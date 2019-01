Mūsdienās cilvēki izdomā dažādus uzglabāšanas veidus – drēbes karina uz pārbīdāma drēbju pakaramā vai glabā kumodēs. Ikdienā lietojamas lietas uzglabā grozos. Bet skapis ir bijiusi un arī paliks efektīva mēbele organizēšanai un uzglabāšanai. Tas ir tikpat svarīgs cik gulta, krēsli vai galds. Ja esi nolēmis iegādāties skapi, tad šis raksts palīdzēst izvēlēties īsto!

Kā organizēt? Veids, kā savu skapi visvieglāk ir padarīt dezorganizētu, ir likt drēbes atpakaļ skapī pat nepiedomājot par to, kur viņas ieliec. Ir vairāki varianti efektīvai organizēšanai. Skapi kārto stratēģiski – pēc apģērba krāsām, vai arī pēc apģērba veida. Iegādājieties groziņus, kurus novietot plauktos, vai auduma gorziņus, kurus pakarināt uz stangas. Skapis ar bīdāmām durvīm jāiegādājas, ja ģērbu ir ļoti daudz. Aiz durvīm bieži ir iebūvēta stanga, plaukti un pat atviltnes. Tas vēl vairāk atvieglo kārtības uzturēšanu skapī. Uz stangas karini drēbes, kas biežāk jāgludina, bet plauktos – aksesuārus un drēbes, kas neburzās.

Daudz drēbju? Ļoti plašs ir stūra skapis. To var arī novietot dažādos veidos – gan pie sienas, gan arī istabas vidū, tādējādi sadalot istabu divās zonās. Stūra skapim ir gan atvilktnes, gan stanga - vai pat vairākas, un, protams, plaukti. Šāds drebju skapis ir ļoti izdevīgs pirkums pāriem, kuri vienā skapī glabā visus savus apģērbus, jo vietas skapī ir patiešām daudz. Musdienīga izvēle būtu stūra skapji ar bīdāmām durvīm. Bieži vien bīdāmās durvis ir spogulis, kas labi izkatās un veido ilūziju par plašāku telpu.

Pieskaņo skapi telpai! Mēbele var kalpot kā dizaina elements – papildināt telpu. Nopērkami skapji, kas izgatavoti no koka, kā arī no lamināta. Lamināta skapji pieskaņojami jebkurai telpai un bieži nopērkami dažādās krāsās. Mūsdienīgi izskatīsies balts, lakots skapis, vēl labāk – ar spoguli, kas piestiprināts pie bīdāmām durvīm. Skapis ar spoguli labi iederas interjerā, īpaši mazās istabās, jo rada plašākas telpas ilūziju. Tomēr, ja iegādāšanaās joprojām rada apjukumu, tad vienmēr droša izvēle ir balts skapis. Pērkot mēbeli, jāpārliecinās ne vien par to, vai dizains iederēsies istabā, bet arī par izmēriem – tas ir ļoti svarīgi! Drēbju skapis ir nopērkams dažādos izmēros – platumos, garumos un augstumos. Skapis, kurš iederēsies tavā istabā, noteikti būs atrodams sadaļā skapji ! Ienāc un atrodi sev tīkamo!

Mēbeļu internetveikals.Mebelesir.lv