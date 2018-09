Pirmie trīs Zemgales vēlēšanu listēs – iepazīstinām ar partiju līderiem Zemgalē (2. daļa)

Tā kā SKDS pētījumi rāda, ka apmēram trešdaļa pilsoņu nav vēl izlēmuši, par ko balsos 13. Saeimas vēlēšanās, kā arī cenšoties pierunāt balsot tos apmēram sešus procentus nevēlētāju, kas atklāti paziņojuši, ka uz vēlēšanām neies, turpinām publicēt visu 16 vēlēšanās pārstāvēto partiju pirmo trīs Zemgales listes kandidātu vārdus un izvilkumus no viņu darbības aprakstiem.

Zemgalē balotējas tikai divi kandidāti

Ar 6. numuru Saeimas vēlēšanās startē maz zināmā Latvijas Centriskā partija.



Vidējās un vecākās paaudzes ļaudis, iespējams, atceras agrāk Rīgā rūpnīcā “Sarkanā zvaigzne” ražotos mopēdus un bērnu trīsriteņus “Spārīte”. Taču par tagadējā uzņēmuma “Sarkanā zvaigzne Rīga” valdes priekšsēdētāju Edvīnu Puķi drošu ziņu ir maz. No publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” var noprast vien to, ka viņš darbojies Latvijas Poļu savienībā, Jaunajā partijā, “Latvijas ceļa” un Latvijas Pirmās partijas koalīcijā. Dibinājis motociklistu klubus. Pēc izglītības gāzes bīstamo darbu meistars. Dzīvo Jelgavas novadā, Lielplatones pagastā deputāta kandidātam ir piederējuši vairāki nekustamie īpašumi. Publiskajā telpā diskutējis par tautas atmodu, privatizāciju un citiem tematiem. E.Puķe uzskata, ka tādas nozares kā energo, transporta artērijas, ostas, komunālā, derīgie izrakteņi var būt tikai un vienīgi valsts rokās, tā ir mūsu kopējā bagātība.

Par Centriskās partijas otro deputāta kandidātu valsts policijas jaunāko inspektoru Artūru Ahramejevu (dz. 1967. g.) publicētas ziņas neizdevās atrast.Tālāku numuru Latvijas Centriskajai partijai Zemgales vēlēšanu apgabalā nav.



7. saraksts – sociāldemokrāti, bet ne “saskaņieši”

“Šopavasar izveidoto partiju apvienību, kas sastāv no Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas, partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai” un Kristīgo demokrātu savienības, Zemgalē ar pirmo numuru pārstāv SIA “Energotaupošās tehnoloģijas un sistēmas” valdes priekšsēdētājs Valdis Šakars (dz. 1959. g.), kurš dzīvo Babītes novadā. Deputāta kandidāts ir politiski aktīvs jau vairākus gadus, tostarp bijis varas partiju apvienībā “Vienotība”. Saeimā vēlas pārstāvēt mazo un vidējo uzņēmumu intereses, kā arī pievērsties tautsaimniecības, budžeta un nodokļu likumdošanas jautājumiem. V.Šakars domā, ka būtu labs deputāts, jo Latvija viņam ir dziļi sirdī. Otrkārt, uzsver, ka valsts un tās iedzīvotāju intereses viņam vienmēr ir augstāk nekā personīgās.



