Ēst vai neēst pirmajā randiņā – tāds ir jautājums

Dodoties uz tikšanos ar kādu, pirmajā reizē vienmēr šaubāmies, vai vajadzētu ko ēst vai nē. Ja esat pieņēmis lēmumu doties kopā uz kādu ēstuvi, tad noteikti iesakām pārdomāt savu uzvedību. Kādi ir veiksmīga vakariņu randiņa noslēpumi?

“Nekad nedrīkst pasūtīt,” saka kāda pazīstama sieviete tādā tonī, ar kādu jūs varētu uzturēt sarunu ar uzņēmēju. Plānojiet sarunu tēmas jau iepriekš, lai nebūtu neveikli jāsēž klusumā. Kā izrādās, otrā randiņa iegūšanu var paredzēt ar vienu darbību: daloties ar ēdienu. Vismaz tā saka Līdsas universitātes psihologi, kuri ir analizējuši pāru ēšanas paradumus pirmo randiņu laikā. Viņi salīdzināja 58 randiņus, kur pāri dalījās ar ēdienu, un 49 randiņus, kur viņi to nedarīja. Gandrīz visi, kas nogaršoja viens otra ēdienus, vēlējās doties otrajā randiņā – pretstatā 43% no tiem, kuri nedalījās. Šādā tikšanās reizē vairāk ir jāatstāj labs iespaids, nekā jāatsakās no dalīšanās ar pēdējo frī kartupeli.

Sākumā ir svarīga piemērota ēdiena izvēle. Tas nav tikai gadījums, kad tiek izvēlēts viss, kas visvairāk vilina; šķiet, ka vairāki ēdieni atrodas sava veida universālā randiņu melnajā sarakstā. Acīmredzamākais ir iepriekš minētie spageti makaroni, kuri prasa specifisku ēšanas tehniku, jo citādāk viss pasākums izvērtīsies diezgan nevīžīgs. Īsāk sakot, ir jāizvairās no izaicinošajiem ēdieniem, taču nejūtieties tā, it kā būtu jāievēro vēl citi aizliegumi.

Vairums cilvēku piekrīt, ka randiņā uzvedība ir svarīgāka par to, ko viņi pasūta vai kā viņi to ēd. Ņemot vērā personīgo pieredzi, iesaku atturēties no kāda aizvešanas uz kafejnīcu, kur iepriekšējās attiecībās esat pieredzējis daudz priecīgu mirkļu.

Vēl ir vērts padomāt to, cik liela nozīme ir galda manierēm. Rietumos mūsu ēšanas piederumos ir naži, dakšiņas un karotes. Ja otrs neprot prasmīgi rīkoties ar galda piederumiem, ko viņš ir lietojos kopš bērnības, tad tas jau nenorāda uz neko labu. Labāks rakstura atspoguļojums ir tas, kā otrs izturas pret personālu.

Un tagad pie jautājuma, kas mulsina pat vispieredzējušākos randiņu apmeklētājus – rēķins. 2019. gadā sievietēm ir darbs un viņām ir sava nauda, ​​kas nozīmē, ka vīrietim nebūtu jāmaksā. Lai arī tradicionālās etiķetes sadalījums nāk par labu vienlīdzībai, tā vietā nav stājusies neviena jauna paraža, kas var mulsināt. Ja nevēlamies nakti beigt ar garlaicīgu finanšu diskusiju, ir vajadzīgas svaigas vadlīnijas. Tātad – tas, kurš ierosināja tikšanos, maksā – neatkarīgi no tā, vai tas ir vīrietis vai sieviete.

Galu galā noteikumi par ēšanu randiņos nav mainījušies: pat ja esat dāsns ar savām čipsiem, virkne citu kļūmju varētu sabojāt romantiku. Būt laipnam un ieinteresētam ir svarīgāk nekā pareizi turēt galda piederumus un izvēlēties pareizo restorānu!