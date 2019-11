Jelgavas 6. vidusskola līdz ar jaunā mācību gada sākumu kopā ar partneriem no Slovēnijas, Slovākijas, Rumānijas un Portugāles uzsāk dalību Erasmus+ projektā „Vesels skolēns Eiropā", kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū. Projekta īstenošanas periods ir no 2019. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. maijam. Šajā laikā partneri iepazīsies ar SLOfit programmu (bērnu un jauniešu fiziskās attīstības izpēte Slovēnijā), kas šajā valstī tiek praktizēta jau 40 gadus. Šo programmu pielāgos dalībvalstu skolu 5.-7. klašu izglītojamajiem un ļaus izvērtēt vispārīgās fiziskās sagatavotības izaugsmi. Projekta ietvaros plānots filmēt video ar dažādu aktivitāšu formām veselīga dzīvesveida popularizēšanai, izdot brošūru un izveidot kalendāru 2022. gadam, kurā būs ievietotas uzmundrinošas frāzes veselīga dzīvesveida veicināšanai. No 14.līdz 19. oktobrim skolas darba komanda viesojās Slovēnijā. Kopā ar Slovākijas, Portugāles, Rumānijas un Slovēnijas kolēģiem plānoja projekta aktivitātes, kopīgi piedaloties fiziskajās aktivitātēs gan sporta zālē, gan svaigā gaisā. Nākamā tikšanās plānota 2020. gada martā Latvijā. Foto: no Jelgavas 6.vidusskolas arhīva