10 veidi, kā papildināt savu vasaras brīvdienu budžetu

Pavasaris ir īstais brīdis, kad sākt domāt par smilšainu pludmali un siltu sauli. Ja šovasar vēlies doties lieliskās brīvdienās, šis ir īstais brīdis tās ieplānot. Atpūtas iespējas mūsdienās ir patiešām plašas, taču būtiskākais faktors, kas ietekmē izvēli, visbiežāk ir finansiālās iespējas.

Ja Tu uztraucies, ka nevarēsi doties neaizmirstamās brīvdienās finansiālā aspekta dēļ, Tev noderēs dažas idejas, kā palielināt savu brīvdienu budžetu.

Izveido atsevišķu brīvdienu krājkontu

Ja nauda ir ērti pieejama, to ir viegli iztērēt. Vienkāršākais veids, kā saglabāt naudu brīvdienu plāniem, ir izveidot speciāli šim mērķim paredzētu krājkontu. Tādā veidā uzkrātā naudu būs drošībā – pasargāta no kārdinājuma iztērēt to citiem mērķiem.

Pieslēdz automātisko maksājumu

Protams, ar krājkonta izveidi vien nepietiks. Nepieciešamas arī regulāras iemaksas tajā. Te noderīga var būt iespēja pieslēgt automātisko maksājumu – Tevis noteiktajā datumā, piemēram, algas dienā, uz Tavu krājkontu tiks pārskaitīta izvēlētā naudas summa.

Tas ir diezgan vienkāršs un labs veids. Vienkārši nosaki optimālu summu, ko vari atļauties nolikt ik mēnesi – tai jābūt tādai, kas būtiski neietekmēs Tavu finansiālo situāciju, tomēr arī pietiekami lielai, lai izdotos īstenot mērķi.

Nosaki sava atvaļinājuma izmaksas tagad

Savlaicīgi nosakot brīvdienu budžetu, būs daudz vienkāršāk koncentrēties uz mērķi. Tādēļ laicīgi sastādi ceļojuma izmaksu plānu, tajā iekļaujot visas iespējamās izmaksas, piemēram, transporta izdevumus, stāvvietas izmaksas, pārtikas tēriņus, suvenīru iegādi!

Laba stratēģija ir kopējo summu izdalīt ar nedēļu skaitu, kas atlicis līdz brīvdienu sākumam, lai zinātu, kādu summu ik nedēļu vai mēnesi vajadzētu ietaupīt.

Pievērs uzmanību īpašajiem piedāvājumiem

Plānojot atpūtu, noteikti vērts izskatīt īpašos piedāvājumus, atlaides un citus bonusus, kas var palīdzēt ietaupīt. Piemēram, tūrisma kompānijas dažkārt nodrošina īpašus piedāvājumus lojālajiem klientiem.

Tomēr, ja ilgu laiku esi bijusi uzticīgs vienai tūrisma kompānijai, ir vērts ielūkoties arī citu aģentūru piedāvājumā – iespējams, atradīsi jaunas un izdevīgākas idejas savām vasaras brīvdienām.

Lai ietaupītu, pastāv arī iespēja izmantot all – inclusive (jeb viss iekļauts) piedāvājumus vai apmeklēt mazāk populāras vietas, kuras apskatīt būs lētāk.

Izmanto pārmaksātos nodokļus

Vasaras brīvdienām vari novirzīt arī pārmaksātos nodokļus, ko esi atguvis pēc ienākumu deklarācijas iesniegšanas. Atkarībā no brīvdienu budžeta un citiem mērķiem, vari izmantot visu summu vai kādu daļu no tās.

Atrodi papildus peļņas iespējas Daudzi izmanto iespēju iegūt papildus peļņu, ko pēc tam var novirzīt jaukām vasaras brīvdienām. Ja Tev ir mazliet brīva laika, ko tam veltīt, atliek tikai atrast sev piemērotāko nodarbi, piemēram, pasniegt privātstundas, izmantot savas datorzināšanas vai valodu prasmes, pieskaitīt kaimiņu bērnus vai darīt kādu citu darbu, lai papildinātu savu bankas kontu.

Pārskati savus izdevumus

Labs veids, kā ‘’atrast’’ naudu brīvdienām, ir pārskatīt savu budžeta plānu un naudas tērēšanas paradumus. Noteikti atradīsi dažādus tēriņus, no kuriem vari atteikties, lai ietaupītu vairāk naudas. Apskatīsim kādu piemēru.

Tavs mērķis ir katru nedēļu novirzīt 25 eiro saviem brīvdienu plāniem. Ja Tev ir paradums katru darba dienu izdzert vienu kafijas krūzi par 2 eiro, Tu vari turpmāk kafiju ņemt līdzi termokrūzē, tādā veidā ietaupot 10 eiro nedēļā.

Līdzīgi vari rīkoties arī ar pusdienām - ja Tu darba dienās pusdieno ārpus mājās, sāc maltīti ņemt līdzi! Arī tas ļaus būtiski ietaupīt.

Un kā ar izklaidēm? Varbūt līdz ilgi gaidītajām brīvdienām ir iespējams no kaut kā atteikties?

Saglabā ietaupīto

Lai arī, pārskatot savus izdevumus un atsakoties no lietām, bez kurām var iztikt, iespējams, nesakrāsi visu summu, kas vajadzīga, tomēr tas var būt labs ieguldījums brīvdienu budžetā. Tādēļ ik reizi, kad izdodas kaut ko ietaupīt, pat, ja tie ir pāris eiro, liec tos krājkasītē. Pienākot brīvdienām, krājkasītē noteikti būs jau vērā ņemama summa, ko varēsi iztērēt savam priekam.

Pārdod nevajadzīgo

Vai Tavā mājā ir lietas, kas vairs nav vajadzīgas? Piemēram, apģērbs, apavi, grāmatas vai rotaļlietas, ar kurām bērni vairs nespēlējas? Papildini savu brīvdienu budžetu, piedāvājot šīs lietas citiem. Šobrīd ir plašas iespējas ievietot sludinājumus sociālajos tīklos un speciāli izveidotajās iepirkšanās platformās.

Saglabā motivāciju

Būtisks faktors, kas palīdzēs sasniegt mērķi, ir pietiekami spēcīga motivācija. Te var noderēt daži ikdienišķi atgādinājumi, piemēram, attēli un piezīmes plānotājā, datorā vai uz vannas istabas spoguļa, kas atgādinās par Taviem brīvdienu plāniem un ceļojuma galamērķi. Apvieno šīs stratēģijas, lai sasniegtu savu mērķi un dotos neaizmirstamās brīvdienās jau šajā vasarā!

Taču, ja neilgi pirms došanās brīvdienās, saproti, ka ar sakrāto tomēr nebūs pietiekami, noderīgs var būt ātrais kredīts internetā. Tā ir iespēja īstenot savas ieceres un maksāt par to vēlāk, tomēr jāpatur prātā, ka ikviens aizdevums ir atbildība, tādēļ pirms tā noformēšanas rūpīgi jāizvērtē sava maksātspēja.

Neatliec savus vasaras plānus! Sāc rīkoties jau tagad! Ieviešot dažas nelielas pārmaiņas, ieceres īstenot būs daudz vienkāršāk.