Zemgalē visaktīvāk balsojuši Engures, Skrīveru un Ozolnieku novadu iedzīvotāji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Engurē vēlēt devušies 64,41 procenti iedzīvotāju jeb 3773 no 5858 balsstiesīgajiem. Skrīveru novadā savu balsi par kādu politisko spēku atdevuši 61,36 procenti iedzīvotāju jeb 1753 cilvēki no 2857 balsstiesīgajiem, savukārt Ozolniekos balsot devušies 4115 cilvēki, kas ir 59,74 procenti no 6888 balsstiesīgajiem.

Vispasīvākie Zemgalē bijuši Krustpils novada iedzīvotāji. Tur balsot devušies 1949 cilvēki, kas ir 43,01 procents no 4532 balsstiesīgajiem.

Salīdzinoši zema aktivitāte Zemgalē bijusi arī Rundāles un Jēkabpils novados. Rundāles novadā no 2605 balsstiesīgajiem nobalsojuši 43,34 procenti jeb 1129 iedzīvotāji. Savukārt Jēkabpils novadā savu balsi kādai no partijām atdevuši 1686 no 3881 balsstiesīgā.

Apkopotie 13.Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina, ka vēlēšanās piedalījušies 845 196 jeb 54,60% balsstiesīgo



Foto: Ruslans Antropovs