Finanšu ceļvedis modernam cilvēkam: CredPro.lv

Vai uzskatāt sevi par finansiāli apzinīgiem patērētājiem? Vai saņemt plašu finanšu informāciju un aktualitātes ekonomikā ir daļa no jūsu ikdienas rutīnas? Varbūt jūs beidzot vēlaties kļūt par apzinātākiem naudas pārvaldītājiem? Ja tā, tad varam jūs iepriecināt, ka esam atklājuši vērtīgu tīmekļa vietni, kas minēto informāciju pasniedz latviešu valodā. CredPro.lv ir aktuālas finanšu informācijas pildīts ceļvedis modernam mūsdienu cilvēkam, kas padziļināti interesējas par to, kā katra jauna diena varētu uzlabot viņu personīgo finanšu situāciju. Kas šobrīd ir jūsu finanšu interešu topa augšgalā? Uzkrājumu veikšana, studiju kredīts, krājkonta atvēršana, ātrie kredīti, auto līzings, vecumdienu finansiālā nodrošināšana, taupības pasākumi? Neatkarīgi no tā, vai jūsu interešu lokā ir šie vai citi finanšu jautājumi, pastāv liela iespēja, ka atbildes uz to atradīsiet tieši šajā finanšu informācijas tiešsaistes vietnē. CredPro patiešām padara par interesantu teju jebkuru tēmu par personīgos finanšu līdzekļiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem.

Tā kā finanšu pasaule ir pietiekami sarežģīta, ir svarīgi, lai informāciju jūs spētu iegūt savā dzimtajā valodā. Un CredPro pasniedz aktuālāko finanšu informāciju tieši latviešu valodā – mūsdienīgā, pārskatāmā un apmeklētājam ērti lietojamā veidā. Tas darbojas kā ceļvedis finanšu pasaules jautājumu krustcelēs, un noderēs ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš ir nolēmis pastiprināti pievērsties finanšu informācijas izpētē, ar mērķi uzlabot savu personīgo finanšu situāciju.

Vai arī jūs līdz šim bijāt pieraduši dzīvot no algas līdz algai? Kā būtu, ja jūs spētu lauzt šo apburto loku? CredPro portālā jūs atradīsiet patiesi daudzpusīgu finanšu informāciju, kas apskatīta no ļoti dažādiem rakursiem. Te atradīsiet informāciju par dažādiem aizdevumu veidiem, visu, kas saistīts ar personīgajām finansēm, kā arī detalizētus ekonomikas jautājumu apskatus un dažādu finanšu instrumentu pārskatus.

CredPro mājaslapas interfeiss ir lietotājam draudzīgs un parocīgs, ļaujot mājaslapas apmeklētājiem ērti atrast nepieciešamo informāciju. Tiešsaistes vietnē izdalītas vairākas sadaļas, kas būs derīgas šāda tipa mērķiem:



Sākumlapa, kurā atspoguļotas visas aktualitātes un iecienītākie raksti attiecīgajā mēnesī.

Septiņas galvenās sadaļas, kas specializējas šādās jomās:

- Ekonomikā: slaveni ekonomisti, budžets un tā izstrāde, “EKON” teorijas pārskati, nodokļi, valūta, pasīvie ienākumi, taupības režīmi

- Noguldījumos: dažādi depozīti, pensiju līmeņi un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

- Ieguldījumos: uzņēmumu akcijas, valūtu kursi (FOREX ieguldījumi), obligācijas un nekustamie īpašumi.

- Apdrošināšanā: auto, KASKO, OCTA, kā arī ceļojumu, veselības, dzīvības un dažādu risku apdrošināšana.

- Kredītos: īsa, vidēja un ilga termiņa kredīti, kredītkartes un līzingi.

- CredPro finanšu instrumentu un pakalpojumu sniedzēju vērtējumos. Te iepazīsieties ar speciālistu vērtējumiem par valstī pieejamiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bankām, līzinga kompānijām un nebanku kredītu sniedzējiem.

- kā arī atsevišķa sadaļa – Blogs. Blogā apkopoti CredPro komandas raksti, kas sadalīti pa dažādām tēmām: nauda, auto, bizness, izglītība, veselība, jauniešiem, laulātajiem, vecākiem. Katrā no šīm septiņām iedaļām jūs varēsiet uzzināt padziļinātu informāciju par interesējošo tēmu.

Ekonomikā: slaveni ekonomisti, budžets un tā izstrāde, “EKON” teorijas pārskati, nodokļi, valūta, pasīvie ienākumi, taupības režīmi Noguldījumos: dažādi depozīti, pensiju līmeņi un uzkrājošā dzīvības apdrošināšana. Ieguldījumos: uzņēmumu akcijas, valūtu kursi (FOREX ieguldījumi), obligācijas un nekustamie īpašumi. Apdrošināšanā: auto, KASKO, OCTA, kā arī ceļojumu, veselības, dzīvības un dažādu risku apdrošināšana. Kredītos: īsa, vidēja un ilga termiņa kredīti, kredītkartes un līzingi. CredPro finanšu instrumentu un pakalpojumu sniedzēju vērtējumos. Te iepazīsieties ar speciālistu vērtējumiem par valstī pieejamiem apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, bankām, līzinga kompānijām un nebanku kredītu sniedzējiem. kā arī atsevišķa sadaļa – Blogs. Blogā apkopoti CredPro komandas raksti, kas sadalīti pa dažādām tēmām: nauda, auto, bizness, izglītība, veselība, jauniešiem, laulātajiem, vecākiem. Katrā no šīm septiņām iedaļām jūs varēsiet uzzināt padziļinātu informāciju par interesējošo tēmu. Mājaslapas kreisajā augšējā stūrī pieejami divi praktiski rīki – Algas kalkulators un PVN kalkulators, kas noderēs kā darba ņēmējiem, tā arī darba devējiem.

Savukārt, mājaslapas labajā augšējā stūrī atradīsiet norādes uz CredPro sociālo tīklu profiliem, ja jūs priekšroku dodat informācijas atjaunināšanai šādā formātā.

Iesakām arī jūs apmeklēt credpro.lv tiešsaistes vietni, jo, kad jūs sāksiet to padziļināti izpētīt, jūs vēlēsieties izlasīt katru publicēto rakstu. Jo zinošāki jūs būsiet, jo ātrāk jūsu finansiālā labklājība spēs uzplaukt.