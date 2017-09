Gribu jaunu ledusskapi, bet vai vajag?

Mūsdienās bieži vien dzirdam to, ka esam patērētāju sabiedrība. Mums vajag, vajag, vajag arvien jaunas un jaunas ierīces, tehnoloģijas, papildinājumus, atjauninājumus, kamēr iepriekšējie apnīk jau pēc pāris mēnešiem, kad esam „paspēlējušies” ar tiem (visbiežāk šo dzirdam par viedtālruņiem, planšetēm un citiem gadžetiem, kas nāk apritē arvien biežāk, ko mainām straujāk un varam, nosacīti, atļauties mainīt).

Tomēr ir arī tehnika un ierīces, ko nemainām tik ātri, kas neapnīk (drīzāk pie tām pierodam). Tā ir, piemēram, sadzīves tehnika. Iegādājoties ledusskapi vai gāzes plīti, nav tā, ka ierīce pēc pāris mēnešiem apnīk un lūkojam pēc jaunas. Nē, drīzāk ap šo laiku esam saraduši ar jauno ierīci mājās, sapratuši kā tā strādā.

Jā, izlasījuši arī lietošanas pamācību, jo moderno funkciju ir pietiekami daudz, lai pēc kāda lietošanas brīža apjaustu – ir vēl režīmi, opcijas un funkcijas, kuras paši „pagriežam šo pogu un paskatāmies kas notiek” ceļā neatklāsim. Un tad nu sākas īstā ierīces „izmantošana” ikdienas vajadzībām.

Sadzīves tehniku iegādājamies ilgam laikam, arī tad, ja jaunākajam modelim, kas parādīsies piedāvājumā divus mēnešus pēc šīs iegādes būs funkcija, kas ledus gabaliņus sasaldē mazu eņģelīšu formā, ledusskapi tāpēc nemainīsim. Mazliet ironiski, tomēr mūsdienu cilvēks ir ļoti iemīlējis jaunās tehnoloģijas un apjūsmo katru detaļu. Un tomēr ar sadzīves tehniku tas t īsti nestrādā – ja reiz viena ierīce, tad ilgākam laikam.

Tāpat sadzīves tehnikas pirkšana ir daudz rūpīgāks process, nekā citu tehnoloģisko nieciņu izvēle. Ja, iegādājoties viedtālruni, paļaujamies uz internetā lasīto, konsultanta ieteikumiem, to, cik jauns ierīces modelis tas ir un tā tālāk, tad sadzīves tehniku izvēlamies lēnām, pārdomāti un rūpīgi. Vispirms mājās, ģimenes lokā, apspriežam, kāds ir budžets, ko varam un vēlamies atļauties tērēt jaunai sadzīves tehnikas ierīcei, kādos izmēros tā būs (dodamies uz virtuvi mērīt vietu, jo par to atceramies tikai diskusijas laikā).

Jā, bieži vien pieļaujam kļūdu, kad vispirms dodamies iepirkties, bet tikai pēc tam iedomājamies, ka jānomēra telpā atvēlētā vieta – cik lielu sadzīves tehnikas vienību varam un vēlamies tajā novietot, un arī durvju ailes, jo galu galā – ierīce būs jāienes arī telpā. Krāsa, durvju vēršanas puse, dalījums (saldētava augšā, apakšā, sānos, veļas ievietošana no sāniem vai augšas – atkarībā no tā, kādu sadzīves tehniku meklējam) – tas jau viss atkarīgs no katra individuālajām vēlmēm un prasībām, gaumes un citām detaļām.

Realitātē, dodoties uz veikalu izvēlēties ierīci, jau skaidri vajadzētu zināt, ko meklējam. Prātā (vai tomēr labāk kabatā uz lapiņas pierakstītam) jābūt sarakstam ar to, ko tad īsti vēlamies no ierīces sagaidīt. Tad arī būs daudz vieglāk izvēlēties īsto un pastāstīt savas prasības konsultantam, kas spēs norādīt vēlamo un vajadzīgo, visatbilstošāko ierīci tieši Jums.

Ja esam izvēlējušies iegādāties ierīci internetā, jo bieži vien ir arī lētāk, nekā dodoties uz veikalu, turklāt neekonomējot uz kvalitāti, princips saglabājas tieši tāds pats. Tad gan varam vēl papildus paskatīties citu lietotāju un pircēju atsauksmes par konkrēto ierīci, ražotāju, interneta veikalu un citām lietām, kas varētu palīdzēt veikt pirkumu un pieņemt lēmumu.

Tiesa, vienīgais, uz ko nevajadzētu „iekrist” ir reklāmas. Lai kā arī kādu preci nereklamētu – vispirms veicam „izlūkošanu” par konkrēto ierīci, tikai tad pērkam. Iespējams, ka reklamētā sadzīves tehnika ir patiešām laba (tiesa, būs dārgāka, jo parasti jau sadzīves tehnikas reklāmās nokļūst paši jaunākie un „svaigākie” modeļi, kas arī cenā ir augstāki), tomēr pirkt kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir reklāmā un it kā sen jau vairs nav „modē”, nav vajadzīgs.

Lai nu kā arī nebūtu, pirms iegādājamies jebkuru lielāku preci (domājot ne tikai izmēra, bet arī cenas ziņā), izdarām savu izvēli rūpīgi, jo, galu galā, šādas lietas pērkam uz ilgāku laiku. Un arī tad, ja parādās jauni modeļi, jaunas funkcijas un iespējas, ir labi zināt, kas ir piedāvājumā, bet tas nenozīmē, ka uzreiz jāsteidz pirkt jauns ledusskapis!