Valstij jāaizstāv vietējie tirgotāji

Pēdējais brīdis, kad valstij jāsaprot – būtu jāaizstāv mazie un vidējie vietējie uzņēmēji, tirgotāji. Situācija ir jau tā traģiska – dominējošie tirgotāji ir pārņēmuši pusi tirgus. Tas palielina arī to iepirkumu varu. Šobrīd bieži vien pārdošanas cena ««Rimi»» vai «Maxima» veikalos ir pat zemāka par to, kurā ražotājs piegādā preces jebkuram citam mazumtirgotājam.

Premjeram un ministriem, mūsuprāt, būtu jāsaprot, ka labāku efektu valstij dotu tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem un pārrunas par problēmu risinājumiem, nevis «laimes lāča» meklējumi Luksemburgas vizītē vai slēdzot līgumu ar Japānu. Uzskatām, ka valdībai pēdējais laiks pievērsties un risināt vietējās problēmas. Nozīmīgākie tirgotāji samaksā valsts budžetā tikai sešus procentus no sava apgrozījuma, bet mazie un vidējie uzņēmumi – 11 procentus. Valdība, aktīvi atbalstot tirgus pārdali par labu dominējošiem tirgotājiem, četru gadu laikā valsts budžetā zaudējusi 40 miljonus eiro.

Pirmo reizi astoņu gadu laikā Konkurences padome ierobežojusi tirgus varu, izsakot aizliegumu kādam no dominējošiem tirgotājiem. Ap tirdzniecības centru «Domina» lielākā daļa no 62 mazumtirdzniecības uzņēmumiem pieder ««Rimi»». Kopumā Rīgā jau septiņos no desmit multifunkcionāliem centriem atrodas ««Rimi»».

Latvijas Patērētāju tiesību aizgādniecības savienības vadītājs Staņislavs Blankenfelds izsaka pārliecību, ka pircēju labā jāsaglabā izvēles tiesības un nevar valstī būt tikai divu veidu veikali, un no otras puses mums jābūt vairāk patriotiskiem - jāatbalsta ne tikai savi ražotāji, bet arī savi tirgotāji. Tieši viņiem rūp ne vien peļņa, bet arī vietējo cilvēku intereses. Daudzās valstīs pašvaldības atbalsta vietējos uzņēmumus, piemēram, ar attiecīgiem uzrakstiem, uzsverot, ka nopelnītā nauda sekmē pašu attīstību un neaizplūst prom. Latvijā lielveikalu «Rimi» un «Maxima» peļņa ilgākā periodā augusi miljonos, īpaši strauji kāpjot pēdējos gados. Diez vai šo uzņēmumu īpašnieki peļņu ieinteresēti investēt tautsaimniecības attīstībā Latvijā, bet drīzāk izved to uz ārvalstīm.

Savukārt LTA prezidents Henriks Danusēvičs uzskata, ka valstī jāsaglabā tirdzniecības daudzveidība un dominējošiem tirgotājiem ir iespēja labi nopelnīt arī ierobežotu tirgus daļu gadījumā, kuras pie tam tie šobrīd vēl nav sasnieguši. Pozitīvi vērtējams, ka Konkurences padome uzdrošinājusies ierobežot valdības tik ļoti atbalstīto dominējošo tīklu neierobežoto attīstību. Tas dod iespēju kaut nedaudz attīstīties pārējiem tirgotājiem un piedāvātu lielāku izvēles dažādību patērētājiem. Platību, ko piedāvāja tirdzniecības centrs «Domina», varētu labi apsaimniekot arī kāds no tādiem mazumtirdzniecības tīkliem kā «Elvi», «Elkor», «Mego», «Prizma», «Top», «Stockmann» vai «Sky». Tāpat arī «Maxima», kas ar tirdzniecības centru «Domina Shopping» jau noslēdzis sadarbības līgumu par telpu nomu.

LTA padome janvārī skatīja jautājumu par sabalansētu tirgus attīstību Latvijā. Vērtējot no nodokļu īpatsvara atkarībā no apgrozījuma un uzņēmuma lieluma, redzams, ka mazie un vidējie uzņēmumi samaksā par pieciem procentiem vairāk nekā dominējošie. Palielinoties dominējošo un samazinoties pārējo mazumtirgotāju aizņemtajai tirgus daļai, attiecīgi samazināsies arī nodokļu ieņēmumi. Piemēram, par katriem 45 miljoniem, ko iegūst «Rimi», budžets ir zaudējis ceturtdaļmiljonu eiro, jo šī tirgus daļa atņemta tiem, kas maksājuši vairāk nodokļos no savas peļņas.

Izplešoties dominējošiem tirgotājiem, palielinās iepirkumu varas pieaugums, tie arvien vairāk cenšas ietekmēt ražotājus, spiežot tos strādāt ar minimālu peļņu. Valsts interesēs būtu jānosaka maksimālā tirgus daļa jebkuram tirgotājam. 20 procenti būtu pareizā robeža, lai būtu sabalansēta tirdzniecība. Un, ja būs šī sabalansētā tirdzniecība un godīga iepirkumu cenu konkurence, tad ne tikai dominējošie uzņēmumi, bet arī citi varēs attīstīties. Atbalstot tikai dominējošos tirgotājus, pārējie, mazie un vidējie tirgotāji, nespēj izturēt konkurenci – pagājušajā gadā jau slēgti 75 vietējie kooperāciju veikali. Tās ir gan zaudētas darba vietas, gan liegtas peļņas iespējas vietējiem iedzīvotājiem.



Latvijas Tirgotāju asociācija



Foto: http://balticexport.com