Zemgales saraksta otrais numurs ir mežzinis un Aizkraukles novada domes deputāts Guntis Jankovskis. Laikraksts “Staburags” raksta, ka 2017. gadā G.Jankovska nokļūšanu pašvaldības deputātu rindās nodrošināja dalība sociāldemokrātiskajā partijā “Saskaņa”. Plašākā mērogā viņa vārds izskanējis 2012. gadā, kad Jaunjelgavas novada domes deputāti lēma par pilsētas centrā esošo brāļu kapu pārvietošanu. Toreiz G.Jankovskis kategoriski iebilda, un galu galā kritušie karavīri netika traucēti. Otrs dzirdamākais gadījums bija 2016. gadā, kad Jaunjelgavas novada domē pēkšņi tika ierosināts likvidēt komunālās nodaļas vadītāja amatu Staburaga un Sunākstes pagastā. Jautājumu rosināja domes priekšsēdētāja vietnieks G.Jankovskis, kurš tolaik atvaļinājuma laikā aizvietoja priekšsēdētāju. Lēmumu skaidrojot, viņš teica, ka mazu pagastu pārvaldēs tik daudziem darbiniekiem nepietiek darāmā. Pērn pašvaldību vēlēšanās G.Jankovskis nolēma mainīt deputāta krēslu no Jaunjelgavas uz Aizkraukles novada pašvaldību, un tas arī izdevās. Garš ir G.Jankovska īpašumu saraksts: zeme un ēkas Aizkraukles pagastā, zeme Daudzeses, Seces, kā arī būves un zeme Ambeļu pagastā Daugavpils novadā. Deklarētie ienākumi pērn – 34,4 tūkstoši eiro. Ja G.Jankovski ievēlēs Saeimā, tad pie izdevības viņš sola samazināt štatus arī valdībā (uz pusi ministriju skaitu), samazināt nodokļu slogu, bet mazās lauku skolas nevērt ciet.



Trešais kandidāts 7. sarakstā ir Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ķirurgs Aldis Doļģis (dz. 1955. g.). Viņš sevi raksturo kā cilvēku, kurš ikdienā saskaras ar dažādām vienkāršu cilvēku sociālajām problēmām un savus spēkus sola veltīt to risināšanai. Medicīniskās palīdzības pieejamība un sociālās garantijas un atvieglojumi tiem, kuriem nepieciešams, varētu būt viņa politiskā darba galvenais virziens.



8. saraksta galvgalī arī jelgavnieks Uldis Sokolovs

“No sirds Latvijai” pirmais numurs Zemgalē SIA “Jūrmalas siltums” Iepirkumu komisijas locekle darba aizsardzības speciāliste Iveta Čivčiša (dz. 1979. g.) kā politiķe nav plaši pazīstama. Atšķirībā no citiem deputātu kandidātiem viņa nav atbildējusi uz valsts sabiedrisko mediju portāla lsm.lv “Partiju šķirotavas” trīs jautājumiem par politiskā spēka izvēli, pašvērtējumu un nodomiem ievēlēšanas gadījumā. 2009. gada publikācijā laikrakstā “Diena” I.Čivčiša atklāta kā skolotāja trauksmes cēlāja saistībā ar kāda kolēģa uzmākšanos bērniem. Pēc šīs trauksmes celšanas I.Čivčišai no darba skolā bija jāaiziet.



Saraksta otrais numurs Zemgalē ir juriste uzņēmuma “Future Development” valdes locekle vai juriste (nesakrīt informācija partijas mājaslapā un Centrālās vēlēšanu komisijas datu bāzē) tukumniece Sanda Skorrano (dz. 1988. g.). Viņai ir ne tikai itālisks uzvārds, bet viņa arī prot itāļu valodu. Laba deputāte S.Skorrano solās būt tādēļ, ka jebkuru darbu cenšas padarīt labi. Viņasprāt, Latvijā no jauna ar saturu jāpiepilda tiesiskuma jēdziens. Ir jāizvērtē atsevišķu tiesībsargājošo iestāžu darbība, to nepieciešamība, jānosaka valsts amatpersonu reāla atbildība, jādod tautai iespēju reāli ietekmēt politiskos procesus.



“No sirds Latvijai” trešais numurs Zemgalē ir Jelgavas tehnikuma direktora vietnieks jelgavnieks Uldis Sokolovs (dz. 1974. g.). Uzskata, ka viņa pieredze un kompetences, strādājot izglītības jomā, īstenojot sadarbību ar valsts un privātajām struktūrām, sekmēs atbildīgu, taisnīgu un mērķtiecīgu darbu Saeimā, kur vēlas darboties izglītības laukā. U.Sokolovs grib celt Saeimas darba efektivitāti, kas vērsta uz sabiedrības labklājību. Kandidāts ir aktīvs pedagogs, nereti viņa viedoklis vai aicinājumi lasāmi presē.





