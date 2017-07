4 likumi, pēc kuriem dzīvo gudrie pircēji

Lielākā daļa cilvēku, iepērkoties pieļauj dažādas kļūdas. Tā pamatā parasti ir emociju iespaidā pieņemti lēmumi, vai arī zināšanu trūkums par to, kā pareizi iepirkties. Tā rezultātā cilvēki bieži vien pārtērējas un pēc tam ir jāņem kredīti internetā, lai varētu atkopties pēc radītajiem zaudējumiem. Lai tā nenotiktu, ir jāprot iepirkties gudri. Kļūt par gudru un atbildīgu patērētāju nebūt nav viegli, jo kā jau tika minēts, ir gan jāpārvar savas emocijas, gan arī jāzina, kā pareizi iepirkties. Emociju kontrole ir ilgs darbs ar sevi un tas paliek katra paša ziņā, bet mēs varam palīdzēt kļūt par atbildīgāku pircēju, atklājot kādi ir pareizas iepirkšanās zelta likumi.

1. Neļaujiet izpārdošanām sevi apmuļķot, bet izmantojiet tās savā labā

Par to, ka izpārdošanas ir sava veida apmāns tiek runāts daudz un dikti. Tas ir veids, kā tirgotāji pievilina pircējus, radot šķietami ļoti izdevīgu piedāvājumu. Patiesība ir tāda, ka izpārdošanās preces tiek tirgotas par to reālo cenu, vien apziņa, ka iepriekš prece maksāja 100 eiro, bet nu tikai 50 eiro, neļauj tai paiet garām. Šī iemesla dēļ daudzi finanšu eksperti iesaka no izpārdošanām turēties pa gabalu, taču mēs iesakām rīkoties vēl gudrāk – iet uz izpārdošanām, taču izmantot tās savā labā. Nenoliedzami, pirkt preces uz atlaidēm ir izdevīgāk, taču jāpērk ir tikai to, kas patiešām ir vajadzīgs. Sastādiet sarakstu ar sev vajadzīgajām lietā un dodieties uz izpārdošanu tās nopirkt. Tiesa, šeit arī būs nepieciešams gribasspēks, citādāk nekas nesanāks.

2. Vienmēr veiciet cenu salīdzināšanu pirms lielākiem pirkumiem

Patērētāji nereti lieki netērē laiku cenu salīdzināšanai, jo uzskata, ka pie dažādiem tirgotājiem cenas ir visai līdzīgas, taču viņi rūgti maldās. Pie dažādiem tirgotājiem cenas precēm var atšķirties pat par 30%, turklāt ja kāds tirgotājs piedāvā atlaidi, starpība var būt vēl daudz lielāka. Lai salīdzinātu cenas nereti atliek vien ieiet internetā un izmantot cenu salīdzinātājus. Ja salīdzināt cenas, piemēram, apģērbam, tad labāk būtu izstaigāt dažādus veikalus vai apmeklēt interneta veikalus. Tas neprasīs daudz laika, taču ietaupījums uz vienu preci var būt ievērojams.

3. Glabājiet pirkumu čekus

Lieta par ko ļoti daudzi cilvēki neaizdomājas ir pirkuma čeku saglabāšana. Jūs noteikti domāja, kā gan tas var palīdzēt ietaupīt naudu? Ļoti vienkārši – ja nopirktā prece izrādīsies nekvalitatīva vai ar defektiem, varēsiet to droši apmainīt, uzrādot pirkuma čeku, taču ja čeka jums nebūs, visticamāk nāksies paturēt nevajadzīgo, bojāto preci un naudu par to jums neviens neatgriezīs. Daudzi tirgotāji piedāvā arī iespēju apmainīt preci 14 dienu laikā no iegādes brīža, ja tā nav bojāta vai defektīva, taču vienkārši neatbilst patērētāja vajadzībām vai vēlmēm. Tā ir lieliska iespēja atgriezt spontānos pirkumus, ja gadās saprast, ka to iegāde nebija visai veiksmīga.

4. Ieviesiet 24 stundu gaidīšanas likumu

Vēl ļoti gudri ir nepirkt visu, ko pamanāt, bet iedot sev 24 stundu apdomāšanās laiku. Piemēram, ja ieejat veikalā un ieraugāt apģērba gabalu, kas jums ļoti, ļoti patīk, nepērciet to uzreiz, bet dodieties mājās un nākamajā dienā atnāciet atpakaļ uz veikalu. Ja apģērba gabalu vēl joprojām gribēsiet pirkt un uzskatīsiet to par veiksmīgu pirkumu, varat to darīt. Ja izmantosiet šādu metodi, garantējam, ka nopirksiet daudz mazāk nevajadzīgu preču, jo katrs pirkums tomēr vairāk vai mazāk būs apdomāts. Šī metode gan nedarbosies tad ja nākamajā dienā uz veikalu atnākt vairs nebūs iespējams, vai arī ja precei ir atlaide tikai uz vienu dienu.

Viss minētais ir pavisam sīkas pārmaiņas, ko ieviest savā iepirkšanās rutīnā, taču ieguvums no tām ir neatsverams. Jūs varēsiet ietaupīt milzīgas naudas summas, jo katrs veiktais pirkums būs derīgs un pārdomāts. Arī ja gadīsies kļūdīties, varēsiet savas kļūdas labot, tāpēc noteikti neignorējiet šos iepirkšanās likumus. Citus noderīgus padomus par finansēm jums sniegs mūsu mājas lapa.