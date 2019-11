Ar operāciju pret lieko svaru

Ja svars jau pārkāpis aptaukošanās robežu un, neņemot vērā diētas, fiziskās aktivitātes un citus novājēšanas paņēmienus, tikai palielinās, pieejama efektīva ķirurģiskās ārstēšanas metode – bariatrija. Tās mērķis ir samazināt apēstā daudzumu un novērst neizmantoto kaloriju uzkrāšanos, vienlaikus nodrošinot organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām. Tā uzlabo ārējo izskatu un pašsajūtu, bet – pats galvenais – pasargā no pārmērīgā svara radītajām veselības problēmām.

Nopietns drauds veselībai

Lai gan mēdz uzskatīt, ka aptaukošanās rada tikai kosmētisku defektu, plaša profila ķirurģiskās klīnikas "AIWA Clinic" virsārsts, ķirurgs Igors Troickis tam nepiekrīt, uzsverot, ka tā ir hroniska slimība, kuras dēļ attīstās virkne citu saslimšanu sirdī, asinsvados, aknās, locītavās, endokrīnajā un citās orgānu sistēmās, pieaug vēža risks. "Aptaukošanās traucē sirdsdarbībai, asinsritei, elpošanai, aknu darbībai, kā arī rada papildu slodzi mugurkaulam, locītavām, muskulatūrai. Statistika liecina, ka aptaukojušies cilvēki biežāk un agrāk saslimst ar miokarda infarktu un insultu, infekciju slimībām. Diabēts, paaugstināts asinsspiediens, augsts holesterīna līmenis, problēmas ar hormonālo līdzsvaru – tie ir tikai daži no aptaukošanās pavadoņiem," norāda ķirurgs.



Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem Latvijā no aptaukošanās cieš aptuveni 24% iedzīvotāju – 28% sieviešu un 19% vīriešu.

Atkarībā no ķermeņa masas indeksa to iedala vairākās pakāpēs. Ķermeņa masas indekss 35 līdz 40 robežās liecina par otrās pakāpes aptaukošanos, bet no 40 jau par hronisku slimību. Tas ir brīdis, kad vajadzētu nopietni apsvērt iespēju veikt operāciju, it īpaši tad, ja ir arī paaugstināts asinsspiediens vai 2. tipa cukura diabēts.

Igors Troickis neslēpj, ka aptaukošanās ārstēšana ar ķirurģiskām metodēm pasaules attīstītajās valstīs ir ļoti populāra, it īpaši ASV, kur šo metodi izmanto jau trīsdesmit gadus. To arvien biežāk izvēlas arī Latvijas iedzīvotāji, kuru gadiem ilgā cīņa ar liekajiem kilogramiem cietusi neveiksmi. Oktobrī "AIWA Clinic" tika veikta jau piecsimtā bariatriskā kuņģa operācija.



Bariatrisko operāciju mērķis ir panākt, lai pacients apēstu pēc iespējas mazāku daudzumu pārtikas, tajā pašā laikā uzņemot visas nepieciešamās uzturvielas.

Pēc operācijas mainās barības apstrādes procesi, netiek uzņemtas liekas kalorijas, kuras varētu pārvērsies papildu svara kilogramos. Tieši otrādi, bariatrija ļauj viena divu gadu laikā zaudēt līdz pat 80 % no liekā svara. Pēc tam kļūst vieglāk kontrolējamas vai pat izzūd lielākā daļa ar aptaukošanos saistīto slimību, piemēram, 2. tipa cukura diabēts, hipertensija, miega apnoja, netiek pārslogotas un pārstāj sāpēt locītavas, kāpjot pa trepēm vairs nemoka aizdusa. Mainoties ārējam izskatam, uzlabojas garastāvoklis un aug pašapziņa, it īpaši tādēļ, ka liekais svars vairs netraucē nodoties vaļaspriekiem un fiziskajām aktivitātēm.



Saudzējoša operācija

Kuņģa samazināšanas operācijas tiek veiktas ar laparoskopiskām metodēm, tas nozīmē, ka tās ir mazinvazīvas un saudzējošas. Pacienta ādā tiek veikti vairāki nelieli griezumi, caur kuriem ķirurgs ievada vēdera dobumā nepieciešamo ķirurģisko un novērošanas tehniku. Līdz ar to saīsinās pēcoperācijas periods un pacients var sākt staigāt jau tajā pašā dienā, neizjūtot pārāk lielu diskomfortu vai sāpes.

"Jāsaprot, ka tās ir ārstnieciskas operācijas, kas maina atsevišķu ķermeņa orgānu anatomiju, tāpēc tās nedrīkst uzlūkot vienkāršoti. Var būt gadījumi, kad bariatrisko operāciju veikt nevar, jo, piemēram, pacients slimojis ar plaušu emboliju, cieš no specifiskiem endokrīnās sistēmas vai psihiskiem traucējumiem. Dažreiz pirms operācijas nepieciešama papildu terapija, lai stabilizētu un uzlabotu veselības stāvokli. Kā pirms, tā arī pēc operācijas pacientam būs jāievēro noteikts režīms, rūpīgi jāseko ārsta ieteikumiem," atklāj Igors Troickis. Taču, ja pacients ir līdzestīgs un soli pa solim izpilda visus ārsta norādījumus, komplikāciju rašanās risks pēc bariatriskās operācijas ir minimāls, bet ieguvums – maksimāls. Protams, šajā periodā ir ieteicams psihoterapeita un uztura speciālista atbalsts. Aptaukošanās ārstēšana ir komandas darbs un "AIWA Clinic" piedāvā labu speciālistu atbalstu, atzīst dakteris Troickis.

