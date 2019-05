Ātrie aizdevumi – kas notiek, ja tos neatmaksā?

Ātrie aizdevumi ir viens no iespējamajiem risinājums brīžos, kad nepieciešama nauda kādam neatliekam maksājumam vai pirkumam. Tiem pieteikties iespējams viegli un ātri, tomēr šim vienkāršajam saņemšanas procesam seko nopietnas finanšu saistības, kas tāpat kā visu citu aizdevumu gadījumā ir jāievēro. Dažreiz cilvēki nonāk situācijās, kas naudu tomēr nav iespējams atdot iecerētajā termiņā. Kādas tam var būt sekas? Ko darīt, lai nepakļautu sevi tālākām nepatikšanām? Kā sakrāt, parāda atdošanai? Lasi tālāk un uzzini!

Kas notiek ar nemaksātājiem?



Iespējamās sankncijas, pirmkārt, ir aprakstītas līgumā, kura noteikumiem aizņēmējs piekrīt brīdī, kad viņam tiek piešķirts ātrais aizdevums. Ja kredītņēmējs neizturas pret savām saistībām nopietni, neatmaksā naudu un nereaģē uz atgādinājuma ziņām no uzņēmuma, aizdevējam ir tiesības lietu nodot parādu piedzinēju rokās. Tas nozīmē to, ka parādnieka miera nebūs, jo šo uzņēmumu darbinieku mērķis ir par katru cenu panākt parāda atmaksu. Otra lieta, kas jāņem vērā, ka par šo rīcību tiks veikts ieraksts kredītvēsturē, un turpmāk vairs nekādus jaunus kredītus nebūs iespējams saņemt.

Tāpat nebūs pieejamas preces uz nomaksu, un pat, ja kāds būs ar mieru izsniegt kredītu cilvēkam ar sabojātu kredītvēsturi, piedāvātie procenti visdrīzāk būs nesaprātīgi augsti. Turklāt pat tad, ja vēlāk atmaksāsi savus parādus, kredītvēsture “attīrīsies” vien pēc daudziem gadiem. Tas nozīmē, ka pagātnes kļūdu dēļ, cilvēkam vēlāk var vairs nebūt iespējas saņemt kredītu, piemēram, mājokļa iegādei. Tādēļ vērts padomāt, vai tiešām nelieli ātrie kredīti neapdraudēs nākotnes iespējas.

Ko darīt, ja ātrie aizdevumi ir pārāk liels slogs?



Ja esi nonācis situācijā, kad saproti, ka ātrie aizdevumi netiks atdoti tuvākajā laikā, pats svarīgākais ir situāciju risināt, nevis izvairīties no atbildības.

Runā ar aizdevēju

Ja kredītu nevari atmaksāt nepieciešamajā termiņā, sākumā pastāv iespēja to par noteiktu summu pagarināt. Tas pārsvarā ir atļauts vien dažus mēnešus, pēc tam ir jāveic viss maksājums vai arī jāvienojas ar uzņēmumu par kādu citu atmaksas veidu. Piemēram, ir aizdevēji, kas piedāvā par noteiktu summu ātro kredītu pārkreditēt par kredītlīniju, kuru iespējams atdot pa daļām, katru mēnesi veicot konkrētu minimālo maksājumu.

Apvieno kredītus

Tādā gadījumā, ja ātrie aizdevumi ir vairāki un nav iespējams tos visus uzreiz samaksāt, tos iespējams apvienot. Ir uzņēmumi, kas piedāvā pārpirkt cilvēka kredītsaistības no dažādiem uzņēmumiem, apvienot un sastādīt vienu maksājuma grafiku pakāpeniskai parādu atmaksai. Tādā veidā cilvēkam ir vieglāk atrast līdzekļus parādu atmaksai, aizdevēji saņem atpakaļ vismaz daļu savas naudas un uzņēmumam ir lielāka ticība, ka parādnieks naudu atmaksās.

Sāc dzīvot taupīgāk

Lai būtu iespējams kredītus veiksmīgi atdot, ir nepieciešams veikt izmaiņas savā dzīves veidā. Ja cilvēkam ir darbs, bet tāpat ik pa brīdim sanāk iekulties parādos, tas nozīmē, ka personīgās finanses netiek plānotas prātīgi. Ir ļoti daudz veidu, kā var ikdienā ietaupīt un tādējādi iekrāt naudu visu parādu atmaksai.



