Iezīmējas potenciālais 13. Saeimas sastāvs

Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK) turpinot apkopot vēlēšanu rezultātus, arvien skaidrāk iezīmējas nākamās Saeimas sastāvs. Pašlaik ir apkopota informācija par balsotāju izvēli Latvijas vēlēšanu iecirkņos, taču informācija par deputātu kandidātu svītrojumiem un tiem ievilktajiem plusiem mēdz mainīties. Tāpat vēl nav saskaitīti balsojumi vairākos vēlēšanu iecirkņos ārzemēs, pārsvarā ASV, Lielbritānijā un Īrijā, kas savukārt var pamainīt gan balsu sadalījumu, gan atbalstu kandidātiem Rīgas vēlēšanu apgabalā.

Pēc pašreiz CVK mājaslapā pieejamās informācijas, Rīgas vēlēšanu apgabalā pie Saeimas deputātu mandātiem no "Saskaņas" saraksta varētu tikt Vjačeslavs Dombrovskis, Andrejs Klementjevs, Jānis Urbanovičs, Regīna Ločmele-Luņova, Jūlija Stepaņenko, Boriss Cilevičs, Ivans Klementjevs, Igors Pimenovs, Artūrs Rubiks, Ļubova Švecova, Nikolajs Kabanovs un Sergejs Mirskis.

No Jaunās konservatīvās partijas (JKP) Saeimā varētu tikt Juta Strīķe, Gatis Eglītis, Tālis Linkaits, Linda Ozola un Reinis Znotiņš, no "Attīstībai/Par" (AP) – Daniels Pavļuts, Mārtiņš Staķis, Vita Anda Tērauda, Inese Voika un Marija Golubeva, no "Visu Latvijai"–"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL–TB/LNNK) – Dace Melbārde, Rihards Kols, Ritvars Jansons un Aleksandrs Kiršteins, no "KPV LV" – Artuss Kaimiņš, Aldis Gobzems, Didzis Šmits un Ivars Puga, no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) – Dana Reizniece-Ozola un Anda Čakša, bet no "Jaunās Vienotības" (JV) – Edgars Rinkēvičs, Ojārs Ēriks Kalniņš un Andrejs Judins.

No Vidzemes Saeimā varētu tikt ievēlēts 21 cilvēks – JKP tiktu pie pieciem deputātu mandātiem, pa četriem mandātiem dabūtu AP, VL–TB/LNNK un "KPV LV", pa trim – "Saskaņa" un ZZS, bet divus mandātus no Vidzemes iegūtu JV.

JKP no Vidzemes Saeimā varētu pārstāvēt Rīgas domes deputāti Jānis Bordāns un Evita Zālīte-Grosa, kā arī Dagmāra Beitnere-Le Galla, Anita Muižniece un Normunds Žunna. No "KPV LV" Zemgales saraksta Saeimā varētu iekļūt Linda Liepiņa, Aldis Blumbergs, Ieva Krapāne un Karina Sprūde. AP Saeimā varētu pārstāvēt Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks, Andris Skride, Dace Rukšāne-Ščipčinska un Inese Ikstena.

No VL-TB/LNNK deputāta krēslu varētu iegūt partijas priekšsēdētājs Raivis Dzintars, Saeimas priekšsēdē Ināra Mūrniece, deputāts Jānis Dombrava un Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš.

Deputātu mandātus iegūtu arī trīs ZZS vēlēšanu kandidāti – Ministru prezidents Māris Kučinskis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Armands Krauze. No "Saskaņas" Zemgales vēlēšanu saraksta Saeimā iekļūtu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs, deputāts Jānis Ādamsons un bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

JV pārstāvētu Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Ainars Latkovskis.

No Zemgales Saeimā varētu tiks ievēlēti 14 cilvēki – "KPV LV" varētu iegūt trīs deputāta mandātus, pa diviem mandātiem tiktu "Saskaņai", Zaļo un zemnieku savienībai, Jaunajai konservatīvajai partijai, nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) un "Attīstībai/Par!", savukārt "Jaunā vienotība" tiktu pie viena mandāta.

