5 pārsteidzoši soļi kā sasniegt finansiālo neatkarību

Katrs no mums klusībā vienmēr ir sapņojis ieraudzīt sešu ciparu skaitli savā bankas kontā, dzīvot greznā savrupmājā Karību jūras krastā vai ieraudzīt pagalmā noparkotu Maserati marlas automašīnu. Realitāte tomēr ir nedaudz citādāka. Lielākoties, shēma “Kā ātri kļut bagātam” nenostrādā un, lai mēs kļūtu finansiāli neatkarīgi ir jāpieliek lielas pūles, tāpēc Cred24 - vietne, kur pieejami ātrie kredīti, piedāvā 5 soļu shēmu kā atvieglot šo procesu.

Izlēmība, ka vēlies sasniegt vairāk

Pēc Bila Kosbija domām, galvenais iemesls kāpēc daudziem neizdodas kļūt finansiāli stabiliem ir bailes no nezināmā, jo sperot soļus pretī finansiālajai stabilitātei, lielā mērā ir jāmaina savi ikdienas ieradumi un jāievieš jauni. Liela daļa cilvēku baidās no pārmaiņām, tādējādi tas attur viņus no panākumu gūšanas. Lai spertu soli pretī fiansiālajai neatkarībai nav jāsper drastiski soļi iekrājumu veidošanai. Jāsāk ar mazumiņu, jo tādā veidā pieaug pārliecinātība, ka viss izdosies ilgtermiņā.

Galvenā atslēga- finašu plānošana

Nav svarīgi kāda ir Tava alga, svarīgākais ir tas, kā Tu to plāno un tērē. Katrs pats esam noteicējs par to, kādu summu mēs atvēlam ikdienas izdevumiem un izklaidēm. Nav nepieciešams būt arī sīkstulim un pārdomāt visus tēriņus līdz detaļām maksimāli savilkot jostu, jo tad finanšu plānošana būs mokoša. Sadali savus ienākumus tā, lai Tu spētu iekrāt un baudīt dzīvi vienlaikus. Aptuveni 70% amerikāņu balansē starp apdomīgu finanšu līdzekļu tērēšanu un dzīves baudīšanu, jo uzskata ka viņi dzīvo tikai vienreiz.

Pārstāj dzivot, lai atstātu iespaidu uz citiem

Mūsdienās ir novērojams, ka liela daļa cilvēku nemitīgi cenšas atstāt iespaidu uz citiem, tas attiecas arī uz tēriņiem. Jo ātrāk mēs sāksim apzināties šo paradumu, jo ātrāk būs iespējams sasniegt finansiālo neatkarību. Iespaida radīšana izveido spožu ārējo tēlu par sevi, kas slēpj arī aizberga neredzamo daļu- smagas darba stundas, lai nosegtu radītās spozmes izmaksas.

Augstskolas atzīmēm nav nekāda sakara ar finanšu labklājību

Nav svarīgi vai esi apaļš teicamnieks vai divnieku karalis, protams, izglītība ir svarīga, taču pētījumi norāda, ka 90% pasaules miljonāru ir ieguvuši grādu ar ne pārāk spožām sekmēm, taču viņiem ir izdevies atrast savu aicinājumu un darīt to, kas patiešām viņiem tīk. Kā arī nopenīt iztiku. Aplūkojot lielāko daļu miljonāru statistiski Jūs ievērosiet, ka viņu dzīves stils ir diezgan necils un dažreiz pat ir grūti pateikt, ka viņš ieņem augstu vietu pasaules miljonāru sarakstā.

Laiks ir nauda koncepts

Ir jāatceras, ka naudu var pelnīt ne tikai strādājot 8 stundas dienā, bet arī izmantojot iespējas, ko sniedz iztēle. Finansiāli neatkarīgi cilvēki bieži izvēlas vairākus finanšu ieguves avotus, kā piemēram, investīcijas akciju tirgū, kas prasa tikai zināšanas par tirgus procesiem un aktuālajām norisēm, lai pelnūtu naudu savā brīvajā laikā sēžot uz dīvāna. Šādā veidā nauda rada papildus ienākumus, ar kuriem ir iespējams segt, piemēram, dzīvokļa īres maksu.