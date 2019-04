8 fakti par lāzerepilāciju un tās norisi

Lāzerepilācija kā matiņu likvidēšanas metode ir pazīstama jau divdesmit gadu, tomēr joprojām ap šo procedūru virmo dažādi mīti, puspatiesības un aizspriedumi, kas kavē izvēlēties šo efektīvo procedūru, lai beidzot aizmirstu par nogurdinošo cīņu ar nevēlamo apmatojumu dažādās ķermeņa vietās.

Lai vairotu izpratni par to, kā tad īsti notiek lāzerepilācija un kādus ieguvumus tā sniedz, esam apkopojuši dažus faktus par šo procedūru. Raksts veidots sadarbībā ar lāzerdermatoloģijas klīniku "Era Esthetic", kur izmanto jaunākās paaudzes aleksandrīta lāzerus, ko uzskata par pašiem efektīvākajiem un saudzīgākajiem matiņu likvidēšanā.

1. Jaunākās paaudzes lāzeri spēj likvidēt arī gaišus matiņus

Viens no aizspriedumiem, kurš ir izplatīts saistībā ar lāzerepilāciju, ir tas, ka šī procedūra der tikai tiem, kuri vēlas likvidēt tumšus matiņus. Vecākās paaudzes lāzerepilācijas iekārtas tiešām labāk spēja tikt galā tieši ar tumšajiem matiņiem, tomēr tagad, kad klientiem pieejami jaunākās paaudzes aleksandrīta lāzeri, par to vairs nav jāsatraucas. Efektīvi iespējams likvidēt arī gaišus matiņus. Vienīgie matiņi, ar kuriem netiek galā lāzers, ir sirmie matiņi, jo to sastāvā nav melanīna.

2. Pēc kursa iziešanas tiek iegūts ilgstošs efekts

Brīnumlīdzekļu skaistumkopšanā nav, viss prasa darbu, pacietību un laiku. Arī lāzerepilācijas vislabākais efekts ir jāgaida, jo, lai apstrādātu visus matiņus, kuri atrodas dažādās augšanas fāzēs, vajadzīgas vairākas procedūras. To daudzums var katram atšķirties, to ietekmē individuāli faktori, parasti tās ir 3–8 procedūras, kad ir sasniegts paliekošs efekts un matiņi vairs neataug. Pēc tam pietiks ar 1–2 atjaunojošajām procedūrām gadā.

3. Uzlabojumi redzami jau pēc pirmajām procedūrām

Tomēr jāsaka, ka vērā ņemami uzlabojumi redzami jau pēc pirmajām lāzerepilācijas procedūrām. Matiņi kļūst plānāki, mīkstāki, ataug lēnāk, mazinās ādas kairinājums, izzūd ieaugušie matiņi. Tie būs pozitīvi ieguvumi, ko baudīt jau no pirmajām ādas apstrādēm ar lāzeru.

4. Lāzerepilācija uzlabo ādas stāvokli un novērš matiņu ieaugšanu

Viens no ieguvumiem, ko patiesi novērtē klienti, kuri izmanto lāzerepilāciju, ir ieaugušo matiņu problēmas novēršana. Ieauguši matiņi ir aktuāla problēma neatkarīgi no tā, kādu matiņu likvidēšanas metodi izvēlas. Īpaši aktuāli tas ir tad, ja matiņu izrauj ar visu sakni. Tie kļūst trausli, mēdz nolūzt, tādēļ ieaug ādā. Jau pēc vienas lāzerepilācijas procedūras ieauguši matiņi var tikt veiksmīgi likvidēti, āda kļūst gluda, izzūd apsārtumi un pleķi. Kopumā ievērojami uzlabojas ādas izskats.

5. Lāzerepilācijas process nav sāpīgs un nepatīkams

Vēl viens aktuāls mīts par šo procedūru – tā esot sāpīga. Patiesībā lāzerepilāciju var uzskatīt par vienu no mazsāpīgākajām matiņu likvidēšanas procedūrām. Tās laikā var būt jūtama tikai nedaudz dzeloša sajūta, bet vairums klientu neizjūt nekādu diskomfortu. Jaunākās paaudzes lāzeri ir aprīkoti ar sistēmu, kas ādai sniedz papildu atvēsinājumu un komfortu, lai vēl vairāk mazinātu nepatīkamu sajūtu iespējamību.

6. Lāzerepilācija ir piemērota matiņu likvidēšanai uz visa ķermeņa

Ar lāzeru efektīvi var likvidēt matiņus jebkurā ķermeņa daļā, arī uz sejas, muguras, bikini zonā, pat uz krūšu galiņiem. Šajā ziņā nav nekādu ierobežojumu lāzerepilācijas izmantošanai. Lāzerepilāciju matiņu likvidēšanai dažādās ķermeņa zonās izvēlas ne tikai sievietes, bet arī vīrieši, kuri vēlas izskatīties kopti un nav apmierināti ar dabas doto apmatojumu dažādās ķermeņa zonās.

7. Lāzerepilācija iedarbojas tikai uz matiņa sakni un nav kaitīga veselībai

Lāzerepilācijas darbības pamatā ir gaismas impulss, kas iedarbojas uz matiņa sakni, iznīcinot to un novēršot ataugšanu. Lāzers nekādā veidā neiedarbojas uz dziļākajiem ādas slāņiem un orgāniem. Lāzera darbības dziļums ir 1–4 milimetri. Tas fokusējas tikai uz matiņiem un to sastāvā esošo melanīnu. Tāpēc lāzers nekādā veidā nevar negatīvi ietekmēt veselību. Vienīgais, kas var būt, ir īslaicīgs apsārtums pēc procedūras, kas izzūd jau 20–30 minūšu laikā.

8. Uz lāzerepilāciju nav jāierodas ar ataugušiem matiņiem

Dodoties uz vaksāciju vai izmantojot epilatoru, nepieciešams ataudzēt matiņus, lai tos varētu efektīvi izraut. Lāzerepilācijas gadījumā klientam tas nav jādara, pirms procedūras āda var būt gludi noskūta. Jāatceras, ka pirms lāzerepilācijas matiņu likvidēšanai jāizvēlas tieši skūšana, jo matiņus, kuri izrauti ar visu sakni, nevarēs apstrādāt ar lāzeru, vienkārši netiks sasniegts vēlamais efekts. Starp lāzerepilācijas procedūrām arī jāizvēlas skūšanās.