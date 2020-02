Mūsdienās plastiskā ķirurģija ir guvusi ļoti plašu popularitāti cilvēku vidū. Tā kļuva pieejamāka, par to aizvien vairāk tiek runāts, kā arī cilvēki ir sākuši ievērojami vairāk par to interesēties. Internetā par to parādās arvien vairāk un vairāk informācijas, taču daudzi nemaz nemaz nezina, cik daudz dažādu iespēju cilvēkiem piedāvā plastiskā ķirurģija.

Jau ilgu laiku pašas populārākās plastiskā operācijas ir krūšu operācijas. Lielākā daļa sieviešu pie ķirurga vēršas tieši ar vēlmi palielināt krūtis. Krūšu augmentācija ir ļoti mūsdienīga un droša operācija, kura pēdējo gadu laikā ir ļoti attīstījusies. Mūsdienās ir pieejami dažādi implantu veidi, formas, izmēri un pacēlumi. Daudzas pacientes pirmo reizi ierodoties uz vizīti mēdz būt pārsteigtas, ka izvēle ir tik plaša. Sievietei ir iespēja izvēlēties, ne tikai potenciālo krūšu izmēru, bet arī to, cik dabisku rezultātu viņa vēlas sasniegt. Piemēram, izvēloties anatomiskos vai pilienveida implantus, sieviete var panākt dabiskāku rezultātu, taču sievietēm ar vēlmi iegūt izteiktāku dekoltē vairāk derēs apaļie implanti. Taču vispiemērotāko krūšu implantu vizītes laikā palīdzēs noteikt ķirurgs. Vizītes laikā viņš ņems vērā pacientes krūškurvja apkārtmēru, dabīgo krūšu formu, ādas elastību, anatomiskas īpatnības kā arī citus faktorus, un jau analizējot šo informāciju, piemeklēs visatbilstošāko implantu veidu.

Daudzi nezina, ka krūšu palielināšanu var veikt ne tikai gadījumos, kad paciente nav apmierināta ar dabīgo krūšu izmēru, bet arī situācijas, kad krūtis kaut kāda iemesla dēļ ir zaudējušas savu apjomu un tvirtumu, piemēram, pēc gūtām traumām, straujas notievēšanas, hormonāliem traucējumiem, bērna barošanas ar krūti vai iedzimtiem defektiem.

Vairums cilvēku maldīgi uzskata, ka krūšu palielināšana ir vienīgā kosmētiskā operācija, kuru ir iespējams veikt, lai uzlabotu savu krūšu vizuālo izskatu. Plastiskais ķirurgs veic arī tādas operācijas kā krūšu formas korekcija, krūšu samazināšana vai implantu izņemšana un maiņa. Krūšu formas korekcija var būt lieliska alternatīva gadījumos, ja esošais krūšu izmērs apmierina, taču krūtis laika gaitā vienkārši ir nozaudējušas savu tvirtumu. Lai krūšu palielināšanas rezultāts būtu maksimāli efektīvs, šī procedūra nereti tiek veikta vienlaicīgi ar krūšu palielināšanas operāciju. Apvienojot divas šīs operācijas, parasti tiek iegūts ļoti estētisks un dabisks rezultāts.

Mūsdienu krūšu plastiskās operācijas sniedz daudz dažādu iespēju, kā jebkura sieviete var tikt pie skaistām un izteiksmīgām krūtīm. Pieredzējuši Dr. Jāņa Zaržecka un Dr. Tālivalža Krūmiņa plastiskās ķirurģijas klīnikas speciālisti atradīs tieši jums atbilstošus krūšu implantus un palīdzēs piepildīt sapni par formīgām krūtīm!