“Saskaņas” līderos Zenta Tretjaka

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” (9. numurs) listē Zemgalē pirmie trīs ir 12. Saeimas deputāti. Jāpiebilst, ka visi “Saskaņas” kandidāti nav pamanījuši iespēju izteikties sabiedrisko mediju portāla lsm.lv “Partiju šķirotavā”.

Pirmais Zemgales sarakstā ir 1969. gadā Jēkabpilī dzimušais Ivars Zariņš. Politisko darbību viņš sāka 1998. gadā, kad bija ekonomikas ministra Aināra Šlesera padomnieks. Vairāk nekā desmit gadu strādājis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. No “Saskaņas” ievēlēts gan 11., gan 12. Saeimā. Būdams ekonomists, bieži uzstājies par budžeta jautājumiem, tostarp asi kritizējis OIK jeb obligātās iepirkuma komponentes ieviešanu, ko nosaucis par afēru. Pērn Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā uzmanību piesaistījis ar visai dīvainu ideju noņemt no Ministru kabineta sienas uzrakstu “Viens likums – viena taisnība visiem”.



Arī otrais numurs “Saskaņas” sarakstā Zemgales vēlēšanu apgabalā nāk no Jēkabpils. Tas ir agrākais ārsts (kā mediķis nav praktizējis kopš 1993. gada) Vitālijs Orlovs (dz. 1964. g.). Saeimas ilgdzīvotājs, kam vēlētāji uzticas jau kopš 2002. gada, kad viņu ievēlēja 8. Saeimā. 12. Saeimā V.Orlovs ir Mandātu, iesniegumu un ētikas komisijas priekšsēdētājs, darbojas Sociālo un darba lietu komisijā. Aktīvs arī starptautiskajā jomā. Darbojas deputātu darba grupās sadarbībai ar Lietuvas un Igaunijas, kā arī Ķīnas, Turkmenistānas, Kirgizstānas, Čīles un vairāku citu valstu parlamentiem. Darbojas deputātu darba grupā HIV un tuberkulozes slimnieku atbalstam. Interesanti, ka, iegūstot Latvijas pilsonību, kā savu tautību norādījis “karēlis”, agrāk bija reģistrēts kā krievs.



Trešais numurs “Saskaņas” sarakstā ir gan Jelgavā, gan Dobelē pazīstamā policijas darbiniece Zenta Tretjaka (dz.1960. g.). Augusi Dzirniekos un arī dzīvo Jelgavas novadā. Pēc 34 gadiem vadošos amatos policijā un kriminālpolicijā, aizejot izdienas pensijā, Z.Tretjaka sāka politisko darbību un 2014. gadā tika ievēlēta 12. Saeimā, kur darbojas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Pērn, kad šķēlās “Saskaņas” Jelgavas nodaļa, Z.Tretjaka uzņēmās vadīt šīs partijas apvienoto Jelgavas un Jelgavas novada nodaļu.





Andulis Židkovs uzsver, ka nav uzpērkams

Partiju apvienības “Attīstībai/Par” (10. numurs) Zemgales listē pirmā ir pazīstamā politiķe Ilze Viņķele (dz. 1971. g. Rēzeknē). Viņa ir arī valdes locekle politiskajā partijā “Kustība Par!”. I.Viņķeles darbs valsts pārvaldē sākās 2000. gadā, darbojoties Nacionālajā apvienībā. 2008. gadā viņa mainīja partiju un 2010. gadā tika ievēlēta Saeimā no partiju apvienības “Vienotība”. Guva vēlētāju uzticību arī 2011. gada ārkārtas vēlēšanās un togad kļuva par labklājības ministri Valda Dombrovska valdībā. Kaut arī 12. Saeimas vēlēšanās I.Viņķele bija viena no visvairāk svītrotajiem deputātu kandidātiem, tomēr no jauna tika ievēlēta. 2017. gada augustā kopā ar dažiem bijušajiem “Vienotības” biedriem nodibināja partiju “Kustība Par!”, bet mēnesi vēlāk nolika Saeimas deputātes mandātu, lai gadu papildinātu izglītību ASV, no kurienes tagad ir atgriezusies. I.Viņķele uzskata, ka var būt laba Saeimas deputāte, jo viņai ir zināšanas un pieredze veselības, sociālajā un izglītības jomā. Kandidāte piebilst, ka līdzšinējos darbos ir veikusi politiski smagas reformas.



