšanu un apguvi ( ēnojām 5 skolotājus)

Mums bija sekojoši mērķi:

1.Pilnveidot pedagoģiskā personāla prasmes. Ēnojām Korkas angļu valodas skolas “Direct English” skolotājus, diferencēti ēnojot pedagogus darbā ar studentiem pa dažādiem angļu valodas apguves līmeņiem.

2.Dalīties angļu valodas mācīšanas pieredzē ar Eiropas pedagogiem. Bija interesanti un noderīgi vērot Korkas pedagogu darbu ar viņu pielietotajām dažādajām metodēm un stilu. Varējām salīdzināt un augt arī savā profesionālajā darbā. Secinājām, ka savā darbā esam izmantojušas daudzas no redzētajām metodēm, piemēram, “Kahoot” lietošanu, mīma un dialogu teatralizēšanā. Tas priecēja. Bija iespēja profesionāli parunāt par savu pieredzi un parādīt Mīmu “Rokas”, popularizēt Latvijas tēlu.

3. Nodibināt saites, lai ilgtermiņā varētu rakstīt skolēnu mobilitātes projektu. Šīm izvirzītajām vajadzībām, mērķiem un galvenajām uzlabošanas jomām mēs plānojam apmaiņas vizītes starp skolām ar pedagogiem, bet vispirms bija jānodibina kontakti tiešsaistē un abpusējā sadarbībā. To veicām popularizējot savu valsti , skolu un izdalot bukletus, lai rastu jaunus sadarbības partnerus ar ” International Partnership”.

Komandējuma laikā mēs piedalījāmies stundu vērošanā pie pieciem īru skolotājiem, kuri padziļināti māca svešvalodu studentiem un jauniem cilvēkiem no Brazīlijas un Argentīnas. Skolotājas bija ļoti jaukas, atvērtas, iejūtīgas, bet prasīgas pret studentiem. Skolotājas ciena un ieklausās katra studenta viedoklī, prot iesaistīt diskusijās ar citiem studentiem , tādējādi palīdzot padziļināti apgūt angļu valodu. Skolotājas prot sameklēt tēmas, kas ir aktuālas katram vecumposmam, kā piemēram, tika plaši diskutētas tādas tēmas kā:” Domāšanas veids – “Fixed and Growth Mindset, “Fear “- bailes, to ietekme uz cilvēka emocijām un ķermeni ”, „Mistakes - kļūdas ir vajadzīgas, lai no tām mācītos” , kā arī „ Vai cilvēka intelekta līmeni nosaka vērtējums jeb atzīme?”.

Apspriežot šīs tēmas vienlaicīgi tika apgūts jauns vārdu krājums. Par tēmām tika izmantota īsa trīs minūšu videofilma, pēc kuras skolotāja ar studentiem pārrunāja aktuālo. Kursu laikā iepazināmies arī ar citām interesantām valodu mācīšanas metodēm, kā piemēram: “Mīms” veiksmīgākai dažādu vārdu, frāžu apgūšanai, un aktuālu tēmu nostiprināšanai.

Tā ir ļoti laba metode vārdu un frāžu iegaumēšanai un nostiprināšanai. Piemēram, par tēmu „ TV programmas” skolotāja Joanna iesaistīja studentus izspēlēt mīmu par noteiktu TV programmu, TV šovs, TV viktorīna u.c. Studenti aktīvi piedalījās dažādu tēmu diskusijās, ar pozitīvām emocijām un humoru iesaistījās dažādās lomu spēlēs. Mēs arī kā vērotājas tikām iesaistītas lomu spēlē, no kurām guvām ļoti pozitīvas emocijas. Šīs aktivitātes laikā tika apgūta dažādu darbības vārdu pielietojums dažādās situācijās: verb +ing, verb + gerund.

Interesants bija uzdevums, kuru vajadzēja veikt grupu darbā. Studenti strādāja grupās pa trim un diskutēja. Valodas lietojums un gramatika tika apgūta ar dažādu spēļu palīdzību un individuālā darba metodi. Kopumā kursi bija ļoti interesanti un noderīgi. Mīmu esam izmēģinājušas mūsu klašu skolēniem, viņiem ļoti patika iesaistīties.

Mums bija liels prieks iepazīstināt un stāstīt par Latviju un Aizupes skolu. Pēc kursu apmeklējuma devāmies izpētīt Korkas un tās apkārtnes baznīcas un katedrāles. Tās ir ļoti skaistas, majestātiskas gotikas stila celtnes ar bagātu vēsturi. Tām ir skaisti galvenie altāri un sānu altāri, apburošas svēto skulptūras, nelielas kapelas ar svēto sakramentu, sveces pie katra altāra un baznīcas aizmugurē, gaumīgi noformēti ziedu pušķi. Mēs Korkā apmeklējām piecas baznīcas, lielākā no tām ir St. Fin Barre’s Cathedral, skaistu un milzīgu katedrāli Kobas krastā - St. Colman’s Cathedral kā arī divas pavisam nelielas baznīcas Kinseilā (Kinsale) Metodistu baznīca un st. Multose baznīca.

Noslēgumā vēlamies teikt, ka īriem ir ļoti bagāta vēsture, neatkārtojama arhitektūra - celtnes un to majestātiskums ir neaizmirstams. Īru tauta ir ļoti viesmīlīga. Liels paldies par iespēju būt, piedalīties un redzēt!

Noslēgumā īss stāsts. Reiz dzīvoja divi meža citēji, kuri abi mīlēja savu darbu. Viens cirta malku bez mitas, otrs ik pa laikam atpūtās un uzasināja cirvi. Rezultātā tas, kurš uzasināja savu instrumentu padarīja darbu kvalitatīvāk.

Secinājums: skolotāji ir profesionāļi un mīl savu darbu, bet ir vajadzīgs laiks , lai pilnveidotos un " uzasinātu "savas prasmes. Šis projekts to arī piedāvā - pilnveidoties un savstarpēji apmainīties ar pozitīvo pieredzi. Paldies, Eiropai pār šādu iespēju!

Foto: no skolotāju personīgā arhīva