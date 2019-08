Uz bērnu rēķina taupīt nedrīkst

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iecere pārtraukt brīvpusdienu finansēšanu no valsts budžeta ir kārtējais piemērs, kā valsts savas finansiālās grūtības primāri risina tieši uz visneaizsargātāko rēķina — šoreiz bērniem.

Taisnības labad jāatzīst, ka brīvpusdienu nodrošināšana un bērnu radināšana pie veselīga uztura nekad nav bijusi IZM prioritāte. Šo atbalsta veidu kopš 2006. gada mēģināja ieviest un 2008. gadā sākot ar pirmo klasi pakāpeniski ieviesa vēl toreiz esošā Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

Galvenais šī jaunieveduma mērķis bija bērnu radināšana pie veselīga uztura un sociālās nevienlīdzības mazināšana, jo nereti skolās bija izveidojusies situācija, ka bērni no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm bija tie, kuri ēda ēdnīcā, bet turīgākie bērni iegādājās neveselīgu uzturu skolas kafejnīcā. Brīvpusdienu ieviešana tika veikta kopā ar virkni ierobežojumiem saistībā ar produktiem, kurus drīkst izmantot skolas ēdinātāji. Galvenais uzstādījums — veselīgs uzturs visiem bērniem.

IZM paziņojums par iespējamu brīvpusdienu finansēšanas pārtraukšanu demonstrē ne tikai klaju neizpratni par to, kādas tad ir ministrijas funkcijas (tajās ietilpst arī bērnu izglītošana par veselīgu uzturu, un brīvpusdienas ir veids kā jau no 1. klases bērnus var radināt ēst veselīgi), bet arī to, ka šajā valsts iestādē vadībai joprojām nav ne jausmas par to, cik ļoti Latvijā pašvaldību situācija un finansiālās iespējas finansēt šādus pasākumus ir atšķirīgas. Ir pilnīgi skaidrs, ka virkne pašvaldību šādu papildu slogu uzņemties nevarēs.

Uzskatām, ka, ņemot vērā Latvijas demogrāfisko situāciju, valdība nedrīkst budžeta taupības nolūkos mazināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Bērnu radināšana pie veselīga uztura ir vitāli svarīga veselas sabiedrības veicināšanai un nav liekama pašvaldību “nevienlīdzības šūpolēs”.

Tieši atbalsta sistēmas mazināšana ģimenēm ar bērniem krīzes laikā ir novedusi Latviju pie traģiskās situācijas bērnu dzimstības jautājumos. Turpretī Igaunijā krīzes laikā atbalsts ģimenēm ar bērniem netika samazināts, un šobrīd šajā kaimiņvalstī dzimstības un mirstības rādītāji ir izlīdzinājušies.

