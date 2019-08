Husqvarna akumulatora produkti – ērtākie bezvadu palīgi

Tīra un sakopta vide rada harmonisku un mierīgu noskaņu un dzīves telpu, kurā patīkami uzturēties. Taču ne visus darbus iespējams paveikt klusi un nemanāmi. Lai gan skaidrs, ka nopļauts zāliens ir estētiski pievilcīgāks par aizaugušu un sakopts dzīvžogs ir glītāks par brikšņiem, vienmēr būs kāds, kam traucēs gan darbarīku radītais troksnis, gan izplūdes gāzes. Tādēļ blīvi apdzīvotās vietās un ciematos ir svarīgi, lai vide būtu sakopta, tajā pašā laikā darbu paveicot klusi un netraucējot apkārtējiem.

Husqvarna akumulatora produkti ir labākais risinājums, lai ērti, ātri un sekmīgi paveiktu mājas un dārza darbus, neradot lieku troksni un gaisa piesārņojumu. Tādēļ šoreiz nedaudz par to, kādi ir klāstā pieejamie Husqvarna akumulatora produkti, kāda ir to veiktspēja salīdzinājumā ar līdzvērtīgiem citu veidu darbarīkiem, kādas ir to galvenās priekšrocības, kā arī – kas jāņem vērā, ja akumulatora produkti tiek izmantoti meža darbos.

Husqvarna akumulatora produkti – pieejamais klāsts

Husqvarna ar akumulatoru darbināmo produktu klāsts ir pārdomāts tā, lai jūs varētu paveikt visus piemājas teritorijas sakopšanai nepieciešamos darbus. Ierīces ir jaudīgas, vieglas un klusas. Kā arī – tās ir aprīkotas ar viena veida litija jonu akumulatoru, kas der visam produktu klāstam. Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā akumulatorus var samainīt un ievietot no vienas ierīces otrā. Tāpat darbarīki ir ergonomiski veidoti un labi izlīdzsvaroti, lai maksimāli atvieglotu darba procesu.

Pieejamie Husqvarna akumulatora produkti:

Akumulatora krūmgrieži

Akumulatoru zāles trimmeri

Akumulatora dzīvžogu šķēres

Akumulatora motorzāģi

Akumulatora augstgrieži

Akumulatora lapu pūtēji

Akumulatora zāles pļāvēji

Akumulatora stratifikatori

Akumulatora raideri

Galvenās priekšrocības darbam ar akumulatora produktiem

Akumulatoru tehnoloģija ar vien tiek pilnveidotas, tāpēc mūsdienās akumulatora rokas produkti jaudas un veiktspējas ziņā ir līdzvērtīgi elektriskajiem un produktiem ar iekšdedzes dzinēju:



Nekādu vadu vai degvielas kannu – vadi ierobežo darbības rādiusu, savukārt degvielas bāka ir regulāri jāuzpilda, un tas nozīmē, ka rezervei vienmēr jābūt līdzi. Ar akumulatoru darbības rādiuss nav ierobežots, kā arī akumulatora nomaiņu var paveikt dažās sekundēs.

Klusākas darbā – akumulatora ierīces ir īpaši klusas un patīkamas. Tāpēc nav nepieciešams lietot papildaizsargaprīkojumu trokšņa slāpēšanai darba laikā, kā arī īpaši pielāgoties kaimiņu dienas plāniem. Trokšņu līmenis ir par 13 dB zemāks nekā līdzvērtīgiem ar benzīnu darbināmiem produktiem. Akumulatora motorzģis klusi paveiks darbu, neuzmodinot visu apkaimi.

Vieglas un labi izlīdzsvarotas – svara ziņā akumulatora produkti ir daudz vieglāki un ērtāk lietojami nekā līdzvērtīgi benzīna vai elektriskie darbarīki. Ar šiem produktiem ērti var strādāt neatkarīgi no dzimuma un vecuma.

Viens akumulators dažādām ierīcēm – gandrīz visus akumulatorus, ar dažiem izņēmumiem, iespējams ievietot visās ar akumulatoru darbināmajās ierīcēs. Tas nozīmē, ka varat pārvietot akumulatoru no vienas ierīces otrā, kas sniedz lielāku darba brīvību, kā arī – ja jums ir vairākas akumulatora ierīces, nav nepieciešams pirkt papildu akumulatorus, ja plānoti laikietilpīgāki darbi.

