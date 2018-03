5 iemesli, kāpēc izvēlēties lēcas

Brilles kā redzes korekcijas līdzeklis zināms jau daudzus gadsimtus. Tomēr tehnoloģijas un arī medicīna strauji attīstās. Jau krietnu laiku briļļu nesātājiem ir vēl kāda alternatīva — lēcas jeb kontaktlēcas.

Ir vairāki iemesli, kāpēc katram briļļu lietotājam vajadzētu apsvērt domu nomainīt tās pret kontaktlēcām.

1. Aizmirsti par briļļu sakārtošanu

Paši briļļu nēsātāji jau droši vien vairs nepamana, cik daudzas reizes dienā sakārto un piekārto savas brilles, cik daudzas kustības tiek izdarītas, lai brilles noturētu vietā, lai noslaucītu stikliņus, kas var kļūt netīri, aizsvīst. Varbūt pašiem briļļu nesātājiem tās visas nešķiet neērtības, jo viņi pie tā ir pieraduši, bet lēcas sniegs brīvību no visiem šiem paradumiem, kas tikai aizņem laiku, traucē ikdienas komfortam un rada neērtības.

2. Brīvi var nodarboties ar sportiskajām aktivitātēm

Viens no lielākajiem ieguvumiem, ko sniedz kontaktlēcas, ir iespēja atklāt sporta un aktīvā dzīvesveida pasauli. Atceraties, ka skolas laikā tie, kuriem bija brilles, stāvēja maliņā ļoti daudzās aktivitātēs tikai tāpēc, lai pasargātu brilles, kas nebija lētas. Ja arī tagad no kādām aktivitātēm atsakāties tikai briļļu dēļ, tad lēcas ir domātas tieši jums. Iegūsiet brīvību darīt jebko, kas jums patīk. Varbūt gribat izmēģināt jaunu sporta veidu vai aktivitāti, mainīt savu dzīvesveidu. Atbrīvošanās no trauslajām un traucējošajām brillēm var būt pirmais solis ceļā uz to.

3. Ietekme uz redzes uzlabošanu ir līdzvērtīga

Nav pamata bažīties, ka lēcas nepietiekami labos redzi un pasliktinās redzes kvalitāti. Brilles un lēcas savā koriģējošajā funkcijā ir līdzvērtīgas, tāpēc nav iemesla vismaz neizmēģināt, kā ir uz pasauli raudzīties nevis caur brillēm, bet gan lēcām.

4. Lēcas nenodara kaitējumu acīm

Vēl viens no mītiem, kas joprojām valda par kontaktlēcām, ka tās kaitē acīm un redzei. Tā nav taisnība. Lēcas ir pilnībā drošas lietošanai, tās ir izstrādātas atbilstoši visiem standartiem, lai nodrošināt komfortu, lai acīm piekļūtu pietiekami daudz skābekļa. Lēcu lietošana nekādi nevar negatīvi ietekmēt acu veselību un redzes kvalitāti, ja vien pats lietotājs ievēro visus kopšanas un pareizas lietošanas norādījumus. Tāpat jāseko līdzi, vai nav kāda individuāla nepanesība pret materiālu vai anatomiska īpatnība, kas traucē komfortabli lietot lēcas.

5. Lēcu veidu var pielāgot dzīvesveidam

Brillēm var izvēlēties tīkamāko dizainu un materiālu, bet arī lēcas var pielāgot savām vēlmēm, izlemjot, kurš lēcu veids vairāk piemērots tieši jūsu dzīvesveidam — vienas dienas, divu nedēļu vai mēneša lēcas. Katrām ir savas priekšrocības un specifika, par ko var informēt ārsts un optikas darbinieki. Labāko variantu rekomendēs acu ārsts. Lēcas var ērti iegādāties ne tikai optikā, bet arī specializētās interneta vietnēs kā, piemēram, Lensor. Lensor lēcas ir augstākās kvalitātes, jo pārdevējs sadarbojas tikai ar vadošajiem lēcu ražotājiem.