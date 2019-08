4 priekšrocības, kuras izbaudīt, ejot uz Optibet sporta bāru

Ja apnikušas ierastās izklaides vietas, vai arī meklē jaunu ēstuvi, kur darba dienās baudīt brokastis vai pusdienas, tad mums Tev ir piedāvājums. Iespējams, Tev tas liksies mazliet netradicionāls, taču, ja nepamēģināsi, nezināsi, vai ne? Optibet sporta bārs ir vieta sporta faniem un ne tikai. Tie, kas šeit iegriezušies, labprāt atgriežas atkal un atkal vairāku iemeslu dēļ, un par tiem tuvāk Tev pastāstīsim turpinājumā.





Vēro iecienītākās sporta pārraides un satiec citus fanus

Protams, pirmā lieta, ar kuru Optibet sporta bārs piesaista apmeklētājus, ir daudzveidīgais sporta pārraižu piedāvājums. Katrā no bāriem ir izvietoti vairāki ekrāni, kuros demonstrē dažādas sacensības, spēles un sporta jaunumus, Neatkarīgi no tā, vai Tev patīk basketbols, futbols, bokss, hokejs, volejbols, vai kas cits, Optibet sporta bārā noteikti varēsi vērot ko savai gaumei un interesēm atbilstošu. Turklāt atceries, ka šeit Tu nekad nebūsi viens – pat tad, ja iegriezīsies šeit vienatnē, lai paskatītos kādu spēli, varēsi satikt arī citus sporta fanus.







Vienmēr jūties gaidīts un izbaudi sportisku atmosfēru

Arī Tev noteikti ir bijusi iespēja apmeklēt izklaides vietas, uz kurām aizej vienu reizi un pēc tam vairs nevēlies tur doties. Tāpat ir arī tādas vietas, kuras, apmeklējot pirmo reizi, gribi tur atgriezties atkal un atkal. Optibet sporta bārs rūpējas par to, lai ikviens apmeklētājs šeit justos gaidīts, nodrošinot profesionālu un laipnu apkalpošanu. Telpu iekārtojums veidots sportiskā un mūsdienīgā stilā, vienlaikus padomājot arī par viesu ērtībām. Pieejami gan krēsli pie bāra letes, gan arī galdiņi lielākām kompānijām, kas ir ļoti praktiski, ja uz sporta bāru dodies kopā ar draugiem. Pirms dodies uz sporta bāru, iesakām laicīgi rezervēt galdiņu.







Iegriezies jebkurā dienas laikā, lai paēstu



Daudzi no mums darba dienās dodas uz kafejnīcām un restorāniem, lai paēstu brokastis vai pusdienas, tādēļ, ja arī Tava darbavieta atrodas Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā vai šo pilsētu tuvumā, noteikti iesakām ienākt Optibet sporta bārā un nobaudīt kādu no gardajiem ēdieniem. Turklāt reģistrētajiem Optibet klientiem īpašais pusdienu piedāvājums darba dienās pieejams par vēl pievilcīgāku cenu – tikai 4,60 eur! Optibet sporta bārā vari nobaudīt ne tikai dažādas uzkodas, otros ēdienus un desertus, bet arī dzērienus – sākot no kafijas, beidzot ar dažādiem kokteiļiem un alu.







Dodies uz sev tuvāko sporta bāru

Šobrīd Latvijā ir seši Optibet sporta bāri, kurus Tev ir iespēja apmeklēt: