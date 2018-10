13. Saeimā ievēlēts rekordliels sieviešu skaits

13. Saeimas vēlēšanās ievēlēts rekordliels sieviešu skaits, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Nākamajā Saeimā darbosies 31 sieviete deputāte un 69 vīrieši.

Tik liels sieviešu īpatsvars Saeimā vēl nav bijis. Atjaunotās Latvijas laikā augstākais sieviešu īpatsvars bijis 11. Saeimas vēlēšanās, kad parlamentā tika ievēlēta 21 sieviete. Bet mazākā sieviešu pārstāvniecība – astoņas – bijusi 6. Saeimā.

13. Saeimā ievēlēto deputātu vidējais vecums ir 47,3 gadi. Jaunākajam kandidātam ir 26 gadi, bet vecākajam – 77 gadi.

39 procenti no ievēlētajiem deputātiem ir vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 23 procenti ir vecumā no 51 līdz 60 gadiem, 21 procents ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem, 11 procenti ir vecumā no 61 līdz 70 gadiem, pieci procenti ir vecumā no 21 līdz 30 gadiem.

96 procenti ir augstāko izglītību, bet četri procenti ar vidējo izglītību. 52 procenti norādījuši, ka ir precējušies, pieci procenti nav precējušies, bet divi procenti esot šķīrušies.

72 procenti ievēlēto deputātu ir latviešu, sešiem procentiem tautība ir krievu, viens ir karēlietis, bet 21 procents tautību nav norādījis. 13. Saeimā ievēlēts pa vienam ASV un Kanādas pilsonim.

46 procenti ievēlēto deputātu ir no Rīgas, pa sešiem no Jūrmalas un Rēzeknes, pa trim no Jēkabpils, Ventspils un Daugavpils novada. Kopumā 13. Saeimā ievēlēti deputāti no 33 lielajām pilsētām un novadiem.

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir beigusi apkopot provizoriskos vēlēšanu rezultātus, tādējādi darot zināmu nākamās Saeimas sastāvu.

13. Saeimas vēlēšanās uzvarējusi "Saskaņa", kura Saeimā iegūs 23 vietas. Rīgas vēlēšanu apgabalā pie Saeimas deputātu mandātiem no "Saskaņas" saraksta tiks ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis, Rīgas domes deputāte Regīna Ločmele-Luņova, bijusī Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes direktora vietniece Ļubova Švecova, publicists Nikolajs Kabanovs, kā arī līdzšinējie Saeimas deputāti Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Jūlija Stepaņenko, Boriss Cilevičs, Ivans Klementjevs, Igors Pimenovs un Artūrs Rubiks.

Vidzemes apgabalā no "Saskaņas" saraksta nākamajā Saeimā iekļūs Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, deputāts Jānis Ādamsons un bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule. Latgalē no "Saskaņas" saraksta Saeimā tiks Daugavpils domes izpilddirektore Inga Goldberga un Daugavpils novada domes deputāts Edgars Kucins, 12. Saeimas deputāti Ivans Ribakovs, Jānis Tutins un Vladimirs Nikonovs, kā arī SIA "Rēzeknes slimnīca" valdes loceklis Jānis Krišāns.

Kurzemē no "Saskaņas" saraksta nākamajā Saeimā tiks Liepājas domes deputāts Valērijs Agešins, savukārt no Zemgales apgabala – Saeimas deputāti Ivars Zariņš un Vitālijs Orlovs.

16 deputātu vietas 13. Saeimā iegūs partija "KPV LV". No Rīgas apgabala par nākamā parlamenta deputātu kļūs Saeimas deputāts un bijušais Latvijas Nacionālā teātra aktieris Artuss Kaimiņš, partijas premjerministra amata kandidāts un advokāts Aldis Gobzems, Latvijas Zivrūpnieku savienības prezidents bijušais "RīgaTV 24" raidījuma vadītājs Didzis Šmits, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga un SIA "Jumburgs" valdes locekle Iveta Benhena-Bēkena.

No "KPV LV" Vidzemes saraksta Saeimā iekļūst uzņēmēja Linda Liepiņa, zvērināts advokāts Aldis Blumbergs, reģionālās pašvaldības policijas lietvede Ieva Krapāne un Ādažu novada domes deputāte, bijusī partijas "Saskaņa" deputāta amata kandidāte Karina Sprūde. Zemgales apgabalā no "KPV LV" nākamajā Saeimā iekļūs Jēkabpils domes deputāts Kaspars Ģirģens, Jelgavas novada domes deputāts Ralfs Nemiro un SIA "Lietas MD" lielo klientu pārdošanas vadītājs Jānis Vitenbergs.

Saeimas vēlēšanu rezultātā Kurzemē "KPV LV" iegūs trīs deputātu mandātus, un Saeimā strādās Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa palīgs un Latvijas Lobētāju asociācijas valdes loceklis Atis Zakatistovs, kravas pārvadājumu uzņēmuma SIA "Monēta" finanšu vadītāja Ramona Petraviča un Kuldīgas novada domes deputāts Ēriks Pucens. Savukārt "KPV LV" no Latgales pārstāvēs Saeimas deputāta "Saskaņas" deputāta kandidāta Anrija Matīsa palīdze Janīna Kursīte.