Litija jonu akumulatori un bezsuku motori nodrošina ilgstošu darbību un nepārspējamu veiktspēju.

Iespēja izmantot pagarināta darbības laika funkciju (saveE™) – vienkāršākiem darbiem var izmantot iespēju taupīt akumulatora enerģiju, tādējādi darbus, kam nepieciešama mazāka jauda, varēsiet paveikt bez steigas.

Vienmērīga veiktspēja visu darbības laiku – akumulatori nodrošina nemainīgu jaudu līdz pat brīdim, kad akumulators ir pilnībā izlādējies.

Ergonomisks dizains maksimāli ērtam darbam – visas ierīces ir veidotas tā, lai ar tām būtu ērti un patīkami strādāt.

Nav nekādu izmešu.

Automātiska izslēgšanās, ja ierīce ir atstāta bez uzraudzības.

Zemāks vibrāciju līmenis darbības laikā.

Akumulatoriem ir ilgāks darbmūžs, jo tie darbojas ar zemāku temperatūru.

Aspekti, kas jāņem vērā, izvēloties strādāt ar akumulatora produktiem

Pirms aizrautīgi papildināt savu instrumentu klāstu ar jauniem akumulatora produktiem, der apsvērt visus aspektus, kas jāņem vērā, strādājot ar akumulatora ierīcēm.



Ierobežots darbības laiks – jo mazāks akumulators, jo īsāku laiku iespējams strādāt lielas jaudas darbus. Piemēram, darbs ar motorzāģi ir sarežģīts uzdevums, tāpēc ar lielāko saderīgo akumulatoru ir iespējams strādāt līdz pat trīspadsmit stundām, bet ar vismazāko – no piecpadsmit minūtēm, līdz vienai stundai. Akumulatora motorzāģis ir vienlīdz noderīgs gan meža darbiem, gan piemājas darbiem. Zāles pļaušana ar vienu akumulatoru atkarībā no akumulatora veida ir iespējama no trīsdesmit minūtēm līdz vienai stundai.

Ilgām darba stundām paredzēti mugursomas tipa akumulatori, kas novietojami uz muguras, lai darbs ar ierīci nebūtu nogurdinošs.

Ar ko Husqvarna akumulatora produkti atšķiras no citiem

Husqvarna iespaidīgā pieredze darbarīku izstrādē ir ļāvusi apvienot zināšanas un tehnoloģijas, radot ergonomiskus, ērtus un patiesi kvalitatīvus darbarīkus. Husqvarna akumulatora produkti nav izņēmums. Būtiskākās priekšrocības:



Intuitīva tastatūra – ierīci iedarbināma ar vienu pogas spiedienu. Gadījumā, ja ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, tā automātiski izslēdzas.

Akumulatora dzesēšanas sistēma ļauj strādāt augstākā temperatūrā, kā arī ievērojami pagarina šūnu darbmūžu, jo akumulators darbojās ar zemāku temperstūru.

Enerģijas taupīšanas režīms (saveE™) – ērta funkcija, kas īpaši noder, gadījumos, kad jāveic vieglāki darbi.

Ātrs uzlādes laiks – ar ātro akumulatora lādētāju pusdienu pārtraukumā iespējams atgūt darbam nepieciešamo jaudu. Piemēram, tukšu akumulatoru iespējams uzlādēt līdz 80% vien trīsdesmit minūšu laikā.

Savstarpēja saderība – viens akumulators der praktiski visām ierīcēm.

Ja arī jūs meklējat klusus, vieglus un jaudīgus darbarīkus savam mājoklim, ieskatieties Husqvarna tīmekļa vietnē vai vērsieties pie tuvākā Husqvarna autorizēta izplatītāja. Jūs novērtēsiet ērto darbu, ko nodrošina Husqvarna akumulatora produkti, savukārt jūsu kaimiņi noteikti priecāsies par iespēju baudīt netraucētu mieru un klusumu.