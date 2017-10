VUGD aicina: atgādini saviem vecākiem un vecvecākiem par drošību!

Atzīmējot Starptautisko senioru dienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus parūpēties un atgādināt saviem vecākiem un vecvecākiem par drošību.

VUGD statistika liecina, ka šogad no 50 ugunsgrēkos bojāgājušajiem cilvēkiem, 44 procenti jeb 22 cilvēki bija vecumā virs 60 gadiem, savukārt aptuveni trešā daļa jeb 88 cilvēki no ugunsgrēkos cietušajiem ir vecumā virs 60 gadiem. Iesakām ar saviem vecākiem un vecvecākiem ne tikai pārrunāt vairākus ugunsdrošības jautājumus, bet arī pašiem izdarīt visu nepieciešamo, lai senioru mājoklī samazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespējamību.

Ik gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug to ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls ir saistīts ar apkures lietošanas izraisītām problēmām – neiztīrītiem dūmvadiem, bojātām apkures ierīcēm un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Parūpējieties par saviem tuviniekiem! Lai viņu mājoklī neizceltos postoši ugunsgrēki, atgādiniet, ka pirms apkures sezonas nepieciešams iztīrīt skursteni un pārbaudīt sildierīces, kā arī pastāstiet par pareizu apkures ierīču lietošanu. Noteikti ir jāatgādina, ka, dedzinot sveces, tās vienmēr jānovieto uz nedegošas virsmas, nevis uz televizora vai aizkaru tuvumā. Īpaši svarīgi uzsvērt, ka, aizejot gulēt vai izejot ārā no mājām, sveces nedrīkst atstāt degot.

Bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens arī ir viens no iemesliem, kāpēc iet bojā vai cieš gados vecāki cilvēki. Pārrunājiet ar saviem vecākiem un vecvecākiem dažus drošības padomus, kas jāievēro, darbojoties virtuvē. Gatavot nevajadzētu, ja jūtas miegains vai lietoti medikamenti, kas padara cilvēku miegainu. Tāpat, ja ēdiens ir uz plīts, to nevajadzētu atstāt bez uzraudzības, jo bieži vien cilvēki par to aizmirst, iesnaužas vai aizraujas ar citu nodarbi citā istabā. Ja tomēr gatavošanas laikā sanāk iziet, tad labs risinājums šādām situācijām ir laika taimeri vai atgādinājumi telefonā, kas liks atcerēties par ēdienu uz plīts.

Nereti ugunsgrēki izceļas cilvēku neuzmanības dēļ, tādēļ seniori novērtēs, ja viņu mājoklī tiks ierīkots dūmu detektors, kas ar spalgas skaņas palīdzību brīdinās, ja izcelsies ugunsgrēks. Aicinām dūmu detektoru ne tikai uzdāvināt, bet arī pašiem uzreiz uzstādīt, lai senioriem par to nebūtu jāsatraucas.

Lai arī mēs zinām, cik ļoti mūsu vecākiem un vecvecākiem patīk doties mežā sēņot un ogot, aicinām pārrunāt un atgādināt par pasākumiem, kas palīdzēs neapmaldīties. VUGD statistika liecina, ka šogad aptuveni ceturtā daļa no apmaldīšanās gadījumiem mežos vai purvos bija saistīti ar cilvēkiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, – 22 gadījumos no 84 izsaukumiem bija apmaldījušies seniori. Atgādiniet, ka mežā jādodas kopā ar kādu, bet, ja tas nav iespējams, obligāti jāņem līdzi pilnībā uzlādēts mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Otrkārt, pirms došanās uz mežu, jāinformē piederīgie par to, kurā vietā plānots sēņot vai ogot, kā arī jāmin laiks, kad plānots atgriezties.

VUGD aicina iedzīvotājus regulāri atgādināt saviem vecākiem un vecvecākiem par dažādiem drošības jautājumiem un parūpēties, ka viņu mājokļos ir paveikti visi nepieciešamie ar ugunsdrošību saistītie pasākumi.

Inta Palkavniece, VUGD