Arī Jaunā konservatīvā partija (JKP) 13. Saeimā ieguvusi 16 deputātu vietas. No Rīgas apgabala JKP Saeimā pārstāvēs Rīgas domes deputāte Juta Strīķe, kādreizējais Latvijas ekonomikas un finanšu uzraudzības administrators Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātā Gatis Eglītis, lidostas "Rīga" padomes loceklis un satiksmes jomas eksperts Tālis Linkaits, Rīgas domes deputāte Linda Ozola un SIA "Your move" rīkotājdirektors Reinis Znotiņš. No Latgales apgabala JKP pārstāvēs Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja Ilga Šuplinska un Valsts ieņēmumu dienesta vecākais izmeklētājs Juris Rancāns.

JKP no Vidzemes Saeimā pārstāvēs Rīgas domes deputāti, bijušais tieslietu ministrs, partijas premjerministra amata kandidāts Jānis Bordāns un Rīgas domes deputāte operdziedātāja Evita Zālīte-Grosa, kā arī Jūrmalas domes deputāte Dagmāra Beitnere-Le Galla, Daugmales pamatskolas skolotāja Anita Muižniece un JKP Ētikas komisijas vadītāja vietnieks Normunds Žunna. No Zemgales JKP 13. Saeimā pārstāvēs Rīgas domes deputāti Krišjānis Feldmans un Sandis Riekstiņš, bet no Kurzemes JKP darbu Saeimas deputāta amatā sāks Rīgas domes deputāts, bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētājs Juris Jurašs un SIA "Hubbs" valdes priekšsēdētājs Uldis Budriķis, kurš ierindojies otrajā vietā dziedātājas Ievas Akureteres kandidatūras daudzo svītrojumu dēļ.

Saskaņā ar galīgajiem CVK datiem, partiju apvienība "Attīstībai/Par" nākamajā Saeimā iegūs 13 deputātu mandātus. No Rīgas apgabala nākamajā Saeimā iekļūs bijušais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, uzņēmējs Mārtiņš Staķis, Pasaules dabas fonda valdes locekle Vita Anda Tērauda, ANO Attīstības programmas Ukrainā padomniece pretkorupcijas jautājumos Inese Voika un SIA "RHC Consulting" direktore Marija Golubeva. Vidzemes apgabalā no "Attīstībai/Par" Saeimā iekļūs Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, kardiologs Andris Skride, SIA "ACT" finanšu direktore Inese Ikstena un rakstniece Dace Rukšāne-Ščipčinska.

No Latgales apgabala "Attīstībai/Par" mandātu 13. Saeimā iegūs Rīgas domes deputāts Mārtiņš Bondars, savukārt no Zemgales apgabala – Bauskas novada domes deputāts Artūrs Toms Plešs un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes dekāns Ilmārs Dūrītis. Bet no Kurzemes – bijušais Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.

Arī nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK 13. Saeimā iegūs 13 mandātus. No Rīgas apgabala ievēlēti kultūras ministre Dace Melbārde, kā arī Saeimas deputāti Rihards Kols, Ritvars Jansons un Aleksandrs Kiršteins. No Vidzemes apgabala deputāta krēslus iegūs partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, deputāts Jānis Dombrava un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš.

Nacionālo apvienību no Latgales pārstāvēs Rēzeknes domes deputāts Edmunds Teirumnieks, no Kurzemes apgabala Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule un Talsu novada pašvaldības deputāte Ilze Indriksone, savukārt no Zemgales apgabala – Saeimas deputāti Edvīns Šnore un Inguna Rībena.

CVK informācija liecina, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) 13. Saeimā iegūs 11 deputātu vietas. No Rīgas apgabala Saeimā ievēlēta finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola un veselības ministre Anda Čakša. No Vidzemes apgabala ZZS Saeimā pārstāvēs Ministru prezidents Māris Kučinskis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Saeimas deputāts Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Armands Krauze.

No Latgales apgabala ZZS nākamajā Saeimā pārstāvēs zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, no Kurzemes – Saeimas deputāti Gundars Daudze un Jānis Vucāns, bet no Zemgales – Saeimas deputāts Viktors Valainis un satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Visbeidzot "Jaunā Vienotība" 13. Saeimā iegūs astoņas vietas. No Rīgas apgabala "Jauno Vienotību" nākamajā Saeimā pārstāvēs ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Saeimas deputāti Ojārs Ēriks Kalniņš un Andrejs Judins. No Vidzemes apgabala "Jauno Vienotību" pārstāvēs Saeimas deputāti Inese Lībiņa-Egnere un Ainars Latkovskis, no Latgales – Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, no Kurzemes – ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, bet no Zemgales – labklājības ministrs Jānis Reirs.









