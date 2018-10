Tiekot ievēlētiem 13. Saeimā, vairākās Latvijas pašvaldībās deputāta darbu varētu pamest 11 politiķi no sešām politiskajām partijām.

Amatu savās pašvaldībās varētu atstāt trīs "Saskaņas" deputāti. Vidzemes apgabalā no partijas "Saskaņa" ievēlēti Daugavpils domes izpilddirektore Inga Goldberga un Daugavpils novada domes deputāts Edgars Kucins. Savukārt Kurzemē no "Saskaņas" saraksta nākamajā Saeimā varētu tikt ievēlēts Liepājas domes deputāts Valērijs Agešins, tādējādi atstājot amatu domē.

No "KPV LV" Saeimā ievēlētajiem deputātiem četri strādā pašvaldībās, un varētu pamest savu amatu, lai ieņemtu vietu Saeimā. No partijas Vidzemes saraksta Saeimā ievēlēta Ādažu novada domes deputāte, bijusī partijas "Saskaņa" deputāta amata kandidāte Karina Sprūde. Zemgales apgabalā no "KPV LV" nākamajā Saeimā varētu iekļūt Jēkabpils domes deputāts Kaspars Ģirģens un Jelgavas novada domes deputāts Ralfs Nemiro, bet no Kurzemes apgabala Saeimā varētu iekļūt Kuldīgas novada domes deputāts Ēriks Pucens.

"Jaunā konservatīvā partija" (JKP), "Attīstībai/Par", nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) katra kādā no pašvaldībām varētu zaudēt pa vienam deputātam.

JKP no Vidzemes apgabala Saeimā varētu pārstāvēt Jūrmalas domes deputāte Dagmāra Beitnere-Le Galla, "Attīstībai/Par" no Zemgales apgabala – Bauskas novada domes deputāts Artūrs Toms Plešs, savukārt nacionālo apvienību no Latgales varētu pārstāvēt Rēzeknes domes deputāts Edmunds Teirumnieks, bet ZZS no Latgales apgabala nākamajā Saeimā varētu pārstāvēt Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Kopumā no Ādažu, Kuldīgas, Liepājas, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Rēzeknes un Bauskas domēm aizies pa vienam deputātam, savukārt no Daugavpils domes – trīs politiķi, tajā skaitā domēs priekšsēdētāja.

Pirmo vietu 13. Saeimas vēlēšanās ar 19,9 procentiem ieguvusi partija "Saskaņa", liecina Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskie rezultāti. Otrajā vietā ar 14 procentiem ierindojas "KPV LV", bet trešajā – Jaunā konservatīvā partija, par kuru savu balsi atdevuši 13,6 procenti vēlētāju.

Ceturto vietu ar 12 procentiem ieņem apvienība "Attīstībai/Par!", piekto – nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", par kuru nobalsojuši 11 procenti balsstiesīgo, bet sesto – Zaļo un zemnieku savienība, kas savākusi nepilnus desmit procentus balsu.

Ar 6,67 procentiem Saeimā iekļūst arī "Jaunā Vienotība". Citas partijas piecu procentu barjeru pārvarējušas nav.





Foto: Raitis Puriņš