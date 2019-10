Fortum ir viens no vadošajiem enerģētikas uzņēmumiem pasaulē, kas ražo tīru enerģiju un nodrošina savus klientus ar siltumenerģiju, elektroenerģiju, dzesēšanu, kā arī piedāvā viedus risinājumus efektīvai resursu izmantošanai. Lai veicinātu pārmaiņas enerģētikas nozarē un padarītu mūsu pasauli tīrāku, Fortum vēlas cieši sadarboties un iesaistīt šajā procesā klientus un sabiedrību kopumā. Šobrīd Fortum ir darba devējs vairāk nekā 9 000 profesionāļiem Baltijas un Ziemeļvalstīs, Polijā, Indijā un Krievijā. 2017.gadā Fortum pārdošanas apjoms sasniedza 4,5 miljardus eiro un 61% no Fortum saražotās elektroenerģijas bija brīva no CO 2 . Fortum akcijas ir iekļautas Nasdaq Helsinki biržā. www.fortum.com

Latvijā Fortum nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu Jelgavā un Daugavpilī, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu koģenerācijas režīmā un pārdošanu brīvā tirgū. Fortum biomasas koģenerācijas stacija Jelgavā uzsāka darbu 2013. gadā un ir pirmā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā.

Mums ir vajadzīgs



Biomasas koģenerācijas stacijas operators/-e



Jūsu loma

Jūs strādāsiet biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā par maiņas operatoru. Jūsu darba pienākumos būs nodrošināt drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko procesu, sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim, vai atkarībā no maiņas grafika nodrošināt kurināmā (šķeldas) pieņemšanu.

Mēs piedāvājam

Jums būs personīgās izaugsmes iespējas dinamiski augošā starptautiskā uzņēmumā, sociālās garantijas un darba algu no 900 eiro bruto mēnesī. Pirms darba uzsākšanas Jums tiks nodrošinātas nepieciešamās apmācības.

Jūsu kompetences

Jums ir arodizglītība vai augstākā izglītība siltumtehnikas, mehānikas, automātikas vai elektrotehnikas jomā. Iepriekšēja pieredze enerģētikas vai industriālajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību. Jums ir labas latviešu valodas zināšanas. Angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. Mēs arī ceram, ka jūs esat pozitīvs, atvērts pārmaiņām, atbildīgs, labi spējat organizēt un plānot savu darbu, kā arī esiet orientēts uz mērķu sasniegšanu un attīstību.

Jūs tas interesē?

Lūdzu, sūtiet savu motivācijas vēstuli un CV līdz 21.10.2019 https://www.cv.lv/4021818. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu zvaniet ražošanas vadītājam Aigaram Upelniekam tālr.+ 371 29568644.

Reģ.nr.LV40103854352