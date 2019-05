Caune zemu vēlētāju aktivitāti Jelgavas novadā skaidro ar iedzīvotāju aizņemtību lauku darbos un aizvainojumu par plānoto pašvaldību reformu

Iedzīvotāji ir aizvainoti par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces paziņojumiem saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, tāpēc šodien nav gatavi piedalīties Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, aģentūrai LETA kā vienu no zemās aktivitātes iemesliem minēja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Jelgavas novadā līdz sestdienas pulksten 16 pie vēlēšanu urnām bija devušies 19,46% no balsstiesīgajiem, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem valstī. Novada mērs uzskata, ka viens no iemesliem šādam rezultātam ir lauku darbi, taču Caune pieļāva arī, ka iedzīvotāji šādi izrādījuši savu nostāju pret plānoto pašvaldību reformu, Pūces paziņojumiem ap to un aizliegumu rīkot novadā iedzīvotāju aptauju. Caune vēlreiz uzsvēra, ka novads spēj pastāvēt kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība, turklāt vienmērīgi attīstot visus pagastus.

Situācija vēlēšanu iecirkņos esot mierīga. Bet pašvaldībā saņemti jautājumi no iedzīvotājiem, vai tiks nodrošināti autobusi līdz iecirkņiem, kas ir ierasta prakse pašvaldības un Saeimas vēlēšanās, taču, pēc Caunes teiktā, šajā gadījumā par autobusiem vēlētājiem būtu jārūpējas valstij, ne pašvaldībai, un šoreiz autobusi izpaliek.

Jau vēstīts, ka EP vēlēšanās līdz sestdienas pulksten 16 nobalsojuši kopumā 388,5 tūkstoši vēlētāju jeb 27,52% no kopējā vēlētāju skaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Tostarp sestdien līdz pulksten 16 nobalsojuši 230,3 tūkstoši vēlētāju jeb 16,31% no kopējā vēlētāju skaita.

Tādējādi šogad aktivitāte EP vēlēšanās līdz šim bijusi lielāka nekā iepriekšējās EP vēlēšanās – iepriekšējās EP vēlēšanās, kas notika 2014. gadā, attiecīgajā laika periodā bija nobalsojis kopumā 23,81% vēlētāju, tostarp iepriekšējā balsojumā – 6,84% vēlētāju, bet vēlēšanu dienā līdz pulksten 16 bija nobalsojuši 16,97% vēlētāju.

Foto: Eva Pričiņa