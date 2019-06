Akūtas zobu sāpes - kā no tām izvairīties?

Gandrīz katru cilvēku dzīves laikā kādreiz ir piemeklējušas zobu sāpes. Tā ir ļoti nepatīkama sajūta, kura bieži vien pārsteidz pavisam pēkšņi un negaidīti. Ko darīt tādos gadījumos? Kur meklēt palīdzību un kā novērst šādu situāciju rašanos? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem jums sniegs Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecība.

Zobu sāpēm atkarībā no to veida var būt ļoti dažādi cēloņi - no visbiežāk sastopamā kariesa līdz zobu traumām vai nopietnākām mutes dobuma saslimšanām. Lielākoties visi šie sāpju cēloņi ir cilvēku pašu radīti un tos varētu novērst, sekojot dažiem zobārsta ieteikumiem.

Zobu kopšana ikdienā

Pats galvenais, ko katram cilvēka būtu jāievēro, ir pienācīga mutes dobuma higiēna. Zobi ir jātīra vismaz divas reizes dienā. Tas ir jādara ļoti rūpīgi, katrai daļai veltot pietiekami daudz uzmanības. Zobu tīrīšana ir jāveic no augšas uz leju, zobi ir jātīra ne tikai no priekšas, bet arī to iekšējās un kožamās virsmas, kā arī mēli. Taču ar zobu tīrīšanu nav pietiekami, tāpēc būtu jāizmanto arī zobu diegs. Ar tā palīdzību ir iespējams piekļūt mazām zobu spraugām, kuras nav iespējams pietiekami labi iztīrīt ar parastu zobu birsti. Papildus var izmantot mutes skalojamo līdzekli, jo tas palīdz likvidēt mutē paliekošos mikroorganismus.

Profesionāla zobu higiēna

Daudzi cilvēki noteikti jau zina, ka obligāti profilakses nolūkos reizi 6 mēnešos ir jāapmeklē zobārsts. Savlaicīga zobu izmeklēšana palīdz atklāt daudzas zobu slimības jau agrīnajā stadijā, un to ārstēšana norit viegli, ātri un nesāpīgi. Taču ne visi zina, ka ir tikpat bieži ir jāapmeklē zobu higiēnists.

Zobu higiēnists ir ārsts, kurš izmantojot jaunākās tehnoloģijas un materiālus veic profesionālu zobu higiēnu jeb mutes dobuma tīrīšanu. Regulāra profesionāla zobu higiēna ir ļoti svarīga, jo, pat ievērojot visus padomus un pievēršot īpašu uzmanību zobu tīrīšanai, starp zobiem un pie smaganām paliek vietas, kurām mājas apstākļos ir grūti vai pat neiespējami piekļūt. Tajās vietās regulāri uzkrājas ēdiena paliekas, tāpēc veidojas zobu aplikums, kurš vēlāk mineralizējas un var pārvērsties par zobakmeni. Tas, savukārt, apdraud zobu un smaganu veselību, uzkrāj mikroorganismus un kalpo par labu vidi kariesam.

Palīdzība sāpju gadījumā

Bet ko darīt, ja cilvēku tomēr nomoka pēkšņas zobu sāpes? Īpaši gadījumos, ja tas notiek brīvdienā vai nakts stundā. Viņam steigšus būtu jāvēršas pēc palīdzības kādā diennakts stomatoloģijas klīnikā.

Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecība sniedz dažāda veida zobārstniecības pakalpojumus 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Pieredzējušais klīnikas personāls jums palīdzēs gan ar akūtām zobu sāpēm, gan arī ar daudzām citām zobu problēmām. Mēs zinām, ka mūsu pacienti ir ļoti dažādi, tāpēc darām visu, lai piemeklētu jums vislabāko risinājumu un nodrošinātu vislabāko ārstēšanu!