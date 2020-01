“East Metal” savam kolektīvam aicinām pievienoties INŽENIERI

SIA “East Metal” ir starptautisks metālapstrādes uzņēmums, viens no lielākajiem ražošanas uzņēmumiem metālapstrādes nozarē Latvijā. Pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas. SIA “East Metal” galvenā ražotne atrodas Dobelē, ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopā uzņēmumā nodarbināti vairāk kā 600 darbinieku.





Savam kolektīvam aicinām pievienoties

INŽENIERI

tehniskajā nodaļā (darbavieta – Dobele)

Mēs Tev uzticēsim:

• CNC programmu izstrādi plazmas un lāzera darba galdiem

Mēs piedāvājam:

• bruto atalgojumu sākot no 1300.00 eiro.

• stabilu darbu starptautiskā un augošā uzņēmumā.

• apmācību, atbilstošu uzņēmuma specifikai.

• godīgi nomaksāti nodokļi no visas darba samaksas un sociālās garantijas.

• garantējam vienmēr laicīgu algas izmaksu 2 reizes mēnesī.

• pilnībā nodrošinām ar visiem individuālajiem darba aizsarglīdzekļiem.

• iespēju profesionāli pilnveidoties un attīstīties.

• veselības apdrošināšanu.

• nelaimes gadījumu apdrošināšana no pirmās darba dienas.

• bezmaksas transportu maršrutā Jelgava-Dobele-Jelgava.

• transporta kompensāciju citos maršrutos.

• bezmaksas karstos dzērienus (kafija, karstā šokolāde, buljons u.c.).

• draudzīgu kolektīvu, pretimnākošu vadību un piedalīšanos visos uzņēmuma rīkotajos korporatīvajos pasākumos.

No Tevis vēlamies sagaidīt:

• vidējo vai augstāko izglītību, vēlams tehniskajā nozarē.

• labas datorprasmes (MS Office, Auto CAD).

• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi.

Kontaktinformācija:

Adrese: Uzvaras iela 55a, Dobele, LV-3701

E-pasts: vakances@eastmetal.lv

Tel. +371 63781704, +371 28355358

Mājas lapa: www.eastmetal.lv

CV ar norādi “Inženieris” gaidīsim uz e-pastu vakances@eastmetal.lv. Aicinām CV un pieteikumā nenorādīt sensitīva rakstura informāciju.

Ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām, sazināsimies personīgi.reģ.nr.40003328791