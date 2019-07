Auto iegāde ar katram pieejamu finansējumu

Auto līzings ir kļuvis ne tikai par universālu finanšu piedāvājumu, bet arī par vispieejamāko risinājumu, ja transportlīdzeklis ir nepieciešams nekavējoties. Neskatoties uz visām klientu grūtībām un apstākļiem, lielākā daļa kreditoru (līzinga kompāniju) piekāpjas un ļauj noformēt auto līzingu pat:



Ar sliktu kredītvēsturi.

Bez oficiālas ienākumu apliecināšanas.

Priekšrocības sadarbībai ar līzinga kompānijām

Līzinga kreditori ne tikai nodarbojas ar saviem tiešajiem finanšu produktiem, viņi arī izsniedz kredītus un ļauj saņemt naudu nevis auto iegādei, bet pret jūsu automašīnas ķīlu. Šīs iestādes ir universālas, daudzām no tām ir savi auto plači, kuros nākamais klients var izvēlēties sev piemērotu auto un uzreiz noformēt pirkumu ar līzinga palīdzību.

Ja jums jau pieder savs auto, to var izmantot par ķīlu, iegādājoties jaunu automašīnu līzingā. Daudzi kreditori atļauj darīt tieši tā, pieprasot no klienta tikai divus dokumentus darījuma noslēgšanai. Tāpat jūs varat pārdot savu auto līzinga kompānijai un šo naudu iemaksāt kā pirmo iemaksu. Ja šāda maksājuma summa būs vismaz 40% no auto vērtības, tad auto līzinga nosacījumi jūs iepriecinās, un jums nenāksies meklēt papildus izziņas par saviem ienākumiem.

Notikumu attīstības scenāriji auto līzingam var būt dažādi, jo kreditori katram klientam pieiet individuāli. Pat ja nākamais aizņēmējs nolēmis noformēt auto iegādi līzingā, bet viņam nav ne pietiekamu ienākumu, ne ķīlas, ne naudas pirmajai iemaksai, kreditors visbiežāk neatsaka, bet piedāvā alternatīvu risinājumu. Piemēram:



Iegādāties lētāku auto. Vērsties kompānijā 2-3 mēnešus pēc tam, kad pieteicējs iekārtosies oficiālā darbā. Noformēt auto līzingu uz radinieku, kas atbilst kreditora prasībām u.t.t.

Un tātad, ko saviem klientiem piedāvā līzinga kompānijas, pērkot automašīnu kredītā (līzingā):



Lietoti auto no Eiropas ar jebkuru nobraukumu.

Iespēja noformēt auto kredītā vai līzingā ikvienam gribētājam.

Vadošo automobiļu ekspertu profesionālas konsultācijas automašīnas izvēlē.

Plašs dažādu automašīnu klāsts, tai skaitā arī ekskluzīvi modeļi.

Ērts filtrs vēlamā auto izvēlei.

Online kalkulators auto kredīta vai auto līzinga kopējās cenas aprēķināšanai.

Vairāki auto līzinga veidi.

Ātra un bezmaksas auto kredīta vai auto līzinga pieteikuma izskatīšana.

Auto iegāde ar kreditora online servisa palīdzību.

Atviegloti iegādes nosacījumi.

Iespējama sadarbība ar citiem kreditoriem.

Kā iegādāties auto līzingā?



Izvēlamies auto, kuru gribētu iegādāties kredītā vai līzingā. Nosūtam online pieteikumu. Šajā formā klientam par sevi ir jānorāda tikai patiesas ziņas (personas dati un ienākumu līmenis). Pieteikumā jāprecizē līzinga summa vai jāsniedz informācija par iegādei paredzēto auto un tā cenu. Pieteikuma apstiprināšana. Tiklīdz līzinga kompānijas darbinieks saņems pieteikumu no klienta, viņam būs jāprecizē un jāpārbauda informācija, kas sniegta pieteikumā. Stundas laikā pieteicējs saņems telefona zvanu, kurā zvanu centra darbiniekam varēs sīkāk pastāstīt par sevi un savām iespējām. Individuāla piedāvājuma sagatavošana uz saņemto pieteikumu. Individuāla auto līzinga vai auto kredīta piedāvājuma saņemšana. Jau stundas laikā pēc tam, kad būsiet nosūtījis pieteikumu auto iegādes finansēšanai, kreditors varēs atsūtīt jums maksimāli izdevīgu piedāvājumu, kas individuāli izstrādāts atbilstoši jūsu kredītvēsturei un ienākumu līmenim.

Par auto līzingu kā par pakalpojumu

Līzings – tas ir finanšu produkts, kas ļauj lietot klienta izvēlēto automašīnu, lai beigās to pilnībā izpirktu vai atgrieztu kreditora (auto juridiskā īpašnieka) rokās. Pastāv daudzas līzinga kategorijas, bet visbiežāk līzinga kompānijas piedāvā trīs galvenos tipus:



Finanšu auto līzings – auto ekspluatācija ar sekojošu tās izpirkšanu. Operatīvais auto līzings – auto ekspluatācija, kas paredz automašīnas atgriešanu līzinga kompānijas rokās tiklīdz beigsies līguma darbības termiņš. Operatīvais līzings ar papildus pakalpojumu klāstu (apdrošināšana, apkalpošana, uzlikšana uzskaitē, tehniskā apskate u.t.t.).

Ikviena auto līzinga galvenie noteikumi