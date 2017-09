Mūsu uzņēmējiem ir ar ko lepoties

LLU noris starptautiskā projekta “Darba vidē balstītas mācības agrobiznesa sektorā” aktivitātes. Tā ietvaros tiek veidota datu bāze, kurā iekļauti lauksaimniecības uzņēmumu un saimniecību vadītāju veiksmes stāsti. Video intervijās viņi iepazīstina ar savu pozitīvo pieredzi, kas gūta uzņēmējdarbībā. Kāda ir panākumu atslēga, mums ir atklājuši Modris Jansons ar savu ģimeni, Jānis Vinters, Māris Šņickovskis, Ilze Priževoite, Līga Marcinkoniene, Lolita Duge un citi veiksmīgi uzņēmēji. Viņus visus vieno radošs gars, neizsīkstoša enerģija, prieks par savu veikumu, atbildības sajūta. Gandarījumu viņiem rada sava darba rezultātu pozitīvais novērtējums, ko sniedz pakalpojumu saņēmēji/ produkcijas patērētāji. Kad šovasar Jelgavā uzņēmām projekta partnerus no Itālijas, Spānijas un Slovākijas, iepazīstinājām viņus ar “Karameļu darbnīcu”, SIA “Viesu Līči” un Jelgavas novada mājražotāju biedrības “Pārtikas amatnieki” produkciju, ko var iegādāties veikalā “Amatnieku sēta’, kas atrodas pašā pilsētas sirdī. Ārzemju kolēģi atzina, ka jelgavniekiem un Jelgavas novada uzņēmējiem ir ar ko lepoties – produkcijai ir izcila kvalitāte un pieņemamas cenas, sniegto pakalpojumu līmenis ir ļoti augsts. Viesus pārsteidza prasmes, ar kādām “Karameļu darbnīcas” speciālisti atraktīvā šovā demonstrēja karameļu izgatavošanu, kā arī saistošie komentāri angļu valodā. Turklāt, šīs karameles ir lielisks suvenīrs no Jelgavas. Bet ģimenes uzņēmums SIA “Viesu līči” ir Jelgavas novada lepnums – tas priecē viesus ar izcilām maltītēm, mājīgām istabiņām viesu namā, labi aprīkotu semināru telpu un interesantu atrakciju parku bērniem. Kur vien paveras skatiens, jūtama rūpība un sirds siltums, kas ielikts it visur.



Turpinot sadarbību ar projekta partnerorganizācijām no ārvalstīm, nākošgad paredzēts organizēt studentu starptautiskās virtuālās prakses. Potenciālo praktikantu CV būs pieejami īpaši izveidotā elektroniskā datu bankā, tajā ievietosim arī saimniecību/ uzņēmumu aprakstus. Uzņēmumu un saimniecību vadītājiem būs iespēja izvēlēties praktikantus, kuru zināšanas un prasmes noderēs, veicot noieta tirgus izpēti, produkcijas reklamēšanu ārvalstīs utt. Pirms prakses studenti būs apguvuši studiju kursus vadībzinībās, agrobiznesā un mārketingā. Interese par virtuālo praksi mūsu studentiem jau tagad ir liela, jo, viņuprāt, starptautiskā pieredze lieti noderēs, kad pašiem būs sava saimniecība vai uzņēmums.

Projekta gaitā nofilmētās video intervijas kalpos LLU studiju procesā par mācību materiālu studentiem. Interviju teksts tiek tulkots angļu valodā un iestrādāts subtitros. Šie materiāli tiks publicēti globālajā tīmeklī un dos iespēju arī ārvalstis iepazīstināt ar mūsu uzņēmēju veikumu.

Projekta zinātniskā vadītāja Daina Grasmane, pedagoģijas zinātņu doktore