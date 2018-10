Jelgavā un Ozolnieku novadā vēlētāju aktivitāte pagaidām augstāka nekā vidēji valstī

Līdz pulksten 16 Jelgavā no 39111 balsstiesīgajiem, ieskaitot tos, kas savu balsi nodevuši glabāšanā, 13. Saeimas vēlēšanās nobalsojuši 17047 (43,59 procenti), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Iepriekšējā balsošanā Jelgavā nobalsojuši 1210 balsstiesīgo, vēlēšanu dienā līdz pulksten 16 – 15837. No 15 iecirkņiem vislielākā aktivitāte kā līdz šim bijusi iecirknī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā (1930), aktīvi vēlēts arī Jelgavas Kultūras nama iecirknī (1861) un bērnu un jauniešu centrā “Junda” (1346).

Jelgavas novadā līdz četriem pēcpusdienā nobalsojuši 5762 (34,19 procenti) no 16854 balsstiesīgajiem, vēlēšanu dienā līdz šim nobalsojot 5624 pilsoņiem. Visaktīvāk tiek balsots Elejas Saieta namā (580), Kalnciema Kultūras namā (516) un Zaļenieku Kultūras namā (444). Vismazāk vēlētāju reģistrēts dienas centrā “Zemgale” (145), Valgundes pagasta iecirknī “Ārsta māja” (192) un Lielplatones muižā (200).

Ozolnieku novadā līdz četriem pēcpusdienā nobalsojuši 2939 (42,67 procenti) no 6888 balsstiesīgajiem. No četriem novada iecirkņiem lielākā aktivitāte vērojama iecirknī Ozolnieku novada domē, kur nobalsojuši 857, Branku pakalpojumu centrā nobalsojuši 466, Ānes Kultūras namā – 329, bet Salgales pagasta padomē – 324.

Kaimiņos Dobeles novadā no 15192 balsstiesīgajiem, skaitot balss nodošanu glabāšanā, nobalsojuši jau 6166 (40,59 procenti), Auces novadā no 5285 novēlējuši 2082 (39,39 procenti), Tērvetes novadā – 1065 (40,95 procenti) no 2601 balsstiesīgā, Bauskas novadā – 7727 (42,98 procenti) no 17977 balsstiesīgajiem, Iecavas novadā 2708 (43,48 procenti) no 6228 balsstiesīgajiem, bet Rundāles novadā – 861 (33,05 procenti) no 2605 balsstiesīgajiem.

Jau vēstīts, ka 13. Saeimas vēlēšanās līdz pulksten 16, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri balsi nodeva glabāšanā iepriekšējās dienās, nobalsojuši vairāk nekā 604,6 tūkstoši vēlētāju jeb 39,06 procenti balsstiesīgo iedzīvotāju.

Balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī, vēlēšanu iecirkņi šodien strādās līdz pulksten 20.





Foto: Raitis Puriņš