"Saskaņu" Saeimā pārstāvētu esošie parlamentārieši Ivars Zariņš un Vitālijs Orlovs, ZZS – Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs Viktors Valainis un satiksmes ministrs Uldis Augulis. No "Jaunās vienotības" Zemgales vēlēšanu apgabala Saeimā varētu tikt ievēlēts pašreizējais labklājības ministrs Jānis Reirs.

No "Attīstībai/Par!" Zemgales vēlēšanu saraksta Saeimā varētu tikt Artūrs Toms Plešs un Ilmārs Dūrītis, no Jaunās konservatīvās partijas – Rīgas domes deputāti Krišjānis Feldmans un Sandis Riekstiņš, no VL-TB/LNNK – parlamentārieši Edvīns Šnore un Inguna Rībena, savukārt no "KPV LV" tiktu Kaspars Ģirģens, Ralfs Nemiro un Jānis Vitenbergs.

Saeimas vēlēšanu rezultātā Kurzemē trīs mandāti nākamajā parlamenta sasaukumā tiks partijai "KPV LV". No tās vislielākās izredzes strādāt 13. Saeimā ir Atim Zakatistovam, Ramonai Petravičai un Ērikam Pucenam.

No JKP darbu Saeimas deputāta amatā varētu sākt Juris Jurašs un Uldis Budriķis, kurš ierindojies otrajā vietā Ievas Akureteres kandidatūras daudzo svītrojumu dēļ. Savukārt no ZZS vislielākās izredzes uz darbu parlamentā ir Gundaram Daudzem un Jānim Vucānam. Līdzšinējais Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs un ZZS kandidāts Edgars Putra svītrojumu dēļ palicis piektajā vietā, līdz ar to, visdrīzāk, neiegūs Saeimas deputāta mandātu.

No VL–TB/LNNK darbu Saeimas deputātā amatā, visdrīzāk, turpinās Janīna Kursīte-Pakule, bet pirmo reizi šos amata pienākumus varētu pildīt Talsu novada pašvaldības deputāte Ilze Indriksone. AP no Kurzemes vēlēšanu apgabala varētu pārstāvēt Juris Pūce, bet no "Saskaņas" – Valerijs Agešins, kurš, startējot ar otro kārtas numuru, ar vairāk nekā divas reizes lielāku plusu skaitu apsteidzis sākotnēji partijas pirmo izvirzīto kandidātu Matīsu. Savukārt "Jaunās Vienotības" vienīgais mandāts Kurzemes reģionā, visdrīzāk, ticis līdzšinējam ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam.

Balstoties uz aģentūras LETA aprēķiniem, no Latgales apgabala vietu Saeimā iegūs seši "Saskaņas" deputāti, divi deputāti no Zaļo un zemnieku savienības un Jaunās konservatīvās partijas, kā arī pa vienam deputātam no "KPV LV", Nacionālās apvienības, "Jaunās Vienotības" un "Attīstībai/Par!".

Pamatojoties uz iedzīvotāju izdarītajiem svītrojumiem un ievilktajiem plusiņiem, no ZZS Latgales saraksta Saeimā tiks Jānis Dūklavs un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. No "Saskaņas" Latgales saraksta Saeimā varētu tikt ievēlēta Inga Goldberga, Ivans Ribakovs, Edgars Kucins, Jānis Krišāns, Vladimirs Nikonovs un Jānis Tutins.

No JKP Latgales apgabala Saeimā darbu varētu sākt Ilga Šuplinska un Juris Rancāns. "KPV LV" Saeimā no Latgales pārstāvēs Janīna Kursīte, VL–TB/LNNK – Rēzeknes domes deputāts Edmunds Teirumnieks, JV – pašreizējais Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, bet AP – Mārtiņš Bondars.