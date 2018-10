Pirmais vārds ievēlētajiem

No Zemgales parlamentā iekļuvuši trīs deputāti, kas saistīti ar Jelgavu vai Jelgavas novadu.



Viktors Valainis, jelgavnieks, ZZS

Pateicos par atbalstu vēlētājiem un jo sevišķi jelgavniekiem. No draugiem esmu saņēmis daudz apsveikumu. Domāju, tas ir manas septiņu gadu darbības politikā novērtējums. Esot 12. Saeimas deputāts un vadot Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, esmu centies saklausīt tās iniciatīvas, kas nāk no reģioniem. Piemēram, kopā ar Rāviņa kungu izcīnījām politisko atbalstu tam, ka trešā daļa no slimnīcu renovācijai paredzētās naudas, kas sākotnēji bija domāta tikai galvaspilsētai, aizgāja arī uz reģioniem, tostarp Jelgavas slimnīcu. Arī turpmāk savā politiskajā darbībā iestāšos par reģionu attīstību. Tieši no reģioniem uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos aizbrauc lielākā daļa tautiešu, tāpēc šis ir īpaši aktuāls politiskās darbības virziens.

Ralfs Nemiro, līdzšinējais Jelgavas novada domes deputāts, “KPVLV “

Partija “KPVLV” ir uzvarējusi Zemgalē. Tas uzliek lielu atbildību. Manu acu priekšā ir pensionārs, ko pirms pusotras nedēļas satiku Kalnciemā. Viņš man rādīja pensijas aprēķina lapu, kas liecināja, ka cilvēks mēnesī saņem 65 eiro. Kā lai iztiek! Redzu, ka līdzīgas bēdas ir daudziem. Strādājot Jelgavas novada domē, esmu guvis pirmo politiskās darbības pieredzi. Biju deputāts, kurš iesniedza visvairāk priekšlikumu. Viena no “KPVLV” lokālajām prioritātēm tur ir juridisko pakalpojumu sniegšanas sakārtošana, un mūsu politiskais spiediens noteikti turpināsies. Sevi politikā vairāk redzu nevis likumdevējvarā Saeimā, bet gan izpildvarā jeb valdībā.

Ilmārs Dūrītis, jelgavnieks, “Attīstībai/Par!”

Es pieņemu šo izaicinājumu, un ievēlēšana 13. Saeimā, protams, nozīmē to, ka man ir jāatstāj Veterinārmedicīnas fakultātes dekāna amats. Ceru, ka deputāta darbu spēšu apvienot ar minimālu akadēmiskā darba slodzi universitātē. Esmu viens no liberāli centriskās kustības “Par!” dibinātājiem. Manuprāt, ir nepieciešams jauns politisks spēks ar svaigu eiropeisku skatījumu. Tāda nostādne sākotnēji bija arī “Vienotībai”, taču 12. Saeimas laiks parādīja, ka tā par šo mērķi nevarēja pastāvēt un gāja ZZS pavadā, radot stagnāciju valstī.

Manas jomas ir augstākā izglītība, zinātne, lauksaimniecība. Es redzu, kas tajās ir nesakārtots. Darbā lietoju arī angļu un vācu valodu, sarunvalodas līmenī zinu krievu valodu. Pateicos sevišķi Jelgavas vēlētājiem par atbalstu, plusu ir vairāk nekā svītrojumu, kas pašam bija patīkams pārsteigums.





