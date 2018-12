7 cilvēku tipi, kurus iespējams sastapt sporta bārā

Hokeja, futbola, basketbola un citu spēļu vērošana sporta bārā iedarbojas uz cilvēkiem atšķirīgi. Kāds skatās spēli bez liekām emocijām, cits aizrautīgi dzīvo līdzi katram zaudējumam un uzvarai, liekot par to manīt arī citiem apmeklētājiem. Sporta bārā nudien nekad nav garlaicīgi.

Optibet ir sporta bārs, kurā ne tikai iespējams vērot dažādas pārraides un spēles, bet arī garšīgi paēst un nobaudīt dzērienus. Taču papildus tam visam, šeit arī vari sastapt dažādu tipu cilvēkus. Par tiem lasi turpinājumā, un, iespējams, arī Tu kādu no tiem jau būsi redzējis dzīvē.

1. Vienvirziena domātājs.

Teju ikvienā sporta bārā mēdz būt sastopams vismaz viens cilvēks, kurš uzskata, ka ir eksperts un zina, kā konkrētajai komandai vajadzēja spēlēt vai sportistam rīkoties. Viņš parasti atkārto vienu un to pašu un ir tik ļoti pieķēries vienam variantam, ka nepieļauj citas iespējas, lai gan treneri viņam noteikti nepiekristu.

2. Atribūtikas cienītājs.

Viņš nekad neiet uz sporta bāru bez jaunākās fanu atribūtikas, lai atbalstītu savu iecienītāko hokeja, basketbola vai citu komandu. Daži pat mēdz mēļot, ka viņš izliekas par fanu, lai tikai varētu nēsāt ikdienā kreklus un cepures ar komandas nosaukumu, taču, kas gan zina, kam taisnība?

3. Kāds, kurš nefano par sportu.

Protams, sporta bārs nav vieta, kur pulcējas tikai un vienīgi fani. Pateicoties īpašajai atmosfērai, augsta līmeņa apkalpošanai, draudzīgajam personālam un citām īpašībām, uz šejieni labprāt dodas arī cilvēki, kas ikdienā par sportu neinteresējas. Un mēs viņus nevainojam, jo, galu galā, ir taču jauki dažreiz atslēgties no ikdienas rūpēm un izbaudīt citādu vidi.

4. Atbalss.

Šī tipa cilvēki pavada, visu spēles laiku atkārtojot tieši to, ko komentētājs jau ir pateicis. Iespējams, viņi to dara, lai apstiprinātu dzirdēto, vai arī paši nemaz neapzinās, ka rīkojas īpatnēji. Neviens to vēl nav izpētījis.

5. Dusmīgais personāžs.

Arī Tev noteikti ir gadījies dzīvē satikt kādu, kurš visu laiku ir neapmierināts un dusmīgs. Arī sporta bāros bieži vien mēdz būs sastopams vismaz viens tāds fans, kurš asi reaģē uz ikvienu komentāru par viņa iecienītāko sporta veidu, komandu vai sportistu. Ieteicams no šiem personāžiem turēties tālāk.

6. Tūrists.

Šos apmeklētājus bieži vien var atpazīt pēc īpašās dzirksteles acīs un svešās valodas, kurā viņi runā. Tūristi apmeklē sporta bāru ne tikai, lai izbaudītu vietējo fanu kompāniju, bet arī, lai iepazītos ar jauniem cilvēkiem un uzzinātu ko jaunu par valsti, kuru viņi apmeklē.

7. Garlaikota otrā pusīte.

Mēdz teikt, ka mīlestības vārdā cilvēki ir gatavi uz visu, arī apmeklēt sporta bārus pat tad, ja viņiem pašiem futbols, hokejs vai bokss it nemaz neinteresē. Kamēr otrā pusīte aizrautīgi skatās spēli un iesaistās sarunās ar faniem, šis cilvēks, garlaicības mākts, neizlaiž no rokām telefonu vai arī ik pēc piecām minūtēm vaicā partnerim, kad viņi varēs doties mājās.