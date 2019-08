Energoefektīvas ventilācijas sistēmas un iekārtas ar siltuma atgūšanu

Jauninājums dzīvojamo un komerciālo ēku ventilācijā, Lossnay patentēto tehnoloģiju rekuperācijas ventilācijas sistēmas un iekārtas no Mitsubishi Electric. Lossnay nodrošina veselīgu mikroklimatu, svaiga gaisa ieplūdi ar siltuma atgūšanu līdz 89 %, vienlaicīgi atgūstot enerģiju. Lossnay sniedz elastīgus ventilācijas risinājumus decentralizēti uzstādot ventilācijas iekārtu telpā jeb veidojot centralizētu ventilācijas sistēmas trasi.

Iebūvētās ventilācijas sistēmas risinājumi dzīvojamās mājās un komerciālās telpās

Patentēto tehnoloģiju Lossnay ventilācija no Mitsubishi Electric ir viena no pasaulē labākajām ventilācijas sistēmām. Lossnay elektroenerģijas reģenerācijas tehnoloģija specifiski izstrādāta resursu efektīvai izmantošanai un pārstrādāšanai, lai būtiski samazinātu enerģijas patēriņu. Lossnay ventilācijas rekuperators uzsilda vai atdzesē ieplūstošo gaisu no ārtelpas, izmantojot telpā esošo gaisu. Tās var izmantot atsevišķi vai kopā ar citām gaisa kondicionēšanas/ventilācijas sistēmām.

Ventilācijas sistēmas, kas samazina gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmas slodzi

Lossnay LGH-RVX līdzsvarotās spiediena ventilācijas enerģijas atgūšana un siltuma reģenerācijas funkcija ir vienlīdz efektīva kā ziemā, tā vasarā. Absorbējot pieejamo enerģiju no izejošā gaisa un atkārtoti izmantojot to apkurei ziemā vai novadot dzesētājam vasarā. Gaisa temperatūrai mainoties tiek radīts papildus spiediens uz gaisa kondicionieri, lai kompensētu karstā vai aukstā gaisa ieplūdi Lossnay siltummainis samazina gaisa kondicionēšanas sistēmas slodzi, neizslēdzot nepieciešamo svaigā gaisa padevi un nodrošinot veselīgu iekštelpas klimatu.

Gaisa attīrīšana un veselīgs mikroklimats

Mitsubishi Electric ventilācijas sistēmas, Lossnay LGH-RVX, uzlabotā svaigā gaisa siltuma atgūšanas ventilācijas iekārtas ir paredzētas gaisa attīrīšanai no nevēlajām mikro daļiņām, alergēniem un gaisa mitruma kontrolei dzīvojamās mājās, un komerciālās telpās.

Mini ventilācijas risinājumi savrupmājās, jaunceltnēs un dzīvokļos

Rekuperācijas Mini ventilācijas iekārtas Lossnay VL-50S2 un Lossnay VL-50SR2, Lossnay VL-100U5 ir piemērotas mazākām telpām mājas lietošanai. Tas lieliski darbojas dzīvojamās mājās vai konferenču telpās, kur trūkst ventilācijas. Turklāt Instalācija ir vienkārša, atkarībā no modeļa, montāžai nepieciešams tika viena vai divas atveres ārējā sienā, kas padara Mini ventilāciju Lossnay par ērtu iespēju arī izremontētajās telpās.

Klusa darbība, netraucētam ikdienas solim darba zonā jeb mājas vidē

Rekuperators, mini ventilācija Lossnay VL-50S2 un Lossnay VL-50SR2, Lossnay VL-100U5 mini ventilācijas iekārtas ir pārsteidzoši klusas, netraucētam ikdienas solim darba zonā jeb mājas vidē. Zems trokšņa līmenis padara to par piemērotu uzstādīšanai guļamistabā, netraucētam naktsmieram. Turklāt ar siltuma reģenerāciju līdz pat 86 %, lai nezaudētu siltumu apkures sezonā un ietaupītu enerģiju. Mini ventilācija Lossnay VL-50 un Lossnay LV-100 uzlabo gaisa kvalitāti, mazina gaisa mitruma līmeni. Attīra gaisu no putekļiem, radona, alergēniem, ziedputekšņiem. Uzzini vairāk par ventilācijas risinājumiem, ventilācijas iekārtām un sistēmām www.ecoinnovation.lv