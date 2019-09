Atjauno darbā Jaunsardzes instruktoru Grinevicu

Pēc individuālam pārrunām ar aizsardzības ministru Arti Pabriku pazīstamais Jelgavas novada jaunsardzes instruktors Ēriks Grinevics uzrakstījis iesniegumu ar lūgumu pieņemt darbā Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes un informācijas centrā (JIC). Ministrs Ē.Grinevica iesniegumu ir atbalstījis.

Darbs ar jaunsargiem nebija pārtraukts



Tālāku seku 10. jūnijā ministra parakstītajam iesniegumam pagaidām nav. “Droši vien jāgaida, kad kungiem paies vasaras atvaļinājums,” spriež Ē.Grinevics. Viņš cer, ka, sākoties jaunajam mācību gadam, Jaunsardzes vienība Elejas, Vilces un Sesavas jauniešiem un bērniem tiks atjaunota. “Faktiski jau darbs nepārtrūka arī tad, kad biju pārtraucis sadarboties ar JIC. Skolās es biju palicis kā pulciņu vadītājs, un bērni neskaitījās jaunsargi,” teic Ē.Grinevics.

Jelgavas novada mājaslapā atrodamas novecojušas ziņas, ka Jaunsardzes vienības darbojas Vircavas vidusskolā, Līvbērzes vidusskolā, Aizupes pamatskolā, Zaļenieku Komerciālajā un amatniecības vidusskolā, Zaļenieku pamatskolā. Patiesībā tāda ir saglabājusies tikai Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā, kur darbojas instruktors Oskars Karls.

Vecāki uzskata, ka par jaunsargiem top mazotnē



“Ziņas” jau rakstīja, ka šopavasar sakarā ar “neciešamajiem darba apstākļiem” Ē.Grinevics no darba JIC aizgāja. Vairāk nekā 20 gadu, laikā, kad Jaunsardzes kustību finansēja pašvaldības, viņš bija sekmīgi vadījis vienības Jelgavas un Ozolnieku novadā. Uzrakstot atlūgumu, E.Grinevics pauda neapmierinātību par to, kā kustības vadību pārņem pulkvežleitnanta Aivja Mirbaha vadītais JIC. Tādējādi tika atlaisti agrāk pašvaldību algotie instruktori un krasi samazinājās jaunsargu skaits Jelgavas novadā, bet Ozolnieku novadā nepalika vairs neviena vienība. Par savu bērnu apdraudētajām iespējām darboties Jaunsardzē uztrauktie Elejas, Vilces un Sesavas jaunsargu vecāki nosūtīja vēstuli aizsardzības ministram, lūdzot viņu izvērtēt situāciju un rast risinājumu. Vecāki pauda, ka ir atbalstāma līdzšinējā pieredze, kad Jaunsardzē tika dota iespēja piedalīties bērniem jau pamatskolas sākumā, kad bērns vairāk ir atvērts zināšanām. Turpretī JIC pašlaik pieliek pūles, lai Jaunsardze attīstītos vidusskolās, kur 10. un 11. klasē kā izvēles priekšmets būtu jāievieš valsts aizsardzības mācība. Vecāki vēstulē ministram pauda bažas, ka, izlaižot agrīno sagatavošanas posmu, valsts aizsardzības mācības kā vidējās izglītības mācību priekšmeta iekļaušana jau būs novēlota.

Maijā un jūnijā uz jaunsargu vecāku rīkotajām sapulcēm bija ieradušies gan Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji, gan aizsardzības ministra padomnieks atvaļinātais ģenerālis Raimonds Graube, kuri pauda atbalstu, ka Jaunsardzes kustība ir jāsaglabā. No Vilces, Elejas un Sesavas jaunsargu vecāku vēstules aizsardzības ministram

Līdz šim esam pārliecinājušies, ka mūsu bērni Jaunsardzes nodarbībās apgūst jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanos apvidū vai pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus, veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu. Vairāki mūsu novada jaunieši tieši šī iemesla dēļ izvēlējušies karjeru Zemessardzē un Latvijas armijā. Neatsverams nopelns jauniešu audzināšanā līdz šim mūsu novadā bija visu cienītiem, pašaizliedzīgiem un atbildīgiem instruktoriem, tāpēc ar satraukumu uztveram faktu, ka dažu gadu laikā strauji sarucis Jelgavas novada jaunsargu instruktoru skaits – no septiņiem 10 atbalsta vietās pašlaik atlicis vien Kalnciema vidusskolas instruktors.

Zemgales mēroga Jaunsardzes centru tika nolemts izveidot Zaļeniekos, kas pēc telpu iekārtošanas par pašvaldības līdzekļiem pastāvēja tikai īsu brīdi. Līdzīgs liktenis draud Lielplatones pagastā izveidotajam jaunsargu mācību centram un Tīsu bāzei, kuru pirms desmit gadiem kopā ar Jelgavas novada pašvaldību izveidoja bijušais JIC instruktors Ēriks Grinevics.





