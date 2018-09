Garnadži Latvijā nesmādē arī auto, kas vecāki par desmit gadiem

AAS “BTA Baltic Insurance Company” (turpmāk – BTA) un Valsts policijas apkopotie dati liecina, ka pēdējā gada laikā automašīnu zādzību skaits Latvijā ir samazinājies, taču joprojām garnadžus interesē spēkrati vecuma grupā, kas vecākas par pieciem gadiem. BTA pusgada laikā par nozagtu vai zagļu apskādētu automašīnu saņēmusi 175 pieteikumus un atlīdzībās izmaksājusi teju 320 tūkstošus eiro. BTA iesaka transportlīdzekļu īpašniekiem izvēlēties piemērotu KASKO apdrošināšanas programmu savam spēkratam, uzstādīt papildu drošības sistēmas un veikt automašīnas detaļu marķēšanu.

Valsts policijas Kriminālizmeklēšanas pārvaldes 2. nodaļas darbinieku apkopotā informācija liecina, ka, salīdzinot ar pērnā gada pirmo pusi, šī gada pirmajos sešos mēnešos automašīnu zādzību skaits ir pavisam nedaudz sarucis. Kopā šī gada sešos mēnešos reģistrētas 416 automašīnu zādzības. Savukārt pērn šajā pat laika posmā notikuši 428 gadījumi, un visbiežāk tika zagtas automašīnas, kuru izlaiduma gads ir no 2009. līdz 2017. gadam ieskaitot. Visbiežāk spēkratu zādzības notiek Rīgas reģionā – 2018. gada pirmajā pusgadā reģistrēts 301 zādzību gadījums. Zagļi joprojām iecienījuši BMW, “Audi”, “Volkswagen” markas automašīnas, no kurām visbiežāk tiek zagtas BMW 5. sērijas un “Audi A4” automašīnas. Tāpat arī “Toyota”, “Mercedes-Benz” un citas markas transportlīdzekļus.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Elīna Sprudzāne norāda: “Ikdienā Valsts policija veic profilaktiskos reidus, aiztur noziedzniekus un noziedznieku grupas, kas nodarbojas ar automašīnu zādzībām. Taču ir jāņem vērā, ka zagļiem pieaug interese par jaunām automašīnām. Šis faktors, visticamāk, ir saistīts gan ar tirgus pieprasījumu, gan ar jaunu rīku pieejamību automašīnu drošības sistēmu uzlaušanai. Jaunas automašīnas bieži ir aprīkotas ar tā saukto “Keyless” jeb bezatslēgas sistēmu. Ļaundari ir izstrādājuši tehnoloģijas, ar kuru palīdzību attālināti nolasīt šīs drošības sistēmas kodus, ļaujot automašīnas aizdzīt. Ņemot vērā zādzību gadījumu skaitu, Valsts policija aicina automašīnu īpašniekus savus spēkratus aizsargāt ar papildu signalizāciju. Tāpat atgādinām, ka ir pieejami speciāli maki, kuros var glabāt bezatslēgu sistēmu aprīkoto automašīnu atslēgas. Tie apgrūtinās zagļa darbu, jo, šādā veidā glabājot atslēgu, automašīnas drošības sistēmas kods nav nolasāms.”

BTA Baltijas risku parakstīšanas departamenta direktors Ivo Danče stāsta, ka “Latvijā šogad nozagto automašīnu skaits mērāms simtos, un, kā liecina Valsts policijas statistika, zagļus interesē ne tikai jaunāki un dārgāki auto, bet arī automašīnas, kas ir vecākas par desmit gadiem. Joprojām zagļu vidū iecienītas ir mašīnas, kuras ir aprīkotas ar “Keyless” sistēmu bez uzstādītām papildu drošības sistēmām, tomēr jāatzīmē, ka ar papildu drošības iekārtām ir aprīkots procentuāli liels automašīnu skaits. Lai auto zādzības gadījumā īpašniekam izdevumi nebūtu jāsedz no savas kabatas, der padomāt ne tikai par auto aprīkošanu ar kādu no papildu drošības sistēmām, bet arī apdrošināt ar KASKO mini.”

SIA “Autonams” drošības speciālisti informē, ka automašīnu īpašnieki saskaras ne tikai ar paša auto pēkšņu pazušanu no savu māju pagalmiem un stāvvietām, bet arī ar rezerves daļu, kā sānskata spoguļu un priekšējo lukturu, zādzībām. “Pēdējā gada laikā turpinājusies tendence jaunāku automašīnu aprīkošanā ar papildu drošības sistēmām, taču ikdienā turpinām strādāt ar automašīnām, kas ir vienu līdz desmit gadus vecas. Tie ir 96 procenti no visām automašīnām, kurām tiek uzstādītas šīs sistēmas. Laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūlijam ieskaitot esam aprīkojuši vairāk nekā 4500 automašīnu ar papildu drošības sistēmām. Aptuveni puse klientu papildus pretaizdzīšanas iekārtām izvēlas veikt arī pilno auto marķēšanu. Tostarp liela daļa veic tikai sānskata spoguļu marķēšanu, neveicot pilno marķēšanu. Šādu opciju izvēlas to auto īpašnieki, kuru automašīnas ir sānskata spoguļu zādzību topā,” stāsta SIA “Autonams” drošības eksperts Lauris Liepiņš.

“Esam pielāgojuši un izstrādājuši KASKO apdrošināšanu, kas palīdzētu novērst lielos zaudējumus, ja transportlīdzeklis nozags vai gājis bojā. Būtiski ir apsvērt iespēju iegādāties KASKO mini tiem auto, kas nav finansēti līzingā vai iepriekšējā pieredzē nav bijuši daudz bojājumu un atlīdzības gadījumu. Tāpat arī ar KASKO mini iespējams ne tikai apdrošināt auto, kas vecāks par 15 gadiem un iekļaut vadītāja Nelaimes gadījumu apdrošināšanu, bet arī saņemt palīdzību uz ceļa, noteikt polises darbības laiku, teritorijas segumu, kā arī noteikt pašam savu pašrisku,” iesaka I.Danče.