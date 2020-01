VARAM: pilsētas, kas būs kopā ar laukiem, iegūs

Jelgavas Tirgotāju un ražotāju asociācija (JRTA) nosūtījusi Saeimai un izplatījusi medijiem paziņojumu, kurā pauž nostāju, ka Jelgavai jāsaglabā republikas nozīmes pilsētas statuss. Jāpaskaidro, ka Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) virzītajā administratīvi teritoriālās reformas projektā Jelgavas pašvaldība ir apvienota ar Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldībām, savukārt Rēzeknei, Liepājai, Daugavpilij un Jūrmalai tiek saglabāts republikas nozīmes pilsētas statuss. Vēstulē lūgts izvērtēt, vai, piešķirot republikas nozīmes pilsētas statusu Rēzeknei (28,2 tūkstoši iedzīvotāju) un nesaglabājot to Jelgavai (56 tūkstoši iedzīvotāju), tiek ievērots vienlīdzības princips.

“Piekrītu, ka administratīvi teritoriālā reforma ir nepieciešama, taču tai jābūt pārdomātai, ekonomiski pamatotai un godīgai, piemērojot visiem vienādus kritērijus. Īstenojot iepriekšējo reformu, vienas pašvaldības izveidošanai tika prasīti vismaz 50 uzņēmumi. Diemžēl pussimts pašvaldībās šī prasība netika izpildīta, un tas atstāja negatīvu iespaidu arī uz konkrēto teritoriju attīstību, īpaši uzņēmējdarbības jomā,” nostāju skaidro JRTA valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška.

Vēstulē Saeimai JRTA rosina deputātiem pirms balsojuma par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” vēlreiz pārdomāt, vai atsevišķi tā aspekti kalpo Latvijas ekonomikas attīstībai, tās ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai.

JRTA uzskata, ka Jelgavai ne vien netiek saglabātas tiesības būt par patstāvīgu administratīvo teritoriju, bet arī atņemts republikas nozīmes pilsētas statuss. Šāds likuma formulējums, pēc uzņēmēju domām, ir nepamatots un nepārdomāts, it sevišķi situācijā, kad republikas nozīmes pilsētas statuss ir saglabāts Rēzeknei.

JRTA vēstulē minēts, ka piesaistīto investīciju ziņā Jelgava starp Latvijas pilsētām un novadiem 2019. gadā bija ierindojusies septītajā vietā (piesaistīti vairāk nekā 79 miljoni eiro, savukārt Rēzekne šajā ziņā atrodas tikai 30. vietā ar desmit reižu mazāku tiešo investīciju apmēru).

JRTA aicina Saeimu izvērtēt, vai republikas nozīmes pilsētas statusa atņemšana Jelgavai ir ekonomiski pamatots un izsvērts lēmums; definēt likumprojektā republikas nozīmes pilsētas statusa noteikšanas kritērijus, kas ļautu pilsētām uz to pretendēt ar vienādiem, visiem skaidri izprotamiem nosacījumiem un grozīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, nosakot Jelgavai republikas nozīmes pilsētas statusu, paredzot Jelgavai tādus pašu nosacījumus kā Rēzeknes, Liepājas un Daugavpils gadījumā, proti, šīs administratīvās teritorijas kā republikas nozīmes pilsētas vienlaikus ir arī attīstības centrs piegulošajiem novadiem, ar kuriem būs jāveido cieša sadarbība svarīgāko funkciju īstenošanai.

“Veicot JRTA biedru aptauju, absolūtais vairākums no tiem atbalstīja republikas nozīmes pilsētas statusa saglabāšanu Jelgavai,” vēstules beigās piekodina tās autori. Vēl tiek piebilsts, ka JRTA ir neatkarīga un uzņēmēju intereses aizstāvoša sabiedriskā organizācija, kura apvieno apmēram 100 uzņēmumu no Jelgavas un tās tuvākās apkārtnes.

VARAM ministra padomnieks Madars Lasmanis paskaidro, ka “republikas nozīmes pilsēta” likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” tiek lietots kā termins, nevis statuss. Ar šo terminu apzīmē pilsētas, kurām nav lauku teritorijas. “Svars valsts plānošanas dokumentos ir attīstības centra statusam. Tāds būs arī Jelgavai,” rezumē M.Lasmanis. Saistībā ar nākamo plānošanas periodu viņš piebilst, ka apgūstamos ES fondus dalīs attīstības centriem ar lauku teritoriju. “Novadiem, kam tādas nebūs, būs problēmas ar fondu apguvi,” brīdina M.Lasmanis. Tādēļ VARAM Saeimā uz likumprojekta otro lasījumu sniegs precizējumu, ka arī Rēzeknei jāveido lauku teritorija.

Foto: no arhīva