Kā sakrāt parāda atmaksai?



Pirmkārt, protams, ir svarīgi regulāri ienākumi, no kuriem var atlikt noteiktu summu parāda atmaksāšanai. Ja Tev liekas, ka brīvu līdzekļu galīgi nav, nepieciešams tos sākt meklēt. Pirmais solis un sava budžeta optimizēšanu, ir ikdienas izdevumu un ienākumu precīza piefiksēšana. Lai to izdarītu:

Izveido tabulu pierakstu blociņā vai datorā;

Piefiksē visus ienākumu avotus;

Precīzi pieraksti, kam un cik daudz tērē naudu;

Padomā, kuras pozīcijas vari samazināt, piemēram, pārejot uz lētāku interneta vai telefona pieslēgumu.

Tāpat ir vērts piefiksēt, cik daudz Tu tērē impulsa pirkumiem veikalā. Vai Tev tiešām vajag papildus našķus, kad pērc vakariņas? Plus, tā kā pārtika bieži vien sastāda lielu daļu no ikdienas tēriņiem, tad padomā, vai nevari vairāk gatavot mājās un ņem gatavu ēdienu līdzi uz darbu, nevis doties pusdienās uz kafejnīcu katru dienu. Vēl viens labs veids, kā iegūt papildu līdzekļus parādu atmaksai, ir savas mājas sakārtošana un ikdienā nevajadzīgo mantu pārdošana. Varbūt skapī stāv kāds lielisks kurpju pāris, kas uzvilkts tikai vienu reizi? Mūsdienās daudzi labprāt ietaupa, iegādājoties mazlietotas mantas – varbūt šī ir Tava iespēja nopelnīt un atbrīvot māju no liekā reizē!

Ņem vērā, lai nebūtu jāpaliek parādā!



Lai nenonāktu tādā situācijā, kad jāsavelk josta tikai, lai tiktu atmaksāts kāds ātrais aizdevums, ievēro dažus galvenos drošas aizņemšanās principus.

Aizņemies tikai tik, cik nepieciešams



Pat tad, ja ātrie aizdevumi Tev ir pieejami lielākā summā, nekad neaizņemies vairāk, nekā tiešām tev ir vajadzīgs. Pat, ja Tev liekas, ka atlikušo summu Tu ņem tikai “drošībai”, ir daudz vieglāk iztērēt to naudu, kas Tev ir kontā, nekā to, kura vēl jādabū. Un rezultātā, brīdī, kad ātrie aizdevumi ir jāatamaksā, iespējams izrādās, ka visu summu vairs nevari atdot.

Ātrie aizdevumi nav domāti, lai atdotu citus kredītus



Viens no faktoriem, kas ievelk cilvēkus nepatikšanās, ir vienu kredītu ņemšana, lai nokārtotu citas kredītsaistības. Tas noteikti nav risinājums, jo visdrīzāk finanšu slogs uz budžetu tikai palielināsies. Tad, ja jūti, ka kāds ātrais aizdevums var netikt atmaksāts, uzreiz vērsies pie aizdevēja un meklē risinājumu. Iespējams pietiks ar to, ka aizdevums tiks pārformēts par kredītlīniju ar ērtāku atmaksas grafiku.

Izvērtē savu maksātspēju



Kad tiek ņemti ātrie aizdevumi , ir ļoti pārdomāti jāizvērtē pašam sava maksātspēja, tajā skaitā, izvērtējot:

Cik droši ir gaidāmie ienākumi?

Cik lieli ir ikmēneša rēķini, kas jāatmaksā?

Cik lieli ir ikdienas izdevumi transportam un ēšanai?

Cik daudz naudas droši paliks pāri pēc visu izdevumu apmaksas?

Ja tiek ņemti tādi ātrie aizdevumi, kas jāatmaksā vienā maksājumā, tad ir jābūt ļoti pārliecinātam, ka pēc nākamās algas saņemšanas un visu ikdienas maksājumu veikšanas paliks pāri vajadzīgie līdzekļi kredīta atmaksai. Iespējams uzreiz ir labāk meklēt tādu aizdevēju, pie kā pieejami ātrie aizdevumi ar elastīgām atmaksas iespējām.

Atceries – ātrie aizdevumi ir nopietnas kredītsaistības, pret kurām jāizturas nopietni, vienmēr izvērtējot savas iespējas naudu atdot paredzētajā termiņā un pilnā apjomā!