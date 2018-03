Cik bieži jāapmeklē bērnu zobārsts, kā pareizi rūpēties par bērna mutes veselību un citi jautājumi

Kad jāsāk tīrīt bērna zobi? Cik bieži jāapmeklē bērnu zobārsts? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kas rodas vecākiem, domājot par savu bērnu mutes veselību. Tēma ir aktuāla vienmēr, jo ik dienu dzimst mazuļi, kuru vecāki ar visu sastopas pirmo reizi. Viņi vēlas izglītoties un iegūt informāciju, kas palīdzētu labāk aprūpēt savas atvases. Tāpēc šajā rakstā zobārstniecības Apines Klīnika speciālisti atgādina pamatlietas par bērnu mutes veselību, kas jāzina katram pieaugušajam, kura ģimenē aug bērns.

Kad jāsāk kopt bērna zobi un mutes dobums

Par bērna mutes kopšanu jādomā jau kopš viņa dzimšanas. Maldīgs ir uzskats, ka zobi jāsāk tīrīt tikai tad, kad jau izšķīlušies vairāki piena zobi. Mute jākopj arī tad, kad zobu tajā vēl nav. Vairākus mēnešus mazulis ēd tikai mātes pienu, kas arī mutē uz vaigiem, smaganām un mēles atstāj aplikumu. Šo aplikumu būtu maigi jānotīra ar drāniņu, kas aptīta ap pirkstu, vai arī jāizmanto speciāls uzpirkstenis, ko var iegādāties aptiekā. Kāpēc tas jādara? Tāda veidā tiek samazināts mikrobu un baktēriju daudzums bērna mutē, kā arī mazulis tiek pieradināts pie tā, ka mutē kaut kas tiek darīts. Vēlāk, kad tiks uzsākta kopšana ar birstīti jau no pirmā zobiņa, mazulis būs šo procesu pieņēmis kā ikdienas rutīnu, kurai nav jāpretojas.

Kā pareizi jākopj bērna zobi

Pareiza zobu tīrīšana ir ļoti svarīga, lai zobu kopšana būtu efektīva un sasniegtu savu mērķi — noņemt aplikumu, kas izraisa kariesu un tālāk jau bojājumus. Jāatceras, ka vismaz līdz deviņu gadu vecumam zobu tīrīšana tomēr ir vecāku pārziņā. Ja arī bērns pats tīra zobiņus, pēc tam pieaugušajam tie ir jāpārtīra. Tīrīšanai jāizmanto zobu birstīte un zirņa lieluma zobu pasta. Tīrīšana notiek ar vertikālām kustībām virzienā projām no smaganām. Zobu virsmas jānotīra gan no priekšas, gan aizmugures. Pēc tam jānotīra zobu kožamās virsmas un beigās arī mēle. Zobi arī jāizdiego. Tad, kad zobiņu jau ir pilna mute, tad tīrīšanas procedūra aizņem vidēji trīs minūtes. Ja mutē tikai daži zobiņi, tad tas notiek ātrāk. Rūpīga tīrīšana zobiem jānodrošina jau tad, kad tie smaganās tikko pamanāmi. Protams, ka zobu tīrīšanas procedūra jāveic gan no rīta, gan vakarā.

Kad un cik bieži jāapmeklē bērnu zobārsts

Bērnu zobārsts ir tās ārsts, par kura regulāru apmeklējumu nedrīkst aizmirst nekādā gadījumā. Vislabāk, ja bērnu zobārsts tiek apmeklēts reizi pus gadā jau kopš gada vecuma. Un noteikti ne retāk kā reizi gadā. Bērnu zobārsts jāapmeklē arī tad, ja nav sūdzību, zobiņi šķiet skaisti un veseli. Zobārsts ir speciālists, kurš profesionāli spēs novērtēt mutes veselību un arī pamanīt pat niecīgākās bojājumu pazīmes, kas vecākiem visbiežāk paliek nepamanītas. Protams, ka tad, ja ir sūdzības, pie bērnu zobārsta jādodas nevilcinoties, lai varētu novērst problēmu, kamēr tā vēl nav samilzusi. Diemžēl Latvijā situācija šajā ziņā nav īpaši laba, jo bērniem ļoti bieži zobus labo jau narkozē, piecus un vairāk zobus reizē. Tur jau ir ielaistas problēmas. Diemžēl te jāmet akmeņi vecāku lauciņā.

Kāpēc un kādā vecumā jāapmeklē higiēnists

Tomēr bērnu zobārsts nav vienīgais mutes veselības speciālists, kurš regulāri jāapmeklē. Pie higiēnista droši var doties jau divgadīgs mazulis. Protams, ka pirmajos gados šīm vizītēm vairāk ir audzinošs raksturs, kā arī iespēja pierast pie vides, speciālistiem. Zobiņi tiek apskatīti, ar vecākiem pārrunāti kopšanas paradumi, higiēnists novērtē zobu stāvokli, sniedz rekomendācijas.

Vizīte pie higiēnista reizi pus gadā ir ļoti būtiska bērna mutes veselības sastāvdaļa, tā ir daļa no profilakses, kas nodrošina, ka zobi ir veseli, nav jālabo, jārauj, bērnam nav jāsastopas ar nepatīkamām darbībām un sāpēm. Tas, kas notiek mutē pirmajos dzīves gados, ļoti ietekmē to, kāda būs mutes veselība turpmākajā dzīvē.

Kāpēc piena zobi ir svarīgi

Vecāki maldīgi mēdz uzkatīt, ka piena zobi jau nav būtiski, tāpat pēc tam būs īstie zobi, tos tad arī kops un sargās. Piena zobiem ir ļoti būtiska funkcija. Tie piedalās barības sakošļāšanā, runas spēju veidošanā, tāpat veidojas arī bērna sakodiens. Tāpēc ir svarīgi, ka piena zobi mutē ir tik ilgi, cik nepieciešams, un tie ir veseli. Tāpēc tie ir gan jālabo, gan jākonsultējas ar ortodontu, kurš var novērtēt sakodienu. Pirmsskolas un sākumskolas vecumā sakodiena problēmas ir vieglāk risināt. Katrs zaudēts piena zobs ir problēma, jo tas ietekmē bērna spēju paēst un var ietekmēt runas kvalitāti, radīt estētisku diskomfortu.