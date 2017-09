Atziņas no Dobrāju ģimenes: Husqvarna Automower® tests vasaras garumā

Šajā vasarā kampaņas “Uzņem ģimenē Automower®” ietvaros Husqvarna nodrošināja brīvdienas no zāles pļaušanas Dobrāju ģimenei Jelgavā, tās dārzā instalējot un uz visu vasaru atstājot darboties robotizēto zāles pļāvēju Husqvarna Automower®. Kādas ir svarīgākas atziņas, ko šīs vasaras gaitā guva Dobrāju ģimene?



Ap Dobrāju ģimenes māju esošās zemes kopējā platība ir aptuveni 2400 m2, bet pļaujamā platība sastāda aptuveni 1800 m2. Zāle pirms Husqvarna Automower® pievienošanās ģimenei tika pļauta ar stumjamo zāles pļāvēju un trimmeri. Ik nedēļu pļaušana aizņēma aptuveni 3-4 stundas vienā vai divos darba dienas vakaros, vēl papildus bija nepieciešama zāles piepļaušana ar trimmeri. Husqvarna Automower® ģimenes dārzā darbojas jau teju trīs mēnešus, un šajā laikā ģimene nonākusi pie vairākām atziņām par robotizēto zāles pļāvēju.

Ilze Dobrāja atzīst, ka pirms pašu pieredzes ar robotizēto zāles pļāvēju uz to raudzījās diezgan skeptiski, jo nebija pārliecības, ka robots patstāvīgi spēs parūpēties par mauriņu, tiks galā ar zāli šaurās ejās, tiešām arī aizbrauks uz dārza tālāko stūri un neapskādēs puķes un mazos, nesen iestādītos kociņus. Ilze atzīst, ka patiesi ģimene visu vasaru ir veiksmīgi pavadījusi bez zāles pļaušanas ar stumjamo zāles pļāvēju, vienīgi ar akumulatoru trimmeri nepieciešams piepļaut zāli grāvjos.

Mārtiņš Dobrājs atzīst, ka viens no robotizētā zāles pļāvēja nenoliedzamajiem plusiem ir tā klusā darbība (aptuveni cilvēka runas skaļumā). Tas nozīmē, ka brīvdienu rītos ar skaļu troksni nav jātraucē ne ģimenei, ne kaimiņiem – zāle klusi un nemanāmi tiek pļauta praktiski visu vasaru. Mārtiņš arī atzīmē, ka nav nepieciešamības veidot komposta kaudzi nopļautajai zālei. Robotizētā zāles pļāvēja nopļautais zāles garums ir niecīgs, turklāt nopļautā zāle iekrīt atpakaļ mauriņā, to dabīgi mēslojot.

Ģimenei būtisks ir arī iegūtais laiks – darba dienu vakarus vai brīvdienu rītus ir iespējams pavadīt visiem kopā, nesatraucoties par to, kā paspēt nopļaut zāli pirms lietus un kā pļaušanu noorganizēt tā, lai nedaudzajās saulainajās Latvijas vasaras dienās būtu iespējams doties arī kopīgos izbraukumos. Ilze stāsta, ka iegūtajā laikā ģimene kopīgi gan atpūtās pie jūras, gan arī devās tālākos izbraucienos, zāles uzturēšanu atstājot Husqvarna Automower® gādībā.

Ilze piebilst, ka šīs vasaras laikā sanācis uzņemt neierasti daudz ciemiņu, kam iemesls esot bijis Husqvarna Automower® - viesi esot vēlējušies klātienē aplūkot robotizēto zāles pļāvēju, savām acīm redzēt, kā tas strādā un dzirdēt ģimenes atsauksmes.

Kampaņas “Uzņem ģimenē Automower®” ietvaros Dobrāju ģimene ir sekmīgi izpildījusi visus nosacījumus, iesūtot nepieciešamo video skaitu, daloties ar savu pieredzi Automower® testēšanā, tādēļ ģimenes dārzā uzstādītais Husqvarna Automower® Dobrāju ģimenei tika oficiāli uzdāvināts 18. septembrī.

Husqvarna Automower® zāles pļāvēju nebaida dažādi zālāji – tas spēs darboties gan nelīdzenā reljefā, gan tādā, kurā iemitinājušies kurmji. Pie tam ir pierādīts, ka vairumā gadījumu robota darbības rezultātā radītā vibrācija un nelielais troksnis, kas no pāris metru attāluma nav dzirdams, uz visiem laikiem padzen kurmjus no jūsu pagalma. Robotu neapturēs ne lietus, ne slapja zāle, ne karstums vai nakts iestāšanās. Turklāt, pateicoties īpaši klusajai darbībai, zāli iespējams pļaut visu diennakti, netraucējot ne saimniekam, ne kaimiņiem. Un arī par robota “uzticību” nav jāšaubās - Husqvarna Automower® neaizies pat no neiežogota pagalma, jo pirms robota ieslēgšanas apstrādājamais zālājs tiek iezīmēts ar speciāliem vadiem, kas tiek piestiprināts pie zemes ar skavām vai ierakts zemē, iezīmējot teritoriju, aiz kuras robežām iekārta nevarēs darboties. No garnadžiem robotu pasargās PIN kods, skaņas signalizācija, līdzīga kā automašīnām, kā arī Automower® Connect, kur ar mobilās lietotnes palīdzību telefonā varēsiet sekot līdzi robota atrašanās vietai un ne tikai. Sīkāku informāciju par Husqvarna Automower® klāstu un funkcijām iespējams atrast www.husqvarna.lv

Par Husqvarna

„Husqvarna Group” ir pasaulē lielākais āra darbu un dārza tehnikas ražotājs, piedāvājot tādas preces kā motorzāģus, zāles pļāvējus, dārza traktorus. Tas ir arī Eiropas līderis plaša patēriņa laistīšanas preču ražošanā un viens no pasaules līderiem griešanas instrumentu ražošanā būvindustrijas nozares vajadzībām. „Husqvarna” produkcija caur izplatītāju tīkliem un vairumtirgotājiem tiek tirgota vairāk nekā 100 pasaules valstīs.

