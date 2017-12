Bumeranga bērni: kad pieaugušie atgriežas dzīvot pie vecākiem

Vēl ne tik sena pagātnē bērni pabeidza vidusskolu, sāka strādāt savā pirmajā darba vietā, ko visbiežāk apvienoja ar savām studijām universitātē, izvācās no vecāku mājām, lai dzīvotu kopā ar draugiem. Drīz vien sastapa savu dzīves partneri, apprecējās, iegādājās paši savu nekustamo īpašumu un radīja kopīgus bērnus. Šis modelis, ar nelielu nobīdi uz vēlākiem gadiem, kad bērni precējās pabeidzot universitāti, nevis tās laika, visai veiksmīgi darbojās vēl pāris gadu desmitus atpakaļ. Tomēr šodien situācija ir krietni vien pamainījusies un pieaugušo bērnu skaits, kuri vēl joprojām izvēlas dzīvot kopā ar saviem vecākiem, tā vietā, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, ir patiesi krietni pieaudzis.

Pirms septiņiem gadiem tika aprēķināts, ka ekonomiski aktīvajā sabiedrībā gandrīz 13,5% personu vecumā no 24 līdz 35 gadiem vēl joprojām dzīvoja kopā ar saviem vecākiem. Un šī grupa bieži vien sastāv no, tā saucamajiem, Bumeranga bērniem, jauniem cilvēkiem, kas uz kādu laiku savu mācību laikā vai pēc to pabeigšanas ir dzīvojuši atsevišķi, bet dažādu ekonomisku apstākļu vadīti, ir atgriezušies mājās, it kā uz dažiem gadiem. Lai gan aizņemties naudu viegli (lån penge nemt) mūsdienās nevienam vairs nav nekādu problēmu, tomēr bieži šie jaunieši netiek galā ar parādu atmaksas uzlikto slogu, un brīdī, kad parādu ir vairāk kā saprašanas, kā tos atmaksāt, pieņem lēmumu atgriezties ģimenes mājās un atvieglot savu finansiālo dzīvi vecāku paspārnē.

Šis nebūt nav vienīgais iemesls, kāpēc pieauguši bērni atgriežas mājās, iemesli ir dažādi. Reizēm tas notiek tādēļ, ka mūsdienu strauji mainīgajā ekonomikā viņi nevar atrast savām vēlmēm un prasmēm piemērotu darbu, vai arī viņiem it kā ir darbs, bet alga nav pietiekama, lai ļautu viņiem dzīvot grezni pēc pašu ieskatiem. Nereti viņiem ir studiju kredīts vai kredītkaršu parāds un viņi nevar atļauties pat ikmēneša parādu atmaksas minimumu. Ja runa ir par ātrajiem kredītiem, jaunieši uz tiem ir jo īpaši naski, daudzi no tiem ir apjautuši, ka modernais sms kredīts ar negatīvu kredītvēsturi jeb sms lån med rki ir viņu glābiņš ikmēneša rēķinu kārtošanā, bet retais apzinās, cik neapskaužamā finansiālā situācijā tas viņus noved. Un glābiņu nāksies meklēt pie vecākiem – kā bērnībā.

Pat ja jūsu bērnam nav parādu un viņš ir ticis pie labi apmaksāta darba, viņš tik un tā var izvēlēties atgriezties dzīvot mājās, lai pamatīgi ietaupītu naudu uz ikdienas tēriņiem un iekrātu sava nekustamā īpašuma iegādei. Un neizslēgsim arī pavisam vienkāršo variantu – dažreiz šie indivīdi ir vienkārši slinki un pat nedomā tikt vaļā no bezmaksas dzīvesvietas un ēdināšanas “iestādes”, ko piedāvā dzīve pie mammas un tēta.

Ko šajā situācijā darīt vecākiem? Vai turpināt uzturēt savas atvases līdz nezināmam vecumam, vai tomēr iekasēt no viņiem simbolisku naudas summu par īri un pārtikas izdevumiem? Ja jūs vēlaties, lai jūsu bērns apgūst atbildības uzņemšanās mākslu, bet jūs jūtaties neērti ieturēt no viņiem īres maksu, ir iespējama alternatīva.

Jūs varētu iekasēt no viņiem, teiksim, 200 eiro mēnesī un šo naudu krāt, viņiem to nezinot. Pēc tam, kad jūsu bērni būs gatavi uzsākt patstāvīgu dzīvi, jums, savukārt, būs iespēja viņiem palīdzēt ar šīs uzkrātās “drošības naudas” palīdzību. Piemēram, ja jūsu bērns atgriežas un dzīvo kopā ar jums 2 gadus un ik mēnesi maksā 200 eiro, jūs būsiet iekrājuši teju 5000 eiro, lai palīdzētu viņam sasniegt finansiālo neatkarību, bet taja pašā laikā no tā neciestu jūsu maciņš.