15 vispārīgi, bet noderīgi padomi kredītņēmējiem

Naudas jautājumi īsti nav tie, kuros vēlamies dzirdēt apkārtējo padomus, tomēr reizēm tie var būt noderīgi un nest kādu labumu vai pasargāt no kļūdām, kam var būt nepatīkamas sekas. Šoreiz daži padomi tiem, kuri mēdz izmantot kreditēšanas pakalpojumus vai plāno to darīt.







Neņem kredītu, ja ir citi veidi, kā īstenot savu vajadzību

Kredītam vajadzētu būt kā galējam risinājumam savu vajadzību īstenošanai. Ja ir citi veidi, kas neliek aizņemties naudu un uzņemties nopietnas saistības savam ikmēneša budžetam, tad tos vajadzētu izmantot. It īpaši tad, ja vajadzība nav steidzama un nopietna. Piemēram, ja vēlaties kaut ko iegādāties, bet šobrīd mierīgi varat bez tā arī iztikt, tad sāciet krāt savai vajadzībai. Nepieciešama tikai pacietība.





Izvērtē, cik būtiska ir Tava vajadzība

Sabiedrību arvien vairāk mudina patiesi aizdomāties, kam un cik daudz naudas patiesībā tērējam. Vai gadījumā lielu daļu ienākumu netērējam tāpēc, ka to uzspiež mediju un sociālo tīklu kultivētais dzīvesstils? Nauda ir mūsu enerģija, mūsu darbs. Tāpēc to vajadzētu izlietot atbildīgi un tikai tam, kas mums patiešām ir nepieciešams un ko vēlamies.





Aizņemies tikai tik naudas, cik ir nepieciešams

Ja tomēr esi izlēmis par labu kredītam, tad aizņemies tieši tik daudz, cik ir nepieciešams konkrētās vajadzības īstenošanai. Nenoapaļo kredīta summu “uz augšu” tikai tāpēc, ka aizdevējs uz to mudina. Skaidrs, ka viņam tas ir izdevīgi. Bet Tev būs jāatmaksā vēl vairāk un ilgāk.





Veic savas maksātspējas izvērtēšanu

Pirms kredītsaistību uzņemšanās nepieciešams izvērtēt savu maksātspēju. Tas nozīmē, ka jāsalīdzina ienākumi ar izdevumiem, jāsaprot, cik ir daudz brīvu līdzekļu, ko novirzīt kredītmaksājumam. Ja budžets šobrīd ir haosā un nav saprotams, kam un cik daudz tiek tērēts, tad ir laiks šo jomu sakārtot. Izvērtē, vai vispār vari atļauties kredītu!





Neņem kredītu, lai atmaksātu citu kredītu

Viena no lielām kļūdām, ko pieļauj daudzi, ir kredīta ņemšana, lai risinātu problēmas ar citiem kredītiem. Ja nevari nomaksāt esošo kredītu, tad jauns kredīts situāciju neuzlabos. It īpaši, ja runa ir par ātrajiem kredītiem. Galu galā situācija ātri var kļūt vēl sliktāka.





Salīdzini dažādu aizdevēju piedāvājumus

Meklējot kredītdevēju, nevajadzētu pieķerties jau pirmajam piedāvājumam, kas gadās ceļā, bet gan veikt daudzu kredītpakalpojumu salīdzināšanu. Visērtāk to izdarīt būs kādā no kredītu salīdzināšanas platformām internetā . Tādā veidā varēs uzzināt, kurš aizdevums ir piemērotāks un arī finansiāli izdevīgāks.





Pārbaudi izvēlēto kredītdevēju

Izvēloties vienu vai dažus potenciālos aizdevējus, nepieciešams pārliecināties par to, ka uzņēmums darbojas licencēti. To var izdarīt, izmantojot kādu no uzņēmumu datu bāzēm, piemēram: https://www.firmas.lv/profile/latvijas-hipoteka-sia/40103162565 . Kā arī pie viena jāiepazīstas ar citu klientu atsauksmēm par šo pakalpojumu.





Uzzini, kādas soda sankcijas izmanto aizdevējs

Zinām, ka nav patīkami domāt par sliktākajiem scenārijiem, bet tas ir jādara. Labāk laikus izpētīt, kādas un cik lielas soda sankcijas izmanto konkrētais aizdevējs, kādā veidā tiek risināti strīdi.





Divreiz padomā, ja plāno ieķīlāt savu īpašumu

Ja izvēlētais kredīts paredz sava nekustamā īpašuma ieķīlāšanu, tad labāk šo soli divreiz kārtīgi apdomāt. Īpašuma ieķīlāšana tomēr ir nopietns risks, kam arī var būt nepatīkamas sekas. Tāpēc jābūt pārliecinātam, ka šis solis tiek sperts gudri un atbildīgi.





Izlasi visu, kas rakstīts aizdevuma līgumā

Nevienam nepatīk lasīt daudzas lapas juridisku tekstu un sīkās drukas. Tomēr kredītlīguma gadījumā tas ir jādara obligāti. Ja vajadzīgs, ņem līgumu līdzi uz mājām un rūpīgi to izlasi no viena gala līdz otram. Varbūt pat divas reizes. Tad nevarēsi teikt, ka kaut ko nezināji, jo nebiji lasījis.





Pārbaudi savus personas datus divreiz

Lasot līgumu, pievērs uzmanību visiem saviem personas datiem un arī bankas kontam, lai līgums būtu noformēts korekti. Mēdz gadīties cilvēciskas un arī drukas kļūdas, tāpēc ir jāpārliecinās par līgumā esošo sensitīvo datu pareizību.





Neaizņemies, ja Tev nav pastāvīga darba un ienākumu

Diemžēl ir arī tādi aizdevēji, kas ir diezgan nekritiski pret klientu maksātspēju, tāpēc izsniedz aizdevumus, īsti nepārliecinoties, ka klients varēs tos atdot. Tāpēc patērētājiem pašiem jābūt atbildīgiem. Noteikti nevajag uzņemties kredītsaistības, ja nav stabilas darbavietas un ienākumu.





Kredīts nav domāts izklaidēm un spontāniem pirkumiem

Emocionāli un impulsīvi pirkumi, vēlme pēc izklaidēm, luksusa precēm – tie nav pietiekami iemesli, lai ņemtu kredītu. Noformēt aizdevumu emociju iespaidā ir bezatbildība, ko vēlāk parasti nākas nožēlot.





Vispirms veic kredītmaksājumus, tikai pēc tam citus pirkumus

Ja kredīts ir noformēts, tad noteikti jāievieš paradums ik mēnesi pēc ienākumu saņemšanas uzreiz veikt obligātos maksājumus, tajā skaitā arī kredītmaksājumus. Tikai tad var domāt par citiem tēriņiem.





Veido iekrājumus kā drošības spilvenu

Viens no paradumiem, kas var aiztaupīt daudz problēmu, ir iekrājumu veidošana. Pat nelielas summas, ko atliek, var būt noderīgas, lai atrisinātu neparedzētas situācija un nezaudētu budžeta stabilitāti. Naudu varēs izmantot arī kredītmaksājuma segšanai, ja pēkšņi kavējas alga, bet maksājuma datums jau klāt.