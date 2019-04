Elektrokartingi – labākās klases ekskursijas un dzimšanas dienas ballītes

Elektrokartingi Latvijā ir jaunums. Nav daudz vietu, kur izklaidēties ar šiem jaudīgajiem braucamajiem, tādēļ apmeklē izklaides parku “GUNSnLASERS” Rīgā, Mārkalnes ielā 10! Lasi tālāk un uzzini, kas īsti ir elektrokartings un no cik gadiem tas ir piemērots!

Elektrokartingu priekšrocības

Elektrokartings nebūt neatpaliek no ierastajiem benzīna kartingiem. Arī tie, kas no sākuma ir nedaudz skeptiski par elektromobīļiem, pēc tam novērtē to priekšrocības, atzīstot, ka brauciens patiesi bija foršs un izdevies.

Elektrokartingiem:



ir ātrs uzrāviens;

vēl lielākam azartam līkumos iespējama sānslīde;

nav nepatīkams degvielas aromāts;

iespējams regulēt jaudu atbilstoši braucēja vecumam, braukšanas prasmēm un iepriekšējām iemaņām;

ir precīza laika uzskaite, nosakot brauciena labāko apļa laiku.

Pēc brauciena katram dalībniekam tiks izdrukāta brauciena rezultātu lapa, tādēļ ērti varēs salīdzināt savu laiku ar sāncenša. Jūs noteikti gribēsiet būt labākais, tādēļ azarts un pozitīvs sacensību gars ir garantēts. Iespējams, pēc viena brauciena būs vēlme savu labāko apļa laiku uzlabot.

Ballīte elektrokartingos

Arvien populārāk kļūst dažādus nozīmīgus svētkus atzīmēt ar jautru izklaidi. Tas nemaz nav tik dārgi, turklāt tad pašiem nav jādomā spēles, kā izklaidēt pasākuma viesus, nav jāuztraucas par kārtību mājoklī un arī uzkodas var pasūtīt jau gatavas. Ļoti ērti, vai ne?

Elektrokartingi ir piemēroti:



dzimšanas un vārda dienas svinībām;

izlaiduma svinībām;

team-building pasākumiem kopā ar kolēģiem vai sporta komandas biedriem;

saliedēšanās pasākumiem;

klases ekskursijām;

brīvā laika izklaidei ar draugiem vai ģimeni;

aktīvam randiņam.

“GUNSnLASERS” izklaides parkā ir pieejams ne tikai elektrokartings, bet arī šobrīd tik ļoti populārā lāzertag (lāzera peintbols) spēle un atsevišķas svinību telpas. Tās varat rezervēt reizē ar kādu no aktivitātēm un bez papildu maksas uzklāt galdu ar pašu sarūpētām uzkodām un dzērieniem vai pasūtīt, piemēram, gardas picas. Šīs telpas ir piemērotas līdz pat 40 cilvēku kompānijai.

Ja meklējat foršu un jaudīgu izklaidi kādam nozīmīgam notikumam, elektrokartingi un arī lāzerpeintbols noteikti būs kā viena no labākajām opcijām. Patiks gan bērniem, gan arī pieaugušajiem.

Prasības, lai varētu braukt ar elektrokartingiem:



dalībnieka augumam jābūt vismaz 1m;

jābūt atbildīgam un jāievēro visi instruktora dotie noteikumi;

jācenšas izvairīties no sadursmes ar kādu citu braucēju;

nedrīkst triekties trases apmalēs;

jāuzsāk brauciens tikai pēc instruktora atļaujas;

nedrīkst izbraukt ārpus trases;

šallei un matiem jābūt zem virsdrēbēm, lai tie brīvi neplīvotu.

Uz vietas instruktors novērtēs braucēja garumu un prasmes, lai uz brauciena laiku piešķirtu piemērotāko kartingu (gan pēc kartinga izmēra, gan arī jaudas). Bērniem tiek piedāvāti mazāki kartingi, ar kuriem ir ļoti viegli stūrēt, kā arī kājas aizsniegsies līdz pedāļiem un mugura ērti atbalstīsies.

Kā ģērbties dodoties uz izbraucienu?

Lai gan elektrokartingi tiek dēvēti par aktīvu izklaidi, Jums nebūs jāskrien. Tieši tādēļ droši var ģērbt džinsa auduma bikses un apavus ar stabilu, bet nelielu papēdi. Svarīgi, lai nav plīvojošas auduma daļas.

Brauciena laikā esiet uzmanīgi un prātīgi! Aizliegts apzināti triekties trases apmalēs, kā arī citos braucējos, bez iemesla nevar pēkšņi apstāties un kāpt laukā no braucamā. Uzmanīgi jāklausās instruktora norādījumi, lai izklaide būtu droša visiem.

Cik minūtes var braukt?

Pie “GUNSnLASERS” Jums ir iespēja izvēlēties sev vēlamo laiku. Tas ir katra paša ziņā, cik minūtes gribas braukāties, taču standarta ilgums ir:



5 minūtes

7 minūtes

10 minūtes

Varat izvēlēties vairākus braucienus pa 5 minūtēm, sarīkojot mini turnīru. Uzvar tas braucējs, kuram kopsummā ir mazākais laiks pa visiem braucieniem kopā. TOP 3 braucējus var apbalvot ar Jūsu sarūpētām simboliskām dāvaniņām, kā arī nofotografēt uz “GUNSnLASERS” pjedestāla.

Pēc kāda laika noteikti būs vēlme atkal doties izbraukt, lai pārspētu gan savu, gan citu braucēju rezultātus. Kopā ar draugiem varat rīkot ikmēneša mini turnīru, kad sacenšaties savā starpā par ceļojošo kausu vai citām balvām.

Elektrokartingi vienkārši kā atpūta

Ja ir vēlme vienkārši izbraukt, lai saprastu, kas īsti ir elektrokartings, tad var izvēlēties arī vienu braucienu bez pauzēm. Uz vietas teju vienmēr būs iespēja laiku pagarināt (ja vien pēc Jūsu izklaides jau negaidīs nākamā grupa).

Šādu atpūtu darbadienu vakaros bieži izvēlas ģimenes ar bērniem. Visiem ir prieks par kopā pavadītu vakaru ārpus mājām, aizstājot ierasto TV skatīšanos vai datora spēļu spēlēšanu ar ko aktīvāku. Šādu nelielu izklaidi varat sarūpēt bērniem arī kā dzimšanas vai vārda dienas pārsteigumu pat tad, ja liela ballīte nav paredzēta. Visa ģimene varat izbraukt pa pāris minūtēm un pēc tam paši atzīmēt svētkus mājās vai kafejnīcā ar kūkas gabaliņu.

Lai viss notiktu operatīvi, braucienu ieteicams iepriekš rezervēt:



rakstiet uz e-pastu info@gunsnlasers.lv;

zvaniet pa tālruni 27274646;

aizpildiet online kontaktformu mājaslapā TE!

Arī tad, ja vēlaties izbraukt tuvāko 30 minūšu laikā, vēlams sazināties, lai pabrīdinātu izklaides parka darbiniekus. Ne vienmēr kāds būs uz vietas un varēs sarīkot braucienu. Savukārt lielākus pasākumu ar vairākiem braucējiem ieteicams rezervēt vismaz trīs darbadienas iepriekš. Elektrokartingi pieejami katru dienu atkarībā no parka noslogotības grafika, cik braucienu jau ir pieteikti.

