Ādas veselība rudenī – kam pievērst uzmanību

Katrs gadalaiks ir ar savu raksturīgo gaisa temperatūru un nokrišņiem, kas attiecīgi ietekmē arī ādu un tās veselību, kā arī mudina domāt par gadalaikam piemērotu ādas kopšanu. Tā kā esam iesoļojuši rudenīgos laika apstākļos, tad ir īstais brīdis sākt domāt par ādas veselības aspektiem tieši rudenī. Atgādināsim par dažām būtiskām lietām, ko šajā sakarā vajadzētu ņemt vērā.





Arī rudenī jāsargā āda no saules

Tas, ka vasara ir beigusies, nenozīmē, ka var aizmirst par ādas aizsardzību no saules UV stariem. Joprojām ir jārūpējas, lai vismaz seja tiktu aizsargāta ar ādas tipam piemērotu krēmu, kam ir vismaz SPF15 aizsardzības faktors. Arī saulesbrilles nevajag likt dziļi atvilktnē, jo saulainās dienās tās tāpat jāizmanto, lai pasargātu ne tikai acis, bet arī ādu ap tām. Saulesbrilles rudenī joprojām būs arī ļoti noderīgas, vadot automašīnu.





Rudenī jānovēro āda pēc vasaras “saules peldēm”

Vasarā saules stari ir uzņemti diezgan aktīvi, tāpēc rudens ir īstais brīdis, lai uzmanīgāk pavērotu savu ādu un tās veidojumus. Vai nav notikušas kādas pārmaiņas? Jāpievērš uzmanība dzimumzīmēm, arī veidojumiem, kas iepriekš nav bijuši, ādas kopējam stāvoklim, aizdomīgiem pleķiem un izsitumiem. Jebkas aizdomīgs labāk jāparāda dermatologam, jo intensīvā saules ietekmē ādā var notikt arī nevēlamas pārmaiņas, kuras labāk konstatēt savlaicīgi. Vislabāk, ja pēc vasaras tiek apmeklēts dermatologs , kurš novērtē ādas un veidojumu stāvokli un var pateikt, ir vai nav pamats uztraukumam.





Neļauties solārija vilinājumam

Kad saules staru paliek mazāk, vēlme pēc siltuma un tā sniegtā komforta nekur nepazūd. Viens no veidiem, kā vienkāršāk to kompensēt un saglabāt vasarā iegūto skaisto iedegumu, ir doties uz solāriju.





Tomēr ieteicams neļauties solārija vilinājumam, jo dermatologi un citi ārsti brīdina par tā kaitīgumu un paaugstinātajiem riska faktoriem ādas veselībai. Ar ko aizstāt solāriju? Siltumu varat noķert SPA centros, ūdens atrakciju parkos vai arī ieplānot aukstajā sezonā kādu ceļojumu uz siltajām zemēm. Bet, ja nevarat iztikt bez iedeguma, tad ieteicams izmēģināt paštonējošos līdzekļus ādai, kas noteikti būs daudz saudzīgāki ādai nekā solārijs.





Sākas apkures sezona – tā ietekmē ādu

Rudenī, kad vidējā gaisa temperatūra sasniedz noteiktu robežu, tiek uzsākta apkures sezona. Tas nozīmē, ka telpās kļūst siltāks, bet gaiss tajā paša laikā arī kļūst sausāks, kas atstāj uz ādu ne to labāko iespaidu. Lai to kompensētu, jādomā par to, kā uzturēt telpās pietiekamu mitruma līmeni. Jāpievērš uzmanība tam, lai telpas tiktu pietiekami vēdinātas. Biežāk jāveic mitrā uzkopšana, lai mazinātu putekļu daudzumu, kas arī var izraisīt alerģiskas reakcijas, kas rudenī mēdz saasināties.





Ādas kopšanai jāizvēlas barojoši un mitrinoši līdzekļi, priekšroku vajadzētu dot dabiskai kopjošajai kosmētikai, kas satur vērtīgas un ādai noderīgas vielas. Lai zinātu, kā katrā sezonā atbilstoši kopt ādu, var konsultēties ar dermatologu. Īpaši noderīgi tas būtu tiem, kuriem ir jutīga āda, kura jau cieš no kādām hroniskām vai sezonālām kaitēm.





Jānodrošina ādai svaiga gaisa “peldes”

Sākoties rudenim, arvien vairāk laika nākas pavadīt telpās, arī laiks pie TV vai datora ekrāna kļūst ilgāks. Tas nozīmē, ka mazāk laika tiek pavadīts svaigā gaisā. Lai āda labi justos un izskatītos, svaigs gaiss tai ir ļoti nepieciešams. Tāpēc jāpiedomā, lai savu ikdienu plānotu tā, lai tomēr pēc iespējas vairāk laika varētu pavadīt ārpus telpām. Ja nav citu risinājumu, tad biežāk jāveic telpu vēdināšana.





Var saasināties hroniskas ādas saslimšanas

Tiem, kuri jau cieš no kādām hroniskām ādas saslimšanām, jābūt gataviem, ka rudenī tās var saasināties. Tas nozīmē, ka ir jāatjauno medikamentu un kopjošo līdzekļu krājumi. Vajadzības gadījumā jāapmeklē dermatologs, kurš var pārskatīt ārstēšanas plānu, konsultēt par medikamentiem un ādas kopšanu. Lai mazinātu sezonālo ietekmi uz hroniskajām kaitēm, var jau savlaicīgi lietot arī vitamīnus un uztura bagātinātājus, kas papildināti ar ādai nepieciešamajām vielām. Tie palīdzēs ādai saglabāt augstākas aizsargspējas, pretoties ārējiem kairinājumiem un mazināt hronisko saslimšanu izpausmes.