Otrais numurs ”Attīstībai/Par!” Zemgales listē ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše (dz. 1969. g.). Plaši pazīstams mākslas aprindās, kopš 1998. gada mācību spēks Latvijas Mākslas akadēmijā. Vēlēšanās kandidē pirmo reizi. No medijos publicētā lasāms, ka deputāta kandidāts iestājas par atbalstu jaunajām ģimenēm un “ģimenēm ar daudziem bērniem”, kā arī par Latvijas eksporta spēju stiprināšanu un par kultūru un izglītību visos tās līmeņos. Priekšvēlēšanu kampaņā Jēkabpilī ievērību guva ar laužu cienāšanu ar pašgatavotu jēra zupu. Nav atbildējis uz “Partiju šķirotavas” jautājumiem.



Trešais numurs šajā listē ir Ozolnieku novada domes izpilddirektors jelgavnieks Andulis Židkovs (dz. 1969. g.). Studējis LLU un Latvijas Universitātē. A.Židkovam ir augstākā profesionālā izglītība starptautisko ekonomisko sakaru jomā. Ilgus gadus strādājis Satiksmes ministrijā, kur darbu 1997. gadā sāka kā vecākais referents. Veiksmīgā karjerā bijis atbildīgos amatos – a/s “Pasažieru vilciens” vadītājs, uzņēmuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” padomes loceklis. Jau vairāk nekā gadu strādā Ozolnieku novadā. Atbildot uz “Partiju šķirotavas” jautājumiem, A.Židkovs teic, ka nevar samierināties, ka “mūsu valsti pārvalda savtīgu interešu vadīti politiķi, ka vadošos valsts amatos nonāk paklausīgi izpildītāji, nevis zinoši un valsts intereses aizstāvoši profesionāļi”. Pamatojot savu piemērotību Saeimas deputāta amatam, piebilst, ka nav uzpērkams. Politikā grib darboties efektīvas un profesionālas valsts pārvaldes izveidē.





Ja sporto, tad pensijas vecums nav šķērslis

Latvijas Reģionu apvienības (11. numurs) Zemgales vēlēšanu apgabala listes galvgalī ir Ķekavas novada iedzīvotāja 12. Saeimas deputāte juriste Inga Bite (dz. 1981. g.). Politisko darbību sāka Zatlera Reformu partijā un ievēlēta arī 11. Saeimā. 12. Saeimā strādā Juridiskajā, kā arī Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Darbojusies Parlamentārās izmeklēšanas komisijā par valstij daļēji piederošās bankas “Citadele” akciju pārdošanas procesa virzību.

Otrais numurs – 12. Saeimas deputāts Rihards Melgailis (1953. g.). Augstāko izglītību ieguvis LLU. Saeimā darbojas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā. Pirms nonākšanas Saeimā vairākkārt pārliecinoši ievēlēts par Vecumnieku pašvaldības vadītāju. 2011. gada R.Melgailis mediju ievērību guva arī negatīvā nozīmē kā amatpersona, kura nepilda Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas lūgumu nekavējoties atstādināt no amata savas pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju. Labo fizisko formu, kas nepieciešama arī valsts darbā, R.Melgailim palīdz uzturēt aktīva darbošanās sporta klubā “Vecumnieki 1994”.

Trešais Latvijas Reģionu apvienības listē ir Jēkabpils pilsētas domes deputāts uzņēmējs un autosportists Mārtiņš Svilis (dz. 1981. g.). Uzņēmējdarbību studējis LLU. Deputāta kandidāts ievēlēts arī Svētā Miķeļa draudzes padomē. “Dzīvē ir jānodarbojas ar to, kas patīk, tad arī būs panākumi,” tā reiz, tiekoties ar jauniešiem Jēkabpilī, teicis deputāta kandidāts. Neviens minētais Latvijas Reģionu apvienības deputāta kandidāts nav izmantojis izdevību atklāt savus uzskatus “Partiju šķirotavā”.







Foto: Raitis Puriņš

Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem