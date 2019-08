Eksperts mēbeļu izgatavošanā pēc pasūtījuma – “Santas mēbeles”

Mēbeles ir pašsaprotama, neatņemama daļa no mūsu ikdienas. Tās ir telpās mums visapkārt, kad esam mājās, darbā un citur. Taču atšķirība ir tā, ka, tiklīdz mēbele nav mums piemērota, droša, ērti lietojama vai pietiekami funkcionāla, tā kļūst traucējoša. Viena no telpām, kur mēbeles pilda īpaši svarīgu funkciju, ir virtuve. Šeit virtuves iekārtās tiek uzglabāti trauki, galda piederumi, pārtika un daudz kas cits. Turklāt virtuves mēdz būt gan mazas, gan lielas. Kā iekārtot šo telpu, lai ikdienā to būtu viegli izmantot?

Solis pretī komfortam un pievilcīgam telpas dizainam –mēbeles pēc pasūtījuma

Mūsdienās virtuves mēbeles veikalos ir pieejamas ļoti plašā klāstā. Atliek tikai aiziet uz mēbeļu salonu vai apmeklēt interneta veikalu un varēsi ātri iegādāties gatavu mēbeļu komplektu. Lai arī šis risinājums daudziem šķiet vilinošs, der atcerēties, ka gatavas virtuves iekārtas ir veidotas noteiktā izmērā ar konkrētiem parametriem, kas ne vienmēr atbilst Jūsu virtuvei, jo telpas ir dažādas, ar nišām, augstākiem un zemākiem griestiem vai citām īpatnībām, kas šāda tipa mēbeļu izgatavošanā parasti netiek ņemtas vērā.

Ja meklējat kvalitatīvu, pievilcīgu un līdz sīkākajai detaļai Jums piemērotu risinājumu, virtuves pēc pasūtījuma būs labākā izvēle, kas joprojām paliek nepārspēta. Mēbeļu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma ļauj ne tikai brīvi izvēlēties dizainu, kādu vēlies redzēt savā virtuvē, bet arī pielāgot mēbeļu izvietojumu, lielumu un materiālu. Izmantojot īstās virtuves mēbeles, Jūs telpu varat pārvērst līdz nepazīšanai, un šo sapni piepildīt Jums var palīdzēt individuālo mēbeļu uzņēmums “Santas mēbeles”!

No telpas nomērīšanas līdz mēbeļu uzstādīšanai

“Santas mēbeles” nodarbojas ar kvalitatīvu mēbeļu izgatavošanu ne tikai virtuvēm, bet arī vannas istabām, viesistabām un citām telpām, piedāvājot dažādu veidu skapju un garderobju sistēmu ražošanu atbilstoši klienta vēlmēm.

Katrs uzdevums, neatkarīgi no tā apjoma vai specifikas, tiek izstrādāts līdz smalkākajai niansei, ievērojot termiņus. Mēbeles pēc pasūtījuma tiek izgatavotas no kvalitatīviem materiāliem, izmantojot pārbaudītu furnitūru un stiprinājumus. “Santas mēbeles” palīdzēs Jums piepildīt sapni par skaistām, drošām un funkcionālām mēbelēm, īstenojot visu produkcijas ciklu, sākot no telpas nomērīšanas, mēbeļu izgatavošanas, līdz pat to uzstādīšanai.