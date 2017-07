8 soļi, kas tev palīdzēs izvēlēties gāzes plīti virtuvei

Silts un gards mājās gatavots ēdiens… kas var būt labāks par šo, vai ne? Viena no lielākajām dilemmām, ar ko sastopas ikviens, kuram patīk rosīties pa virtuvi, ir piemērotas plīts izvēle. Veikalos to piedāvājums ir ļoti plašs – ir pieejamas gan elektriskās, gan kombinētās, gan gāzes plītis.

Ja runājam par pēdējo variantu, tad tas ir iecienīts ļoti daudzās mājās, jo gāze cenas ziņā ir izdevīgāks resurss maltītes gatavošanai, ja salīdzinām to ar elektrību. Lai arī varētu šķist, ka gāzes plīts virtuvei izvēle ir tīrais nieks, jo, ko gan tur daudz domāt – šīs iekārtas savu funkciju pilda vienādi, tomēr patiesībā tās atšķiras dažādos veidos – gan pēc lieluma, gan degļu skaita, dizaina, ražotāja, cenas un citiem parametriem.

Lai tu varētu izvēlēties tieši tādu gāzes plīti, kāda tev nepieciešama, vadies pēc šiem padomiem:

1. Izmēri vietu, kur plāno novietot gāzes plīti. Virtuves iekārtojumam jābūt kompaktam – tā, lai tu ērti un viegli varētu piekļūt visām virsmām, ierīcēm un nodalījumiem. Izvēloties vietu, kur novietot gāzes plīti, raugies, lai tā atrastos tālāk no virsmām, kuras nedrīkst pakļaut siltuma iedarbībai, kā arī, lai nerastos problēmas ar ugunsdrošību. Tāpat pievērs uzmanību, lai plīts būtu novietota gāzes pievada tuvumā vai arī paredziet atsevišķu vietu gāzes balonam. Plītij vajadzētu atrasties netālu no izlietnes un ledusskapja, kā arī gatavošanas virsmas, lai tu ērti varētu pārvietoties starp šīm vietām.

Aplūkojot gāzes plītis veikalā vai internetā, tu noteikti ievērosi, ka vairums no tām ir līdzīgos izmēros. Visbiežāk sastopami modeļi, kas ir 50 vai 60 cm plati, taču mēdz būt arī lielākas plītis. Ņemot vērā gatavošanas biežumu un sarežģītību, vari izvēlēties gāzes plīti ar diviem vai četriem degļiem. Vadoties pēc šiem principiem, būs vieglāk saprast, cik liela gatavošanas virsma tev nepieciešama.

2. Izdomā, vai tev nepieciešama pilnas komplektācijas gāzes plīts vai tikai tās virsma. Ēdiena gatavošanas paradumi un vajadzības mēdz būt dažādas, tādēļ tās ir jāņem vērā, kad izvēlies gāzes plīti. Piemēram, ja tev jau ir cepeškrāsns, vai arī līdz šim esi izmantojis iebūvēto plīts virsmu, visticamāk, tev piemērotākais būs tieši tāds modelis. Iebūvējamās virsmas pieejamas gan ar diviem, gan četriem degļiem, turklāt tās ir lētākas nekā pilnas komplektācijas plītis.

3. Noskaidro, kādi ir gāzes degļu līmeņi. Šāda veida plītis būs piemērotas tiem, kuri vēlas ēdienu pagatavot ātri un ekonomiski. Piemērotākās gāzes plītis ikdienas lietošanai būs ar diviem vai trim liesmu līmeņiem. Jāpiezīmē, ka trīskāršā liesmu rinda būs īpaši noderīga tiem, kuri gatavo ēdienus Wok pannās. Vislabāk, ja plītij ir vismaz viens deglis ar šādiem līmeņiem, jo tad jūs varēsi izvēlēties tieši to degli, kurš ir piemērotāks konkrētās maltītes pagatavošanai.

4. Pievērs uzmanību, lai plītij būtu gāzes kontroles funkcija. Lai arī mūsdienās teju ikvienai modernai un kvalitatīvai gāzes plītij ir ierīkota šī kontroles sistēma, vēlreiz der pārbaudīt, vai tevis izvēlētajam modelim arī tā ir. Gāzes kontroles funkcijas galvenais uzdevums ir atslēgt gāzes pievadi gadījumā, ja ir nodzisusi liesma. To nodrošina īpašs plīts termoelements, kas sasilst un pārraida nelielu elektrisko signālu uz elektromagnētisko ventili, kurš regulē gāzes piekļuvi. Ja liesma nodziest, termoelements atdziest un gāze vairs plītij netiek pievadīta.

5. Kādu cepeškrāsni izvēlēties – elektrisko vai gāzes? Izdarot šo izvēli, tev jāvadās pēc saviem ēst gatavošanas paradumiem. Gāzes cepeškrāsns būs ekonomiskāka, kā arī ātrāk uzsils. Tajā varēsi gatavot dažādus ēdienus, piemēram, gardos vecmāmiņas speķa pīrādziņus vai pat cept gaļu uz iesmiem. Savukārt elektriskajai cepeškrāsnij būs vairāk iespēju un funkciju, piemēram, konvekcijas cepeškrāsnī siltuma izplatīšanai tiek izmantots ventilators, kas vienmērīgi izplata karsto gaisu. Tāpat varēsi izmantot grila vai atkausēšanas un citas funkcijas. Jāņem vērā, ka katram modelim šo iespēju dažādība var atšķirties.

6. Kādas ir cepeškrāsns ekstras? Papildus dažādām funkcijām, der papētīt, kādas ekstras ir cepeškrāsnīm. Tev noteikti būs nepieciešams modelis, kurā ir termometrs, kas nosaka ēdiena temperatūru, tāpat arī noderēs viena vai vairāku līmeņu atbalsta vietas restītēm/pannām utt. Ja mājās ir mazi bērni, gāzes plīts ar cepeškrāsns durvju bloķēšanas sistēmu būs tieši laikā. Lai tu zinātu, kad ēdiens gatavs, par to vajadzētu ziņot taimerim, kurš, savukārt, arī gatavošanas beigās atslēdz cepeškrāsni. Tīrīšana nav tā jautrākā nodarbe, tādēļ pārliecinies, ka cepeškrāsns iekšienē ir pārklājums, kas nodrošina vieglu un ērtu tās kopšanu.

7. Vai plītī ir iebūvēts nodalījums traukiem? Gāzes plītis veikalos šķiet līdzīgas pēc to dizaina, tai skaitā augstuma, taču, ja pavērosit rūpīgāk, ne visiem modeļiem zem cepeškrāsns ir iebūvēts nodalījums traukiem. Tajā varēsit salikt katlus, pannas un cepšanas virsmas, lai viss vienmēr būtu rokas stiepiena attālumā.

8. Kāda ir gāzes plīts cena? Kā jau noskaidrojām sākumā, gāzes plītis pašas par sevi ir lētākas, taču to cenu nosaka vairāki citi aspekti. Jo vairāk papildinājumu būs attiecīgajam modelim, jo dārgāks tas būs, taču tajā pašā laikā arī varēsi plašāk izpausties, kad gatavosi ēdienu.

Gāzes plīts ir ilgtermiņa ieguldījums, tādēļ tam ir jābūt pietiekoši kvalitatīvam un daudzfunkcionālam, lai pēc neilga laika atkal nebūtu jāpārskata veikalu piedāvājums.

Lai izdodas atrast īsto gāzes plīti tavu mīļāko ēdienu gatavošanai!